Haftalık Finansal Bülten: 2 - 8 Haziran

Kira Artış Sınırı Belli Oldu!

TÜİK, Mayıs ayına ait enflasyon verilerini açıkladı. Açıklanan verilere göre TÜFE, aylık bazda %1,53, yıllık bazda ise %35,41 oranında artış gösterdi. 12 aylık ortalamalara göre artış oranı ise %45,80 olarak gerçekleşti. Bu doğrultuda, Haziran ayında konut ve iş yerlerine uygulanabilecek kira artışında üst sınır %45,80 olarak belirlendi.

Piyasa Özeti

BIST 100 endeksi, 9.012 seviyesinde açtığı haftayı 9.486 seviyesinde tamamladı.

Dolar, geçtiğimiz hafta Türk lirası karşısında 39,22 seviyesinden 39,24 seviyesine yükseldi. Gram altın ise hafta açılışını 4.200 seviyesinde yapıp 4.275 seviyesine yükselerek kapanış gösterdi.

Bitcoin, haftayı 104.994 dolar ile açıp 106.338 dolara yükselerek kapattı. Ethereum ise 2.526 dolar ile açtığı haftanının kapanışını 2.533 dolar ile gerçekleştirdi.

Türkiye’de Geçtiğimiz Hafta Neler Oldu?

Memur ve emeklilere yapılacak nihai zam oranına ilişkin net rakamın Haziran enflasyonu ile belli olacağı belirtildi.

Karayolları geçiş ücretlerinin her yıl başında artırılacağı açıklandı. Ücret tarifelerinin ise içinde bulunulan yılın yeniden değerleme oranı kadar artırılmasına karar verildi.

5 Haziran Perşembe günü, benzinin litre fiyatında 1 lira 7 kuruş, LPG’nin litre fiyatında ise 1 lira 11 kuruş indirim yapıldı.

Türkiye genelinde en az 3 işçi çalıştıran işverenler, işçilere yapacakları net ödemeleri artık banka aracılığıyla yapmak zorunda olacak. Daha önce bu zorunluluk, en az 5 işçi çalıştıran işverenler için geçerliydi. Yeni düzenleme Resmi Gazete’de yayımlandı ve 1 Temmuz 2025 tarihinde yürürlüğe girmesi bekleniyor.

TCMB verilerine göre döviz rezervleri, 30 Mayıs ile sona eren haftada 936 milyon artış göstererek 70 milyar 26 milyon dolara yükseldi. Böylece son 8 haftanın en yüksek seviyesine ulaşmış oldu.

KOSGEB, Girişimci Destek Programı kapsamında İş Geliştirme Desteği 2. başvurularının 2 - 30 Haziran tarihleri arasında yapılabileceğini açıkladı.

ACWA Power, Türkiye’de 2 milyar dolarlık yeni GES yatırımı için sona yaklaştığını açıkladı. Şirket başlangıçta tüm ekipmanları Çin’den temin etmek istediğini söylese de tarafların yerli üretim şartında uzlaştığı ve Türkiye’de üretim yapan firmalardan da teklif almaya başladığı aktarıldı.

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD), ticaret politikasında yaşanan dalgalanmalar neticesinde Türkiye ekonomisine ilişkin 2025 yılı büyüme tahminini %3,1’den %2,9’a çekerek aşağı yönlü revize etti.

Dünyada Geçtiğimiz Hafta Neler Oldu?

ABD Kongresi Bütçe Ofisi (CBO), 6 Ocak-13 Mayıs döneminde yürürlüğe giren tarife artışlarının bütçe açığını 2025-2035 yılları arasında 2,8 trilyon dolar azaltmasını beklediklerini belirtti.

Morgan Stanley, doların 2025 yılının ortasına kadar yaklaşık beş yıl önceki seviyelere gelebileceği yönünde öngörüde bulundu.

JPMorgan, ticaret ve varlık yönetimi müşterilerine ilişkin bazı kripto para bağlantılı varlıklarının kredi teminatı olarak kullanılmasına izin vermeyi düşündüklerini açıkladı.

FED, faiz toplantısının 17 - 18 Haziran tarihlerinde yapılacağını, faiz kararının ise 18 Haziran günü saat 22.00’de açıklanacağı duyurdu.

ECB; mevduat faiz oranını %2,25’ten %2’ye, refinansman faizini ise %2,15’e çektiğini açıkladı.

Euro Bölgesi’nde nisan ayında %2,2 seviyesinde olan yıllık enflasyonun mayıs ayında %1,9’a gerilediği açıklandı.

Bu Haftanın Gündemi

9 Haziran Pazartesi, Çin’de mayıs ayına ilişkin aylık ve yıllık TÜFE verileri açıklanacak.

11 Haziran Çarşamba, ABD’de mayıs ayına ilişkin aylık ve yıllık TÜFE verileri açıklanacak.

12 Haziran Perşembe, ABD’de mayıs ayına ilişkin aylık ve yıllık ÜFE verileri açıklanacak.

