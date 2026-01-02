Aylık Finansal Bülten: Mart 2025

Dolar ve Euro Yükselirken Borsada Sert Düşüş!

Mart ayında BIST 100 endeksi, 9.044 seviyesine kadar gerileyerek Kasım 2024'ten bu yana en düşük seviyeyi kaydetti. Dolar ve euro sert bir yükselişle rekor tazelerken, gram altın ise 3.800 seviyesini aştı.

Mart Ayının Piyasa Özeti

BIST 100 endeksi, mart ayına 9.911 seviyesinden giriş yaptı. 17 Mart’ta 10.862 ile zirveyi görmesine rağmen, ay sonunda yönünü aşağı çevirerek 9.659 seviyesinde kapanış yaptı.

Döviz tarafında dolar, mart ayının başında 36,52 TL seviyesindeydi. 19 Mart’ta 39,24 TL ile zirveye ulaşsa da ayın son günlerinde hafif geri çekilerek 37,94 TL seviyesine yerleşti.

Gram altın, mart ayının başında 3.380 TL civarındayken, özellikle 19 Mart’tan itibaren ivme kazanarak dikkat çekici bir yükseliş yaşadı ve ayı 3.812 TL ile tamamladı.

Bitcoin, 1 Mart'ta 84.726 dolar ile işlem görüyordu. 11 Mart’ta 77.467 dolarla ayın en düşük seviyesine gerilese de mart ayını 82.571 dolar seviyesinde noktaladı.

Ethereum, 1 Mart 2025 tarihinde 2.222 dolar ile açılış yaptı. 3 Mart 2025 tarihinde 2.526 dolar ile en yüksek seviyeyi görse de 1.830 dolara kadar düşerek ayı noktaladı.

Türkiye’de Mart Ayında Neler Oldu?

TCMB, politika faizini 250 baz puan düşürerek %45’ten %42,5’e indirdiğini açıkladı.

TCMB, döviz piyasasındaki likiditenin dengelenmesi için Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemlerine başlayacağını duyurdu.

SPK, Borsa İstanbul'da 24 Mart – 25 Nisan tarihleri arasında geçerli olacak yeni tedbirler kapsamında pay piyasalarında açığa satış işlemlerinin yasaklanmasına karar verdi. Ayrıca, halka açık ortaklıkların pay geri alımlarının kolaylaştırılması ve kredili sermaye piyasası işlemlerinde özkaynak oranının esnek şekilde uygulanması da alınan önlemler arasında yer aldı.

SPK, platformların kuruluş sermayelerini asgari 150 milyon TL, saklama kuruluşlarının kuruluş sermayelerini ise asgari 500 milyon TL olarak belirledi. Ayrıca platformlar nezdinde listelenen kripto varlıkların kaldıraçlı alım satıma kapatılması konusunda yeni bir karar aldı.

BDDK, elektrikli taşıt alımında kullanılan kredilere ilişkin limitleri ve vadeleri güncelledi. Bu kapsamda nihai fatura değeri 0 - 2.500.000 TL aralığında olan taşıtlar için değerin azami %70'ine kadar 48 ay vade; 2.500.001 - 5.000.000 TL aralığında olan taşıtlar için değerin azami %50'sine kadar 36 ay vade; 5.000.001 - 6.500.000 TL aralığında olan taşıtlar için değerin azami %30'una kadar 24 ay vade; 6.500.001 - 7.500.000 TL aralığında olan taşıtlar için ise değerin azami %20'sine kadar 12 ay vade uygulanmasına karar verildi.

BDDK tarafından alınan yeni karara göre, kalkınma ve yatırım bankalarının vereceği kredilere sınırlama getirildi. Alınan kararla birlikte bankaların düşük kaldıraç oranıyla faaliyet gösteren kişi ya da gruplar için uygun kredi sınırlarına tabi olmalarına karar verildi. Ayrıca bankaların, yeni belirlenen oranlara kademeli şekilde uyum sağlamaları için intibak süresi tanındı.

Emekli bayram ikramiyeleri 3 bin TL’den 4 bin TL’ye yükseltildi.

1 Mart 2025 tarihinde başlayan kira gelir vergisi beyanname döneminin 2 Nisan 2025 tarihinde sona ereceği belirtildi.

TÜİK; TÜFE rakamlarının şubat ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yıllık %39,05, aylık ise %2,27 seviyesinde gerçekleştiğini açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ile 5 milyar TL teminat karşılığı genç girişimcilere yönelik 6,25 milyar TL’lik kredi imkanı sunulacağını açıkladı. Finansman kapsamında belirli koşulları sağlayan, sahibi ya da yöneticisi 35 yaşından küçük olan işletmelerin bu destekten yararlanabileceğini belirtti.

Menkul satış sözleşmelerinde ödeme yükümlülüklerinin, dövize endeksli ya da döviz cinsinden yerine getirilebileceğine dair tebliğ yürürlüğe girdi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, şubat ayında dış ticaret açığının geçen yılın aynı ayına kıyasla %20,5 oranında artarak 8,2 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiğini belirtti.

Esnaf ve sanatkarlara sunulan kredi limitleri 750 bin TL’den 1 milyon TL’ye, işyeri ve ticari araç edinimi için sunulan kredi limitleri ise 1,5 milyon TL’den 2,5 milyon TL’ye yükseltildi.

Akbank, ilk kez mobilden Akbanklı olan KOBİ'lere özel %0 faizli 50.000 TL'ye varan kredi fırsatını duyurdu. 50.000 TL, 12 ay vadeli %0 faizli taksitli ticari kredi için toplam geri ödeme tutarı 50.550 TL. Detaylı bilgi için tıklayabilirsin. Kampanyadan 1-30 Nisan tarihleri arasında Akbank Mobil’i indirip “Akbanklı olmak istiyorum” adımından ilerleyerek yalnızca ilk defa Akbanklı olan KOBİ’ler faydalanabilir. (Banka, kampanyada değişiklik yapma ve durdurma hakkına sahiptir.)

17 Mart 2025 tarihinden itibaren vadesiz hesaplar aracılığıyla yapılan altın satış işlemlerinden %0,2 oranında kambiyo muamelesi vergisi (KMV) alınacağı açıklandı.

TÜİK, şubat ayında dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre %14,8 oranında artarak 6 milyar 767 milyon dolardan, 7 milyar 771 milyon dolara yükseldiğini açıkladı.

TÜİK, şubat ayı işsizlik oranının 0,2 puan azalarak %8,4’ten %8,2 seviyesine gerilediğini belirtti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Resmi Gazete'de yayımladığı tebliğe göre bankaların işlem yapabileceği kıymetli madenlerin arasına paladyum da dahil edildi.

Dünyada Mart Ayında Neler Oldu?

ABD, Morgan Stanley’in eski bankacısı Michael Grimes’ın varlık fonu yönetimine getirildiğini açıkladı.

ABD, aylık bazda %0,3, yıllık bazda ise %2,9 oranında olması beklenen şubat ayı enflasyon verilerini açıkladı. Açıklanan verilere göre şubat ayı TÜFE oranı aylık bazda %0,2, yıllık bazda ise %2,8 seviyesinde gerçekleşerek beklentilerin altında kaldı.

ABD'de 30 yıl vadeli mortgage faiz oranları 7 Mart ile biten haftada %6,73’ten %6,67'ye geriledi. Bir sonraki hafta ise %6,72’ye yükselerek 9 haftanın ardından ilk kez artış gösterdi.

FED, 2024 yılında 77,6 milyar dolarlık faaliyet zararı gerçekleştirdiğini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'de üretilmeyen tüm otomobillere %25 oranında gümrük vergisi uygulanacağını duyurdu.

Discord, 2025 yılında gerçekleşebilecek halka arz için Goldman Sachs ve JPMorgan birlikte çalışacağını duyurdu.

Euro Bölgesi'nde ocakta %2,5 olan yıllık enflasyon, şubat ayında %2,3'e indi. Bu durumda TÜFE, şubatta aylık bazda %0,4 arttı.

Bu Haftanın Gündemi

1 Nisan Salı, Euro Bölgesi’nde mart ayına ilişkin yıllık TÜFE verileri açıklanacak.

3 Nisan Perşembe, Türkiye’de mart ayına ilişkin aylık ve yıllık TÜFE ve ÜFE verileri açıklanacak.

3 Nisan Perşembe, Euro Bölgesi’nde şubat ayına ilişkin aylık ve yıllık ÜFE verileri açıklanacak.

Uyarı Notu

Raporda yer alan bilgiler TeklifimGelsin tarafından genel bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Sunulan bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Paylaşılan haberler ise genel niteliktedir, herhangi bir yatırım aracının alım ya da satımı için öneri niteliğinde yorumlanmamalıdır. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak mali durumunuz, risk ve getiri beklentileriniz ile uyumlu olmayan yatırım kararları vermeniz beklentilerinize uygun olmayan sonuçlar doğurabilir. Bu bültene dayanarak yapılan herhangi bir yatırımın sonucu kişiye aittir. Bu sonuçlardan dolayı https://teklifimgelsin.com ve çalışanları hiçbir sorumluluk üstlenmemektedir.