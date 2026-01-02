Haftalık Finansal Bülten: 19 - 25 Mayıs

TCMB Yıl Sonu Tahminini Korudu!

TCMB, yıl sonu enflasyon tahminini koruyarak %24 seviyesinde sabit bıraktı.

Piyasa Özeti

BIST 100 endeksi, geçtiğimiz haftayı 9.666 seviyesinde açıp 9.356 seviyesine gerileyerek tamamladı.

Dolar, geçtiğimiz hafta Türk lirası karşısında 38,86 seviyesinden 38,93 seviyesine yükseldi. Gram altın ise haftayı 4.135 seviyesinde açıp 4.207 seviyesinde noktaladı.

Bitcoin, 103.232 dolar seviyesinde açtığı haftayı, 107.778 dolar seviyesine yükselerek kapattı. Ethereum ise haftayı 2.514 dolar ile açıp 2.529 dolar ile sonlandırdı.

Türkiye’de Geçtiğimiz Hafta Neler Oldu?

Yılın ikinci enflasyon raporunda sıkı para politikası sonuçlarının kademeli olarak alındığına, dezenflasyona yönelik adımların devam ettiğine ve yatırımcıların TL’ye yönelik risk algısında toparlanma meydana geldiğine ilişkin detaylara yer verildi.

Ticaret Bakanlığı, esnaf ve sanatkarlar için sunulan Hazine destekli ve faiz indirimli kredi tutarının nisan sonu itibarıyla 600 milyar TL’den 615 milyar TL’ye ulaştığını açıkladı.

TCMB, nisan ayına ilişkin Konut Fiyat Endeksi verilerinin aylık bazda %1,5 oranında artarak 176,4 seviyesinde gerçekleştiğini açıkladı. Bir önceki yılın aynı ayına kıyasla nominal olarak %32,9 yükselen KFE, reel olarak %3,6 oranında düşüş kaydetti.

TÜİK, mayıs ayına ilişkin Tüketici Güven Endeksi verilerini açıkladı. Nisan ayında 83,9 seviyesinde olan endeks, mayıs ayında %1,1 oranında artış göstererek 84,4’e yükseldi.

Reel Kesim Güven Endeksi mayıs ayında, nisan ayına kıyasla 98,6 seviyesine geriledi. Bu durumda endeksin 2,2 puan azaldığı gözlemlendi.

TCMB, petrol tahminini 2025 yılı için 76,5 dolardan 65,8 dolara, 2026 yılı için ise 74 dolardan 60,6 dolara düşürdü.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 21 Mayıs 2025 tarihinde ABD doları cinsinden 2032 vadeli tahvil ihracı için Bank of America, BNP Paribas, HSBC ve Morgan Stanley’e yetki verdiğini duyurdu.

KKM bakiyeleri, 16 Mayıs ile biten haftada 29 milyar 799 milyon lira azalarak 596 milyar 88 milyon liraya geriledi.

TCMB, yurt dışı repo işlemlerinden sağlanan Türk lirası cinsi fonlar ve yurt dışından kullanılan kredilerin zorunlu karşılık oranlarını farklılaştırdı. Buna göre 1 yıla kadar vadede %12 olan zorunlu karşılık oranı, 1 aya kadar vadede %18’e, 3 aya kadar vadede %14’e yükseltildi.

Morgan Stanley ekonomistleri, haziran ayı PPK toplantısında TCMB'nin politika faizinde indirime gidebileceğini vurguladı.

Dünyada Geçtiğimiz Hafta Neler Oldu?

Bitcoin, 21 Mayıs 2025 tarihinde 109 bin 400 doları aşarak son bir ay içerisinde dolar bazında %24 değer kazandı.

ABD’de 30 yıl vadeli mortgage faiz oranları, 16 Mayıs ile sona eren haftada %6,86’dan %6,92’ye yükseldi. Mortgage başvuruları ise aynı hafta, bir önceki haftaya kıyasla %5,1 oranında azaldı. Bu dönemde yapılan konut satın alma başvuruları da %5 düşüş gösterdi.

Moody's, ABD’nin uzun vadeli kredi notunu AAA’dan AA1’e indirirken görünümünü durağana çevirdi.

Çin, bir yıl vadeli kredi faiz oranını %3,1’den %3’e, beş yıl vadeli kredi faiz oranını ise %3,6’dan %3,5’e düşürdüğünü açıkladı. Yapılan düzenlemenin ardından bir yıllık mevduat faizi oranı 15 baz puan indirilerek %0,95’e, iki yıllık mevduat faizi oranı ise %1,05’e çekildi.

ABD Hazine Bakanlığı, 2026 yılında 1 cent üretimini tedavülden kaldırma kararı aldığını açıkladı.

Bu Haftanın Gündemi

27 Mayıs Salı, Euro Bölgesi’nde mayıs ayına ilişkin tüketici güveni ve tüketici enflasyon beklentisi açıklanacak.

27 Mayıs Salı, ABD’de mart ayına ilişkin aylık ve yıllık konut fiyat endeksi açıklanacak.

28 Mayıs Çarşamba, mayıs ayına ilişkin ekonomik güven endeksi açıklanacak.

29 Mayıs Perşembe, Türkiye’de nisan ayına ilişkin ticaret açığı verileri açıklanacak.

Uyarı Notu

Raporda yer alan bilgiler TeklifimGelsin tarafından genel bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Sunulan bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Paylaşılan haberler ise genel niteliktedir, herhangi bir yatırım aracının alım ya da satımı için öneri niteliğinde yorumlanmamalıdır. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak mali durumunuz, risk ve getiri beklentileriniz ile uyumlu olmayan yatırım kararları vermeniz beklentilerinize uygun olmayan sonuçlar doğurabilir. Bu bültene dayanarak yapılan herhangi bir yatırımın sonucu kişiye aittir. Bu sonuçlardan dolayı https://teklifimgelsin.com ve çalışanları hiçbir sorumluluk üstlenmemektedir.