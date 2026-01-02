Aylık Finansal Bülten: Mayıs 2025

Yıl Sonu Enflasyon ve Dolar Beklentisi Yükseldi!

TCMB, mayıs ayına ilişkin olarak piyasa katılımcıları anketini açıkladı. Buna göre katılımcıların cari yıl sonu dolar kuru beklentisi 43,60 TL'den 43,70 TL'ye yükseldi. Bir önceki anket döneminde %29,98 olan cari yıl sonu TÜFE beklentisi ise %30,35 olarak kaydedildi.

Mayıs Ayının Piyasa Özeti

BIST100 endeksi, ayın başlangıcını 9.167 seviyesinde yaptı. 7 Mayıs 2025 tarihinde 9.747 seviyesi ile ayın en yüksek seviyesini gören endeks, 30 Mayıs 2025 tarihinde 9.019 seviyesine kadar düştü.

Dolar, mayıs ayına 38,56 seviyesinde başlayıp 39,23 seviyesine yükselerek ayı noktaladı.

Gram altın, mayıs ayının başında 4.089 TL civarındayken 7 Mayıs tarihinde 4.265 TL’yi görerek ayın en yüksek seviyesini kaydetti. 5 Mayıs tarihinde 4.000 TL'ye kadar düşen gram altın, kapanışını 4.142 TL seviyesinde gerçekleştirdi.

Bitcoin, mayıs ayının başında 94.120 dolar seviyesindeydi. 22 Mayıs 2025 tarihinde 111.805 dolar ile ayın en yüksek seviyesini kaydetse de ayın son gününü 104.749 dolara kadar gerileyerek kapattı.

Ethereum, 1 Mayıs 2025 tarihinde 1.795 dolar ile açılış gösterdi. 29 Mayıs 2025 tarihinde 2.759 dolar ile en yüksek seviyeyi görse de 2.538 dolara düşerek ayı noktaladı.

Türkiye’de Mayıs Ayında Neler Oldu?

TCMB, yıl sonu enflasyon tahminini %24 seviyesinde sabit bıraktı.

TCMB, 2025 yılının ilk çeyreğinde Türkiye’ye gelen uluslararası doğrudan yatırım hacminin geçen yılın aynı dönemine göre %89,3 oranında artarak 3 milyar dolar seviyesine ulaştığını açıkladı.

TÜİK, mayıs ayına ilişkin Tüketici Güven Endeksi verilerini açıkladı. Nisan ayında 83,9 seviyesinde olan endeks, 84,4’e yükseldi.

TÜİK, nisan ayına ait enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre TÜFE, aylık bazda %3,00, yıllık bazda %37,86 artış gösterdi. Ayrıca mayıs ayında konut ve iş yerlerine uygulanabilecek zam tavan oranı ise %48,73 olarak kaydedildi.

Reel Kesim Güven Endeksi mayıs ayında, bir önceki aya göre 2,2 puan azalarak 98,6 seviyesine geriledi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, ABD doları cinsinden 2032 vadeli tahvil ihracı için Bank of America, BNP Paribas, HSBC ve Morgan Stanley’e yetki verdiğini duyurdu.

TOGG, Mayıs 2025’e özel olarak T10X V2 modelinde 400.000 TL’ye kadar faizsiz kredi kampanyasını duyurdu. Haziran ayı kampanyasını öğrenmek, detaylara ulaşmak ve ödeme planını incelemek için sayfamızı ziyaret edebilirsin.

Elektrik faturasında vatandaşlara sunulan devlet desteğine sınırlama getirildi. Bu kapsamda konutlarda 1.047 TL fatura değerine sahip olan ve 417 kilovatsaat üstü harcama yapanların devlet desteği alamayacağı ve devlet desteği olmayan faturalara ise azami %93 oranında zam yapılacağı belirtildi.

KOSGEB tarafından yürütülen Kapasite Geliştirme Destek Programı kapsamında ikinci başvuru sürecinin başladığı açıklandı. Program çerçevesinde, uygun koşulları sağlayan işletmelere azami 20 milyon TL tutarında, 20 puanlık faiz indirimi içeren ve 36 aya kadar vadeli finansman desteği sağlanacağı, başvuruların ise 30 Haziran 2025 tarihine kadar kabul edileceği belirtildi.

Türkiye, Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası (AKKB) ile 1,5 milyon euroluk hibe anlaşmasına imza attığını duyurdu. Resmi Gazete’de yayımlanan anlaşmada, İstanbul’daki kritik yapıların yenilenmesine ilişkin yürütülen projelere teknik yardım hibesi sağlanacağı belirtildi.

KKM hesapları, 16 Mayıs ile biten haftada 29 milyar 799 milyon lira azalarak 596 milyar 88 milyon liraya geriledi.

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 16 Mayıs ile biten haftada 22 trilyon 958 milyar 544 milyon 382 bin liraya yükseldi.

BDDK, ticari kredilerin büyüme hızının 16 Mayıs ile sona eren haftada %26,6 seviyesini görerek son dört ayın en düşük seviyesine indiğini açıkladı.

Dünyada Mayıs Ayında Neler Oldu?

ABD Merkez Bankası (FED), politika faizini %4,24 - %4,50 arasında sabit bırakma kararı aldı.

ABD Hazine Bakanlığı, 2026 yılında 1 cent üretimini tedavülden kaldırma kararı aldığını belirtti.

ABD ve Çin, karşılıklı uyguladıkları gümrük vergilerini 3 ay süreyle düşürecekleri konusunda anlaşmaya vardı. Bunun ardından dolar, diğer para birimleri karşısında değer kazandı.

ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesi, Trump'ın diğer ülkelere getirdiği tarifelerde yasal yetkisini aştığını belirterek, bu tarifelerin uygulanmasını engelleme kararı aldığını açıkladı.

Moody's, ABD’nin uzun vadeli kredi notunu AAA’dan AA1’e indirirken görünümünü negatiften durağana çevirdi.

Goldman Sachs, 12 ay sonrası için dolar/TL tahminini 45'e yükseltti.

Euro Bölgesi’nde yıllık enflasyon, nisan ayında %2,2 seviyesinde sabit kaldı.

Bu Haftanın Gündemi

3 Haziran Salı, Türkiye’de mayıs ayına ilişkin aylık ve yıllık TÜFE ve ÜFE verileri açıklanacak.

3 Haziran Salı, Euro Bölgesi’nde mayıs ayına ilişkin TÜFE verileri açıklanacak.

5 Haziran Perşembe, Euro Bölgesi’nde nisan ayına ilişkin aylık ve yıllık ÜFE verileri açıklanacak.

5 Haziran Perşembe, Avrupa Merkez Bankası ( ECB ), basın açıklaması gerçekleştirecek.

Uyarı Notu

