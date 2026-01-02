Haftalık Finansal Bülten: 21 - 27 Nisan

Konut Kredisi Faiz Oranları Güncellendi!

Bankaların konut kredilerine ilişkin yaptığı güncellemeler ile faiz oranlarının değişiklik gösterdiği gözlemlendi. Güncel durumda İş Bankası aracılığıyla 120 ay vadeli 1 milyon TL’lik konut kredisine başvurmak isteyen bir vatandaş, %2,85 faiz oranı ile aylık 29.512 TL ödeyecek. Daha fazlası için sayfamıza göz atabilirsiniz.

Piyasa Özeti

BIST 100 endeksi, geçtiğimiz hafta 9.321 seviyesinden 9.432 seviyesine yükseldi.

Dolar, geçtiğimiz hafta Türk lirası karşısında 38,12 seviyesinden 38,41 seviyesine yükselerek ivme kazandı. Gram altın ise haftanın açılışını 4.222 seviyesinde yapsa da 4.117 seviyesine gerileyerek kapanış gösterdi.

Bitcoin, 87.380 dolar seviyesinde açtığı haftayı, 94.436 dolar seviyesine yükselerek kapattı. Ethereum ise 1.574 dolar ile açtığı haftayı 1.807 dolar ile noktaladı.

Türkiye’de Geçtiğimiz Hafta Neler Oldu?

Motorine 99 kuruş zam yapıldığı açıklandı.

TCMB, Uluslararası Yatırım Pozisyonu istatistiklerini açıkladı. Buna göre, şubat ayı içerisinde net UYP açığı 9,7 milyar dolar azalarak 279 milyar dolar açık verdi.

GİB, 2025 yılında enflasyon düzeltmesi işlemleri için uygulanacak ortalama ticari kredi faiz oranlarını ocak ayı için %62,12, şubat ayı için %58,47, mart ayı için ise %59,42 olarak belirledi.

TÜİK, nisan ayına ilişkin tüketici güven endeksinin aylık bazda %2,3 oranında azalarak 83,9 oranında gerçekleştiğini açıkladı.

Uluslararası Para Fonu, Türkiye’nin GSYH büyüme hızının 2025 yılı içerisinde %3,2 seviyesine çıkmasını öngördüğünü açıkladı.

TCMB, nisan ayına ilişkin enflasyon beklenti verilerini paylaştı. Buna göre, katılımcıların cari yıl sonu TÜFE beklentisi %28,04’ten %29,98 seviyesine yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ticari ve mali iş birliğini teşvik etmek amacıyla Kazakistan Cumhuriyeti Merkez Bankası ile Türk lirası - Kazakistan tengesi ikili para takası anlaşması yaptığını açıkladı. Geçerlilik süresi 3 yıl olan anlaşmanın, tarafların uzlaşması halinde uzatılabileceği belirtildi.

Dünya Bankası, Türkiye’nin 2025 yılına ilişkin ekonomik büyüme tahminini %3,1’e yükselttiğini açıkladı.

KKM hesapları, geçtiğimiz hafta 706 milyar 585 milyon TL'ye geriledi.

TCMB, toplam döviz rezervlerinin 146 milyar 557 milyon dolara düştüğünü açıkladı.

Halka Arzlar

Aras Elektrik Dağıtım A.Ş., 2025 yılı içerisinde halka açılmayı planladıklarını ve bu süreçle ilgili aracı firmalarla görüşme yaptıklarını açıkladı.

Dünyada Geçtiğimiz Hafta Neler Oldu?

Dünyanın en büyük bağımsız varlık fonu Norges Bank Investment Management, teknoloji hisselerindeki düşüş nedeniyle ilk çeyrekte 40 milyar dolar zarar ettiğini açıkladı.

ABD Başkanı Trump, Çin’den ithal edilen mallar için uygulanan gümrük vergisinin %145’e düşürülebileceğini ancak sıfıra inmeyeceğini belirtti.

JP Morgan, altın fiyatlarının ons başına 4 bin doları aşacağını öngördüğünü açıkladı.

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde, ABD tarafından uygulanacak olan tarifelerin Avrupa enflasyonunu düşürebileceğini, ancak nihai enflasyon sonuçlarının henüz belirsiz olduğunu belirtti.

Bitcoin, yükselişe devam ederek 90 bin dolar seviyesi üzerinde işlem görmeye başladı.

Bu Haftanın Gündemi

29 Nisan Salı, Türkiye’de nisan ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verileri açıklanacak.

29 Nisan Salı, Euro Bölgesi’nde nisan ayına ilişkin tüketici enflasyon beklentisi ve tüketici güveni açıklanacak.

30 Nisan Çarşamba, Türkiye’de mart ayına ilişkin ticaret açığı verileri açıklanacak.

2 Mayıs Cuma, Euro Bölgesi’nde nisan ayına ilişkin aylık ve yıllık TÜFE verileri açıklanacak.

Uyarı Notu

Raporda yer alan bilgiler TeklifimGelsin tarafından genel bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Sunulan bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Paylaşılan haberler ise genel niteliktedir, herhangi bir yatırım aracının alım ya da satımı için öneri niteliğinde yorumlanmamalıdır. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak mali durumunuz, risk ve getiri beklentileriniz ile uyumlu olmayan yatırım kararları vermeniz beklentilerinize uygun olmayan sonuçlar doğurabilir. Bu bültene dayanarak yapılan herhangi bir yatırımın sonucu kişiye aittir. Bu sonuçlardan dolayı https://teklifimgelsin.com ve çalışanları hiçbir sorumluluk üstlenmemektedir.