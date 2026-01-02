Haftalık Finansal Bülten: 5 - 11 Mayıs

TOGG’dan Mayıs Ayına Özel Kampanya!

TOGG, Mayıs 2025’e özel olarak T10X V2 modelinde 400.000 TL’ye kadar faizsiz kredi kampanyasını başlattı. 12 ay vadede %0 faizle aylık 33.333 TL taksit imkânı sağlanırken, daha uzun vade isteyenler için 48 ay vadede %2,74 faiz oranıyla aylık 17.512 TL ödeme seçeneği de bulunuyor. Ayrıca vatandaşlar, 1 milyon TL’lik kredilerde 12 ayda %2,60, 48 ayda ise %3,33 faiz oranından faydalanabilecek. Kampanya hakkında diğer detaylara ulaşmak ve ödeme planını incelemek için sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Piyasa Özeti

BIST 100 endeksi, geçtiğimiz haftayı 9.217 seviyesinde açıp 9.390 seviyesinde tamamladı.

Dolar, geçtiğimiz hafta Türk lirası karşısında 38,56 seviyesinden 38,64 seviyesinde ulaştı. Gram altın ise haftayı 4.134 seviyesinde açıp 4.202 seviyesinde noktalayarak ivme kazandı.

Bitcoin, 95.705 dolar seviyesinde açtığı haftanın kapanışını 104.438 seviyesine yükselerek gerçekleştirdi. Ethereum ise geçtiğimiz haftayı 1.835 dolar seviyesinde açıp 2.509 dolar seviyesine yükselerek kapattı.

Türkiye’de Geçtiğimiz Hafta Neler Oldu?

TÜİK, nisan ayına ait enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre TÜFE, aylık bazda %3,00 oranında, yıllık bazda ise %37,86 oranında artış gösterdi. Mayıs ayında konut ve iş yerlerine uygulanabilecek zam tavan oranı ise %48,73 olarak kaydedildi.

TCMB’nin dövizden TL’ye geçişi hızlandırmak adına verdiği kararların ardından bazı bankaların mevduat faizleri arttı. Detayları öğrenmek için sayfamızı inceleyebilirsiniz.

LPG’nin litre fiyatına 1 lira 2 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 1 lira 29 kuruş indirim yapıldı.

Türkiye, Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası (AKKB) ile 1,5 milyon euroluk hibe anlaşmasına imza attı. Resmi Gazete’de yayımlanan anlaşmada, İstanbul’daki kritik yapıların yenilenmesine ilişkin yürütülen projelere teknik yardım hibesi sağlanacağına dair detaylar yer aldı.

Nisan ayında reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında 1,55 puan azaldı. Böylece TL’nin reel değeri, 72,12’ye gerileyerek 6 ayın en düşük seviyesini kaydetti.

TCMB ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından alınan Türk lirasını destekleyici kararlar yürürlüğe girdi. Bu durumda 31 Temmuz 2025’e kadar geçerli olmak üzere döviz dönüşüm desteği %3’e, ihracat bedeli satış zorunluluğu %35’e yükseltilirken tüzel kişi TL mevduat oranı %60’ın altında kalan bankalara, bu oranı aylık 0,3 puan artırma hedefi getirildi. Ayrıca tüm vadelerde yabancı para mevduat için zorunlu karşılık oranları 200 baz puan artırıldı. 1 yıla kadar vadeli yabancı para cinsi repo işlemlerinde bu artış 400 baz puana çıkarılırken, hesaplama yöntemi de güncellendi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyonu planlı bir şekilde düşürmek istediklerini aktararak, enflasyonun yıl sonunda %30’un altına ineceğini öngördüklerini belirtti.

Dünyada Geçtiğimiz Hafta Neler Oldu?

ABD Merkez Bankası (FED), politika faizini piyasa beklentisine paralel olarak %4,24 - %4,50 arasında sabit bırakma kararı aldı.

Çin Merkez Bankası (PBoC), 8 Mayıs 2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 7 gün vadeli ters repo faiz oranını %1,4’e düşürdü.

Japonya Merkez Bankası (BoJ), politika faizini %0,5 seviyesinde tuttu.

İngiltere Merkez Bankası (BoE), gösterge faiz oranını 25 baz puan indirerek %4,24’e düşürdü.

Euro Bölgesi’nde yıllık enflasyon, nisan ayında %2,2 seviyesinde sabit kaldı.

Bu Haftanın Gündemi

13 Mayıs Salı, ABD’de nisan ayına ilişkin aylık ve yıllık TÜFE verileri açıklanacak.

15 Mayıs Perşembe, ABD’de nisan ayına ilişkin aylık ve yıllık ÜFE verileri açıklanacak.

16 Mayıs Cuma, Türkiye’de mayıs ayına ilişkin yıl sonu TÜFE tahminleri açıklanacak.

Uyarı Notu

Raporda yer alan bilgiler TeklifimGelsin tarafından genel bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Sunulan bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Paylaşılan haberler ise genel niteliktedir, herhangi bir yatırım aracının alım ya da satımı için öneri niteliğinde yorumlanmamalıdır. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak mali durumunuz, risk ve getiri beklentileriniz ile uyumlu olmayan yatırım kararları vermeniz beklentilerinize uygun olmayan sonuçlar doğurabilir. Bu bültene dayanarak yapılan herhangi bir yatırımın sonucu kişiye aittir. Bu sonuçlardan dolayı https://teklifimgelsin.com ve çalışanları hiçbir sorumluluk üstlenmemektedir.