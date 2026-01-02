Haftalık Finansal Bülten: 7 - 13 Nisan

ABD Borsalarında Ralli Esintisi!

ABD Başkanı Trump’ın, Çin’e yönelik gümrük vergisini %125 oranında artırdığını ve diğer ülkelere uygulanan vergileri ise 90 gün süreyle ertelediğini açıklamasının ardından ABD borsaları ve Bitcoin’de ani yükseliş yaşandı. Nasdaq endeksi Ocak 2001'den bu yana en büyük günlük artışını, tarihinde ise ikinci en yüksek kazancını kaydetti.

Piyasa Özeti

BIST 100 endeksi, geçtiğimiz haftayı 9.407 seviyesinde açıp 9.380 seviyesine gerileyerek kapattı.

Dolar, geçtiğimiz hafta Türk lirası karşısında 38,01 seviyesinden 38,03 seviyesine yükseldi. Gram altın ise 3.814 seviyesinde açtığı haftayı 3.998 seviyesine yükselerek noktaladı.

Bitcoin, geçtiğimiz haftanın açılışını 78.802 dolar ile yapıp 83.916 dolara ulaşarak kapattı. Ethereum ise 1.493 dolar ile açtığı haftayı 1.588 dolar ile kapattı.

Türkiye’de Geçtiğimiz Hafta Neler Oldu?

TOGG, T10X V2 versiyon araç satın alımlarında bireysel ve kurumsal müşterilere özel Nisan 2025 kampanyasını duyurdu. Bu durumda bireysel müşteriler 500.000 TL’lik krediler için 12 ay vadede %0, 48 ay vadede %2,35; 1.000.000 TL’lik krediler için 12 ay vadede %2,15, 48 ay vadede %2,80 oranında faiz ödeyecek. Kurumsal müşterilerin ödemesi gereken faiz oranları ise 500.000 TL’lik krediler için 12 ay vadede %0, 48 ay vadede %2,15; 1.200.000 TL’lik krediler için 12 ay vadede %2,59, 48 ay vadede %2,90; 1.500.000 TL’lik krediler için 12 ay vadede %2,88, 48 ay vadede %2,99 oranında olacak.

Euro, TÜFE ile indirgendiğinde %3,83 oranı ile mart ayında en yüksek reel getiri sağlayan finansal yatırım aracı oldu.

Bankaların 2025 yılı için belirledikleri emekli promosyon kampanyaları yenilendi. Bu kapsamda ING, emekli maaşını kendi bünyelerine taşıyan müşterilere 25.000 TL’ye varan nakit promosyon fırsatı sunarak, en yüksek emekli promosyon tutarı veren banka oldu.

Motorine 2 lira 64 kuruş, LPG’ye 80 kuruş ve benzine 2 lira 18 kuruş indirim yapıldı. Benzine daha sonra 1 lira 35 kuruşluk indirim daha gelse de 12 Nisan tarihinde 81 kuruşluk zam yapılarak pompa fiyatlarına yansıtıldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı mart ayında 785 milyar 994 milyon lira nakit gelir, 1 trilyon 84 milyar 414 milyon lira nakit gider yaptı. Bu durumda nakit dengesinde 298 milyar 420 milyon lira açık oluştu.

2025 yılının şubat ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre bireysel kredi kartı ve bireysel kredi borcu nedeniyle yasal takibe girenlerin sayısı yaklaşık 259 bine yükseldi. Bu durumda kişilerin sayısında %44 oranında artış gözlemlendi.

TCMB, Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre nisan ayı TÜFE artış beklentisinin %3,07 seviyesinde olduğunu açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2024 yılında elde edilen kazançlara yönelik yaklaşık 5 milyon beyanname verildiğini ve bu sayının rekor düzeyde olduğunu ifade etti.

Dünyada Geçtiğimiz Hafta Neler Oldu?

ABD’de 30 yıl vadeli mortgage faiz oranları, 4 Nisan ile sona eren haftada %6,61’e gerileyerek Ekim 2024’ten bu yana en düşük seviyeye indi. Mortgage başvurularında ise 28 Mart ile biten haftaya kıyasla %20 oranında artış gözlemlendi.

Deutsche Bank analistleri, FED’in acil bir toplantı ile faiz indirimine gidebileceğini öngördüklerini belirtti. ABD Başkanı Trump ise FED’in faiz indirimi yapmasına ilişkin çağrısını tekrarladı.

ABD Başkanı Trump, Çin’e yönelik gümrük vergisini %125 oranında yükselttiğini ve diğer ülkelerin vergilerini 90 gün ertelediğini açıkladı.

ABD’de yaşanan belirsizlik nedeniyle tüketici kredileri şubat ayında bir önceki aya göre 800 milyon dolar azaldı. Bu durumda tüketici kredileri, 4 trilyon 997 milyar dolarlık hacme kadar gerileme gösterdi.

Fitch, Çin’in kredi notunu A+ seviyesinden A seviyesine düşürdü. Bu not görünümünün ise durağan olduğu belirlendiğini açıkladı.

Bu Haftanın Gündemi

14 Nisan Pazartesi, ABD'de mart ayına ilişkin TÜFE verileri açıklanacak.

16 Nisan Çarşamba, Euro Bölgesi’nde mart ayına ilişkin aylık ve yıllık TÜFE verileri açıklanacak.

17 Nisan Perşembe, Avrupa Merkez Bankası (ECB) basın açıklaması yapacak.

