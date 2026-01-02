Haftalık Finansal Bülten: 16 - 22 Haziran

TCMB Faizi Sabit Bıraktı!

TCMB, geçtiğimiz hafta Perşembe günü yaptığı toplantı sonrasında politika faizini %46 seviyesinde sabit bıraktı.

Piyasa Özeti

BIST 100 endeksi, haftayı 9.308 seviyesinde açıp 9.203 seviyesinde kapattı.

Dolar, geçtiğimiz hafta Türk lirası karşısında 39,45 seviyesinden 39,67 seviyesine yükselerek haftayı değer artışıyla tamamladı. Gram altın ise 4.365 seviyesinden 4.338 seviyesine gerileyerek haftayı düşüşle sonlandırdı.

Bitcoin, 104.704 dolar ile açılış gösterdiği haftayı 98.914 dolara düşerek kapattı. Ethereum ise haftaya 2,449 dolar ile başlangıç yapıp 2,184 dolara gerileyerek kapanış gerçekleştirdi.

Türkiye’de Geçtiğimiz Hafta Neler Oldu?

TCMB, toplam rezervlerin 13 Haziran ile sona eren haftada bir önceki haftaya kıyasla 3 milyar 409 milyon dolar artarak 159 milyar 288 milyon dolara ulaştığını açıkladı.

TCMB, 2025 yılının nisan ayına ilişkin özel sektörün yurt dışı kredi borcu gelişmelerini yayımladı. Gelişmelere göre belirtilen dönem içerisinde özel sektörün yurtdışından sağladığı toplam kredi borcu, 2024 yıl sonuna göre 13,8 milyar dolar artarak 185,9 milyar dolara ulaştı.

TCMB, mayıs ayına ilişkin Konut Fiyat Endeksi (KFE) verilerini yayımladı. Buna göre KFE, mayıs ayında bir önceki aya kıyasla %3,4 oranda artış gösterirken reel bazda %2,3 oranında azalma meydana geldiğini açıkladı. Aynı dönemde konut fiyatlarında yaşanan artış ise %32,3 olarak kaydedildi.

Yatırımlar ve vergi uygulamalarına yönelik düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM’ye sunuldu. Teklifle, yatırım teşvik belgelerinde vergi indirim süresi 10 yılla sınırlandırılacak, Ar-Ge personeli için vergi istisnası korunarak üst sınır brüt asgari ücretin 40 katına çıkarılacak. Yatırımlarda kurumlar vergisi %60 indirimli uygulanacak, katkı oranı %50’ye yükseltilecek. Serbest bölgelerdeki satış kazançları vergiden muaf tutulacak. Ayrıca akaryakıt ve LPG ithalatında vergi düzenlemeleri yapılacak, binek otomobillerin ÖTV matrahları güncellenecek.

İsrail ve İran arasında yaşanan gerilimden kaynaklı yüksek seyreden petrol fiyatları, geçtiğimiz haftada da akaryakıta zam yapılmasına neden oldu. Benzinin litre fiyatına 1 lira 55 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 1 lira 88 kuruş zam yapıldı. LPG fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik olmadı.

2025 yılının Haziran ayı Piyasa Katılımcıları Anketi’ne göre ankete katılan katılımcıların TÜFE artışı beklentisi %1,77’den %1,61’e geriledi. Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi ise %30,35’ten %29,86’ya düştü.

KKM hesapları, 13 Haziran ile sona eren haftada 5 milyar 194 milyon lira azalarak 566 milyar 321 milyon liraya geriledi. Aynı haftada bankacılık sektörünün toplam kredi hacminde ise 148 milyar 357 milyon lira artış gözlemlendi. Böylelikle sektörün kredi hacmi 19 trilyon 63 milyar 550 milyon liraya ulaştı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, merkezi yönetim bütçesinin mayıs ayında 1 trilyon 89,7 milyar TL gider, 1 trilyon 325 milyar TL gelir ve 235,2 milyar TL bütçe fazlası kaydettiğini açıkladı.

Dünyada Geçtiğimiz Hafta Neler Oldu?

FED, 2025 yılının dördüncü faiz kararını piyasa beklentisine paralel olarak %4.25 - 4.50 aralığında sabit bıraktığını açıkladı.

ABD, işsizlik maaşı başvurularının 14 Haziran ile sona eren haftada 250.000’den 245.000’e gerilediğini duyurdu.

İngiltere Merkez Bankası (BoE), politika faizini %4,25’te sabit bıraktığını açıkladı.

Çin Merkez Bankası’nın gösterge kredi faiz oranlarını değiştirmemesi dikkat çekti. Bu durumda banka, bir yıllık kredi faiz oranını %3,0 ve beş yıllık faiz oranını %3,5 seviyesinde sabit bıraktı.

Japonya Merkez Bankası (BoJ), beklentilere paralel olarak kısa vadeli politika faizini %0,5 seviyesinde bıraktığını açıkladı.

Bu Haftanın Gündemi

24 Haziran Salı, Japonya Merkez Bankası tarafından yıllık çekirdek TÜFE oranları açıklanacak.

24 Haziran Salı, ABD’de nisan ayına ilişkin aylık ve yıllık konut fiyat endeksi açıklanacak.

26 Haziran Perşembe, Türkiye’de para politikası toplantı özeti yayınlanacak.

27 Haziran Cuma, Türkiye’de haziran ayına ilişkin Ekonomik Güven Endeksi verileri açıklanacak.

27 Haziran Cuma, Euro Bölgesi’nde haziran ayına ilişkin tüketici güveni ve tüketici enflasyon beklentisi açıklanacak.

