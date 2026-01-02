Aylık Finansal Bülten: Nisan 2025

Politika Faizinde Yükseliş!

TCMB, politika faizini 350 baz puan artırarak %42,5’ten %46 seviyesine yükselttiğini açıkladı.

Nisan Ayının Piyasa Özeti

BIST 100 endeksi, ayın başlangıcını 9.523 seviyesinde yaptı. Dalgalı bir seyir izleyen endeks, 9.059 seviyesi ile kapanış göstererek nisan ayının en düşük seviyesini kaydetti.

Dolar, nisan ayına 37,95 seviyesinde başladı. 30 Nisan tarihinde 38,49 seviyesine yükselen dolar, ayın zirvesine ulaşarak kapanış gösterdi.

Gram altın, nisan ayının başında 3.858 TL civarındayken 22 Nisan tarihinde 4.306 TL’yi görerek yeni bir rekora imza attı. Ancak son günlere doğru hafif düşüş göstererek 4.146 TL ile ayı noktaladı.

Bitcoin, nisan ayının başında 85.142 dolar ile işlem görürken 7 Nisan 2025 tarihinde 74.830 dolar ile ayın en düşük seviyesini kaydetti. Ancak 21 Nisan’dan itibaren toparlanmaya başlayarak 94.179 dolar ile kapanış gösterdi.

Ethereum, 1 Nisan 2025 tarihinde 1.915 dolar ile açılış gösterdi. 9 Nisan 2025 tarihinde 1.417 dolar ile en düşük seviyeyi görse de 1.878 dolara yükselerek ayı noktaladı.

Türkiye’de Nisan Ayında Neler Oldu?

Mart ayına ilişkin TÜFE’nin %38,10 seviyesinde açıklanmasının ardından nisan ayında konut ve iş yerleri için uygulanabilecek zam tavan oranı %51,26 olarak belirlendi.

ABD, Türkiye’ye %10’luk ithalat vergisi uygulayacağını belirtti.

TCMB, nisan ayı cari yıl sonu TÜFE beklentisinin %28,04’ten %29,98 seviyesine yükseldiğini açıkladı.

TCMB, 20 Mart 2025 tarihinde ara verilen bir hafta vadeli repo ihalelerine tekrar başlama kararı aldı.

TÜİK, nisan ayına ilişkin tüketici güven endeksinin aylık bazda %2,3 oranında azalarak 83,9 oranında gerçekleştiğini açıkladı.

Dünya Bankası’nın Türkiye’de depremden etkilenen bölgeler için sağlayacağı 500 milyon dolarlık finansman desteği onaylandı.

EPDK, elektrik fiyatlarına zam yapıldığını açıkladı. Bu durumda yapılan zam oranları mesken grubu için %25, kamu ve özel hizmetler grubu için %15 seviyesinde gerçekleşti.

2025 yılının başından itibaren yukarı yönlü seyreden gram altın, mart ayında 3.800 seviyesini aştıktan sonra 16 Nisan’da 4.100’e kadar yükselerek yeni bir rekora imza attı.

Kurumlar vergisi mükelleflerinin 2024 yılına ait beyanname verme süresi 30 Nisan 2025 tarihinde sona erdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 1 milyar 473 milyon 749 bin dolar tutarında ABD doları cinsi devlet tahvili ve 213 milyon 125 bin dolar ABD doları cinsi kira sertifikası ihraç ettiğini duyurdu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Kazakistan Cumhuriyeti Merkez Bankası ile Türk lirası - Kazakistan tengesi ikili para takası anlaşması yaptığını açıkladı. 3 yıl geçerli olan anlaşmanın, tarafların uzlaşması halinde uzatılabileceği belirtildi.

Bankaların konut kredilerine ilişkin yaptığı güncellemeler ile faiz oranlarının değişiklik gösterdiği gözlemlendi. Daha fazlası için sayfamıza göz atabilirsiniz.

göz atabilirsiniz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konutlara yönelik kentsel dönüşüm desteğinin toplam 1 milyon 875 bin TL’ye çıktığını açıkladı. Güncel durumda bu desteğin 875 bin TL’si hibe, 875 bin TL’si kredi, 125 bin TL’si ise taşınma desteği olarak verilecek.

TCMB, daha önce zorunlu karşılıklar için ödenen faizin politika faizi üzerinden hesaplanmasına ilişkin düzenlemeye gittiğini ve ağırlıklı ortalama fonlama faizi kullanılmasına karar verdiğini duyurdu.

Dünyada Nisan Ayında Neler Oldu?

ABD, tüm ülkelere ithalat vergisi uygulayacağını duyurmasının ardından Çin’den ithal edilen bazı ürünlere yönelik uygulanacak gümrük vergisi oranını %145’ten %245’e yükselttiğini açıkladı. Bir süre sonra Trump, bu oranı %125’e indirdiğini ve diğer ülkelerin vergilerini 90 gün ertelediğini belirtti.

Avrupa Merkez Bankası, üç temel politika faizini 25 baz puan düşürdüğünü açıkladı.

ABD’de 30 yıl vadeli mortgage faiz oranları, 4 Nisan ile sona eren haftada %6,61’e gerilemesinin ardından 11 Nisan ile sona eren haftada %6,81’e, 25 Nisan ile sona eren haftada ise %6,89’a yükseldi.

Dünyanın en büyük bağımsız varlık fonu olan Norveç Varlık Fonu, teknoloji hisselerindeki düşüş nedeniyle yılın ilk çeyreğinde 40 milyar dolar zarar ettiğini açıkladı.

ABD borsaları ve Bitcoin’de ani yükseliş yaşandı. Nasdaq endeksi Ocak 2001'den bu yana en büyük günlük artışını, tarihinde ise ikinci en yüksek kazancını kaydetti.

OECD, nisan ayında küresel ekonomik belirsizlik endeksinin bir önceki aya oranla %52 arttığını 33,2 puana yükseldiğini açıkladı.

Euro Bölgesi ekonomisi, 2025 yılının ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre %0,4 oranında büyüme kaydetti.

Euro Bölgesi'nde mart ayına ilişkin yıllık enflasyon %2,2'ye indi.

ABD Ticaret Bakanlığı yetkilisi, 3 Mayıs'ta yürürlüğe girecek otomobil parçalarına yönelik %25'lik tarifenin uygulanacağını ancak ABD'de tamamlanan araçların bu vergilerden kısmi bir indirim alabileceğini aktardı.

Bu Haftanın Gündemi

5 Mayıs Pazartesi, Türkiye’de nisan ayına ilişkin aylık ve yıllık enflasyon verileri açıklanacak.

5 Mayıs Pazartesi, Türkiye’de nisan ayına ilişkin ticaret açığı verileri açıklanacak.

6 Mayıs Salı, Euro Bölgesi’nde mart ayına ilişkin aylık ve yıllık ÜFE verileri açıklanacak.

7 Mayıs Çarşamba, ABD’de faiz oranı kararı açıklanacak.

Uyarı Notu

