Haftalık Finansal Bülten: 12 - 18 Mayıs

SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine yapılacak zam oranının mayıs ve haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından belli olacağı belirtildi. Mevcut durumda hak edilen zam oranı, enflasyon farkı ile %13,36 oldu.

Piyasa Özeti

BIST 100 endeksi, 9.747 seviyesinde açtığı haftayı 9.668 seviyesinde kapattı.

Dolar, geçtiğimiz hafta Türk lirası karşısında 38,74 seviyesinden 38,85 seviyesinde yükseldi. Gram altın ise haftayı 4.085 seviyesinde açıp 4.098 seviyesinde kapattı.

Bitcoin, 104.306 dolar seviyesinde açtığı haftanın kapanışını 103.907 seviyesine gerileyerek gerçekleştirdi. Ethereum ise geçtiğimiz haftayı 2.575 dolar ile açıp 2.410 dolar ile kapattı.

Türkiye’de Geçtiğimiz Hafta Neler Oldu?

Emekli maaşı ile dul ve yetim aylığı alan vatandaşlara 4.000 TL bayram ikramiyesi ödenecek. Vefat eden sigortalıdan dolayı dul veya yetim aylığı bağlanan hak sahiplerine ise ikramiye, tek bir dosya üzerinden ve hisse oranlarına göre paylaştırılarak verilecek. İkramiye ödemelerinin, 2-5 Haziran 2025 tarihleri arasında hak sahiplerinin banka hesaplarına yatırılması bekleniyor.

Benzinin litre fiyatına 1 lira 50 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 1 lira 82 kuruş zam yapıldı.

Elektrik faturasında vatandaşlara sunulan devlet desteğine sınırlama getirildi. Bu kapsamda konutlarda 1.047 TL fatura değerine sahip olan ve 417 kilovatsaat üstü harcama yapanların devlet desteği alamayacağı ve fatura bedelinin aboneye yansıtılacağı açıklandı. Devlet desteği olmayan faturalara ise azami %93 oranında zam yapılacağı belirtildi.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ( EBRD ), Türkiye ekonomisinin büyüme tahminini %0,2 oranında aşağı yönlü revize ederek %2,8’e düşürdü.

Türkiye’nin cari işlemler hesabı, mart ayında 4 milyar 87 milyon dolar açık verdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, merkezi yönetim bütçesinin nisan ayında 174,7 milyar TL açık verdiğini duyurdu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, bölgesel kalkınmanın sağlanması adına Dünya Bankası iş birliğinde yürütülen ve 400 milyon dolar bütçeye sahip olan Türkiye Sosyal Kapsayıcı Yeşil Geçiş Projesi'ni hayata geçireceklerini aktardı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 2025 yılının ilk çeyreğinde Türkiye’ye gelen uluslararası doğrudan yatırım hacminin geçen yılın aynı dönemine kıyasla %89,3 oranında arttığını ve 3 milyar dolar seviyesine ulaştığını açıkladı.

Külçe altın, yıllık bazda Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yatırımcısına 2 yıldır reel getiri sağlayan tek yatırım aracı oldu.

KOSGEB tarafından yürütülen Kapasite Geliştirme Destek Programı kapsamında ikinci başvuru sürecinin başladığı açıklandı. Program çerçevesinde, uygun koşulları sağlayan işletmelere azami 20 milyon TL tutarında, 20 puanlık faiz indirimi içeren ve 36 aya kadar vadeli finansman desteği sağlanacak. Başvurular, 30 Haziran 2025 tarihine kadar kabul edilecek.

TCMB, mayıs ayına ilişkin olarak piyasa katılımcıları anketini açıkladı. Buna göre katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru beklentisi 43,60 TL'den 43,70 TL'ye yükseldi. Bir önceki anket döneminde %29,98 olan cari yıl sonu TÜFE beklentisi ise %30,35 olarak kaydedildi.

TÜİK, nisan ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı. Açıklanan verilere göre Türkiye genelinde konut satış sayısı, nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %56,6 oranında artarak 118 bin 359 seviyesinde gerçekleşti. Bu dönemde yapılan araç satışı ise 191 bin 983 oldu.

KKM hesapları, 9 Mayıs ile biten haftada 33 milyar 836 milyon TL azalarak 625 milyar 887 milyon TL'ye geriledi.

Halka Arzlar

Odeon Turizm İşletmeciliği A.Ş., halka arz sürecine dahil olmak için Sermaye Piyasası Kurulu’na başvuruda bulundu.

Dünyada Geçtiğimiz Hafta Neler Oldu?

ABD’de 30 yıl vadeli mortgage faiz oranları, 9 Mayıs ile sona eren haftada %6,86’ya yükseldi. Mortgage başvuruları ise aynı hafta, bir önceki haftaya kıyasla %1,1 oranında yükseldi. Bu dönemde yapılan konut satın alma başvuruları da %2 artış gösterdi.

İngiltere Merkez Bankası ( BoE ), ekonominin yılın ilk çeyreğinde %0,7 oranında büyüme kaydettiğini açıkladı.

ABD ve Çin, karşılıklı uyguladıkları gümrük vergilerini 3 ay süreyle düşürecekleri konusunda anlaşmaya vardı. Bunun ardından dolar, diğer para birimleri karşısında değer kazandı.

ABD Merkez Bankası, 2025 yılının ilk çeyreğinde firmalara yönelik sınai ve ticari finansmanlarda kredi standartlarının sıkılaştığını ve bu finansmanlara olan talebin düştüğünü açıkladı.

ABD Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Jefferson, gümrük vergilerinin enflasyonu artırabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Bu Haftanın Gündemi

19 Mayıs Pazartesi, Euro Bölgesi’nde nisan ayına ilişkin aylık ve yıllık TÜFE verileri açıklanacak.

20 Mayıs Salı, Türkiye’de mayıs ayına ilişkin tüketici güveni verileri açıklanacak.

22 Mayıs Perşembe, Avrupa Merkez Bankası tarafından para politikası toplantı tutanakları yayınlanacak.

