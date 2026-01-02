Haftalık Finansal Bülten: 14 - 20 Nisan

Altından Yeni Rekor!

2025 yılının başından itibaren yukarı yönlü seyreden gram altın, mart ayında 3.800 seviyesini aştıktan sonra 16 Nisan tarihinde 4.100’e kadar yükselerek yeni bir rekora imza attı.

Piyasa Özeti

BIST 100 endeksi, geçtiğimiz haftayı 9.423 seviyesinde açıp 9.317 seviyesinde tamamladı.

Dolar, geçtiğimiz hafta Türk lirası karşısında 38,02 seviyesinden 38,10 seviyesine yükseldi. Gram altın ise haftayı, 3.972 seviyesinde açıp 4.138 seviyesine yükselerek noktaladı.

Bitcoin, 83.460 dolar seviyesinde açtığı haftayı, 84.644 dolar seviyesine yükselerek kapattı. Ethereum ise haftayı 1.592 dolar ile açsa da 1.586 dolara geriledi.

Türkiye’de Geçtiğimiz Hafta Neler Oldu?

TCMB, politika faizini 350 baz puan artırarak %42,5’ten %46 seviyesine yükselttiğini açıkladı.

TCMB, 20 Mart 2025 tarihinde ara verilen bir hafta vadeli repo ihalelerine tekrar başlama kararı aldı.

17 Nisan 2025 tarihinde, benzin litre fiyatına 92 kuruşluk zam yapıldı.

TCMB’nin açıkladığı ödemeler dengesi verilerine göre, 2025 yılının şubat ayında cari işlemler hesabının 4 milyar 405 milyon dolar açık verdiği belirtildi.

TCMB, Konut Fiyat Endeksi’nin (KFE) 2025 yılının mart ayında bir önceki aya kıyasla %2,03, bir önceki yılın aynı ayına kıyasla ise %32,34 oranında arttığını belirtti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 14 Nisan 2025 tarihinde yaptığı basın duyurusu ile 1 milyar 473 milyon 749 bin dolar tutarında ABD doları cinsi devlet tahvili, 213 milyon 125 bin dolar ABD doları cinsi kira sertifikası ihraç ettiğini açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, mart ayında bütçe giderlerinin 1 trilyon 27,7 milyar TL, bütçe gelirlerinin ise 766,3 milyar TL olduğunu açıkladı. Bu durumda Hazine, mart ayında 261,5 milyar TL açık vermiş oldu.

TCMB, 2024’ün 93. hesap dönemini 700,4 milyar TL zararla kapattığını duyurdu.

TCMB’nin toplam rezervleri, 11 Nisan ile sona eren haftada 147 milyar 488 milyon dolara geriledi.

1 - 3 ay vadeli TL mevduat faizinin 11 Nisan ile sona eren haftada %56,60 seviyesine yükseldiği açıklandı.

KKM hesaplarının 728 milyar 90 milyon TL'ye düştüğü belirtildi.

Dünyada Geçtiğimiz Hafta Neler Oldu?

ABD, Çin’den ithal edilen bazı ürünlere yönelik uyguladığı gümrük vergisi oranını %145’ten %245’e yükselttiğini açıkladı.

ABD’de 30 yıl vadeli mortgage faiz oranları, 11 Nisan ile sona eren haftada %6,81’e yükseldi. Mortgage başvuruları ise bir önceki haftaya kıyasla %8,5 oranında azaldı. Bu dönemde yapılan konut satın alma başvuruları da %5 geriledi.

Euro Bölgesi, mart ayı TÜFE verilerini paylaştı. Bu verilere göre şubat ayında %2,3 olan yıllık enflasyon mart ayında %2,2’ye düştü. Aylık bazda ise %0,6 oranında artış kaydedildi.

Avrupa Merkez Bankası, üç temel politika faizini 25 baz puan düşürdüğünü açıkladı.

Bu Haftanın Gündemi

22 Nisan Salı, Türkiye’de nisan ayına ilişkin tüketici güveni açıklanacak.

22 Nisan Salı, Euro Bölgesi’nde nisan ayına ilişkin tüketici güveni açıklanacak.

25 Nisan Cuma, Türkiye’de Para Politikası Kurulu'nun toplantı özeti yayımlanacak.

Uyarı Notu

Raporda yer alan bilgiler TeklifimGelsin tarafından genel bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Sunulan bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Paylaşılan haberler ise genel niteliktedir, herhangi bir yatırım aracının alım ya da satımı için öneri niteliğinde yorumlanmamalıdır. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak mali durumunuz, risk ve getiri beklentileriniz ile uyumlu olmayan yatırım kararları vermeniz beklentilerinize uygun olmayan sonuçlar doğurabilir. Bu bültene dayanarak yapılan herhangi bir yatırımın sonucu kişiye aittir. Bu sonuçlardan dolayı https://teklifimgelsin.com ve çalışanları hiçbir sorumluluk üstlenmemektedir.