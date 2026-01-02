Haftalık Finansal Bülten: 1 - 6 Nisan

Mart Ayı Enflasyon Verileri Açıklandı!

TÜİK, mart ayına ait enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre aylık bazda %2,46 oranında artış gösteren TÜFE, yıllık bazda %38,10 oranında yükseldi.

Piyasa Özeti

BIST 100 endeksi, geçtiğimiz haftayı 9.606 seviyesinde açıp 9.379 seviyesinde kapattı.

Dolar, geçtiğimiz hafta Türk lirası karşısında 37,95 seviyesinden 37,98 seviyesine yükseldi. Gram altın ise 3.858 seviyesinde açtığı haftayı 3.834 seviyesinde noktaladı.

Bitcoin, geçtiğimiz haftanın açılışını 84.646 dolardan yapsa da 79.597 dolara gerileyerek kapanış gösterdi. Ethereum ise düşüşünü sürdürerek 1.913 dolar ile açtığı haftayı 1.626 dolar ile kapattı.

Türkiye’de Geçtiğimiz Hafta Neler Oldu?

Enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından nisan ayında konut ve iş yerleri için uygulanabilecek zam tavan oranı %51,26 olarak belirlendi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın toplantı takvimine göre 17 Nisan 2025 tarihinde yeni faiz kararının açıklanacağı belirtildi.

Şubat sonu itibarıyla bankacılık sektörünün döneme ait net kârı 118 milyar 214 milyon lira olarak açıklandı. Aynı dönemde kredilerin takibe düşme oranı ise %1,93 olarak gerçekleşti.

Dünya Bankası’nın 2023 yılında Türkiye’de meydana gelen depremden etkilenen bölgelerde ekonomiyi yeniden canlandırmak için sağlayacağı 500 milyon dolarlık finansman desteği onaylandı.

EPDK, elektrik fiyatına mesken grubu için %25, kamu ve özel hizmetler grubu için %15 zam yapıldığını açıkladı.

ABD, Türkiye’ye %10’luk ithalat vergisi uygulayacağını belirtti.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarında 2025 yılının mart ayında, geçen yılın aynı ayına göre %6,4 oranında artış gözlemlendi.

Kurumlar vergisi mükelleflerinin 2024 yılına ait beyannamelerini, 30 Nisan 2025 tarihine kadar verebilecekleri açıklandı. Ödemelerin ise Dijital Vergi Dairesi, anlaşmalı bankalar ve PTT şubeleri aracılığıyla yapılabileceği belirtildi.

Dünyada Geçtiğimiz Hafta Neler Oldu?

ABD, tüm ülkelere en az %10 oranında ithalat vergisi uygulayacağını açıkladı.

Merkez bankalarının enflasyonla mücadelesi devam ederken, FED, BoE ve BoJ gibi pek çok büyük merkez bankasının mart ayında politika faizini sabit bıraktığı gözlemlendi.

ABD’de 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı, mart ayının son haftası itibarıyla %6,70’e geriledi. Krediye başvuru oranı ise %1,6 oranında azaldı.

Euro Bölgesi'nde şubatta %2,3 olan yıllık enflasyon, mart ayında %2,2'ye indi. Bu durumda TÜFE, şubatta aylık bazda %0,6 oldu.

Bu Haftanın Gündemi

10 Nisan Perşembe, Çin’de mart ayına ilişkin aylık ve yıllık TÜFE ve ÜFE verileri açıklanacak.

10 Nisan Perşembe, ABD’de mart ayına ilişkin aylık ve yıllık TÜFE verileri açıklanacak.

11 Nisan Cuma, ABD’de mart ayına ilişkin aylık ve yıllık ÜFE verileri açıklanacak.

11 Nisan Cuma, Türkiye’de nisan ayına ilişkin TÜFE beklentileri açıklanacak.

Uyarı Notu

