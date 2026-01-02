Haftalık Finansal Bülten: 9 - 15 Haziran

Altın Fiyatları Rekor Seviyede!

Ortadoğu'da tırmanan İran-İsrail gerilimi, küresel piyasalarda büyük bir belirsizlik yaratarak yatırımcıları güvenli liman arayışına itti. Bu durumun en net yansıması altın fiyatlarında görüldü. Gram altın 4.380 TL'yi aşarak tarihi zirvesini gördü.

Piyasa Özeti

BIST 100 endeksi, 9.554 seviyesinde başlangıç yaptığı haftayı 9.311 seviyesinde kapattı.

Dolar, geçtiğimiz hafta Türk lirası karşısında 39,25 seviyesinden 39,22 seviyesine geriledi. Gram altın ise haftayı 4.220 seviyesinde açıp 4.388 seviyesinde kapattı.

Bitcoin, 106.200 dolardan açtığı haftayı 105.300 dolara gerileyerek kapattı. Öte yandan Ethereum, 2.531 dolardan 2.536 dolara yükselerek haftayı sınırlı bir artışla tamamladı.

Türkiye’de Geçtiğimiz Hafta Neler Oldu?

Ortadoğu'da tırmanan İran-İsrail gerilimi, küresel piyasalarda büyük bir belirsizlik yaratarak yatırımcıları güvenli liman arayışına itti. Bu durumun en net yansıması altın fiyatlarında görüldü. Gram altın 4.380 TL'yi aşarak tarihi zirvesini gördü.

TÜİK, yatırım araçlarının mayıs ayına ilişkin reel getiri oranlarını açıkladı. Bu durumda mevduat faizi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %0,86, TÜFE ile indirgendiğinde ise %1,8 oranıyla yatırımcısına en fazla aylık getiri sağlayan yatırım aracı oldu.

Fitch Ratings Bankalar Direktörü Kılınç, TCMB’nin politika faizini yıl sonunda %33 seviyesine indirebileceğini belirtti. Ancak bu durum, bankaların net faiz marjı açısından olumlu olsa da yaşanacak iyileşmenin yılın başında beklenen seviyeden uzak olduğunu aktardı.

Dünya Bankası, Türkiye ekonomisi için 2025 yılı büyüme tahminin %2,6’dan %3,1’e yükselterek yukarı yönlü revize etti.

Bankalar, emekli promosyon kampanyalarını güncelledi. Bu doğrultuda VakıfBank, 27.000 TL’ye varan ödeme ile en yüksek promosyon sunan banka oldu. Vatandaşların ilgili şartları taşıması halinde 30 Haziran 2025 tarihine kadar kampanyadan faydalanabilecekleri belirtildi. En yüksek emekli promosyonu veren bankalara başvurmak için ilgili sayfamızı buradan ziyaret edebilirsiniz.

Brent petrol fiyatları ve döviz kurunda yaşanan dalgalanmaların ardından benzine 1 lira 46 kuruş, motorine ise 1 lira 53 kuruş zam geldi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, nakit dengesinin mayıs ayında 247,1 milyar TL açık verdiğini belirtti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, KKM hesaplarının 15 milyar doların altına düştüğünü ve ilerleyen dönemlerde bu uygulamaya son vereceklerini aktardı.

ONS altın, 6 Haziran ile biten haftayı 3.311 dolar seviyesinde kapatırken 12 Haziran 2025 tarihinde yeniden 3 bin 380 doları aştı.

Türkiye Varlık Fonu (TVF), kamu sigorta ve emeklilik şirketlerinin satın alınarak Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik çatısı altında birleştirmesiyle başlattığı dönüşüm sürecinde, 10 Haziran 2025 tarihinde 6,9 milyar TL’lik özel sektör tahvillerinin (ÖST) geri ödeme adımını tamamladıklarını aktardı.

2025 yılına ait MTV ikinci taksit ödemelerinin haziran ayında başlamasının ardından, vatandaşların 31 Temmuz 2025 tarihine kadar ödeme yapabilecekleri belirtildi.

6 Haziran ile sona eren haftada TCMB’nin toplam rezervleri, bir önceki haftaya göre 2 milyar 689 milyon dolar artış gösterdi. Böylece toplam rezervler, 155 milyar 879 milyon dolara yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile Çin Halk Cumhuriyeti Merkez Bankası arasında ikili para takası anlaşması yenilendi. 3 yıl geçerlilik süresi olan SWAP anlaşması, 189 milyar Türk lirası veya 35 milyar Çin yuanı değerinde yerel para birimi takasına imkan sağlayacak ve tarafların uzlaşması halinde süresi uzatılabilecek.

Dünyada Geçtiğimiz Hafta Neler Oldu?

Çin ile ABD arasında yaşanan karşılıklı tarife artışları sonucunda yaşanan ticaret gerilimlerinin çözülmesi için Çin, Londra’da yürütülen müzakerelerde yapılan mutabakata ABD’nin uyması için çağrıda bulundu.

ABD federal hükümeti, mayıs ayına ait bütçe açığının bir önceki yılın aynı ayına kıyasla %9 oranında azalarak 316 milyar dolara gerilediğini belirtti. Öte yandan ülkenin gümrük vergisi gelirleri ise geçen yılın aynı ayına kıyasla %270 oranında artarak 23 milyar dolara ulaştı.

ABD’de 30 yıl vadeli mortgage faiz oranı, 6 Haziran ile sona eren hafta %6,92’den %6,93’e yükseldi. Başvurular ise bir önceki haftaya kıyasla %12,5 oranında artış göstererek üç hafta üst üste yaşanan düşüşe son verdi.

Societe Generale (SocGen), Ethereum ve Solana ağında dolara endeksli stablecoin (sabit coin) çıkaracağını açıkladı. Bu adımla banka, dolar destekli stablecoin (sabit coin) piyasasına giriş yapan ilk büyük Avrupa bankası olma unvanını kazanacak.

Citigroup, ABD’ye yönelik faiz indirimi tahminini 75 baz puana düşürdü.

Bu Haftanın Gündemi

16 Haziran Pazartesi, Türkiye’de haziran ayına ilişkin yıl sonu TÜFE tahmini açıklanacak.

17 Haziran Salı, Japonya’da faiz oranı kararı açıklanacak.

18 Haziran Çarşamba, Euro Bölgesi’nde mayıs ayına ilişkin TÜFE verileri açıklanacak.

18 Haziran Çarşamba, ABD’de faiz oranı kararı açıklanacak.

19 Haziran Perşembe, TCMB tarafından faiz kararı açıklanacak.

20 Haziran Cuma, Türkiye’de haziran ayına ilişkin TÜFE verileri açıklanacak.

Uyarı Notu

Raporda yer alan bilgiler TeklifimGelsin tarafından genel bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Sunulan bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Paylaşılan haberler ise genel niteliktedir, herhangi bir yatırım aracının alım ya da satımı için öneri niteliğinde yorumlanmamalıdır. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak mali durumunuz, risk ve getiri beklentileriniz ile uyumlu olmayan yatırım kararları vermeniz beklentilerinize uygun olmayan sonuçlar doğurabilir. Bu bültene dayanarak yapılan herhangi bir yatırımın sonucu kişiye aittir. Bu sonuçlardan dolayı https://teklifimgelsin.com ve çalışanları hiçbir sorumluluk üstlenmemektedir.