Haftalık Finansal Bülten: 17 - 23 Mart

Dolar ve Euro Rekor Kırarken Borsada Sert Düşüş!

19 Mart tarihinde BIST 100 endeksi, güne 10.060 ile başlayarak %6,67 oranında gerileme kaydetti. Dolar ve euro sert bir yükselişle rekor tazelerken, gram altın ise 3.790 seviyesine kadar yükseldi.

Piyasa Özeti

BIST 100 endeksi, 10.862 seviyesinde açtığı haftayı 9.044 seviyesine düşerek kapattı.

Dolar, geçtiğimiz hafta Türk lirası karşısında 36,66 seviyesinden 37,84 seviyesine yükseldi. Gram altın ise geçtiğimiz haftayı 3.554 seviyesinde açıp, 3.747 seviyesine yükselerek kapattı.

Bitcoin, geçtiğimiz hafta 83.128 dolardan 85.011 dolara yükseldi. Ethereum ise geçtiğimiz haftanın açılışını 1.892 dolar seviyesinde yapıp, 1.996 dolar seviyesine yükselerek kapanış gösterdi.

Türkiye’de Geçtiğimiz Hafta Neler Oldu?

Cumhurbaşkanlığı kararıyla 17 Mart 2025 tarihinden itibaren vadesiz hesaplar aracılığıyla yapılan altın satış işlemlerinden %0,2 oranında kambiyo muamelesi vergisi (KMV) alınacağı açıklandı.

TÜİK, 2024 yılında gerçekleşen işsizlik oranının %8,7, istihdam oranının ise %49,5 seviyesinde olduğunu belirtti.

2025 yılının Ocak ayı itibarıyla Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) 6,1 milyar dolar azalarak eksi 286,6 milyar dolar seviyesinde kaydedildi.

Şubat ayında Türkiye’nin merkezi bütçe yönetim gelirleri; geçen yılın aynı ayına kıyasla %34,9 oranında artarak 723 milyar 425 milyon TL'ye, giderleri ise %49,8 oranında artarak 1 trilyon 33 milyar 517 milyon TL’ye ulaştı. Bu durumda bütçe, şubat ayında 310 milyar 92 milyon TL açık verdi.

BDDK tarafından alınan yeni karara göre, kalkınma ve yatırım bankalarının vereceği kredilere sınırlama getirildi. Bunun ardından, bankaların düşük kaldıraç oranıyla faaliyet gösteren kişi ya da gruplar için uygun kredi sınırlarına tabi olmalarına karar verildi. Ayrıca bankaların, yeni belirlenen oranlara kademeli şekilde uyum sağlamaları için intibak süresi tanındı.

TCMB tarafından yayımlanan Piyasa Katılımcıları Anketi’ne göre, TÜFE artış beklentisi mart ayında %2,27’ye yükseldi. Enflasyon rakamları ise 3 Nisan 2025 Perşembe günü açıklanacak.

TCMB, döviz piyasasındaki likiditenin dengelenmesi için Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemlerine başlayacağını duyurdu.

Dünya Bankası, 2023 yılında yaşanan deprem nedeniyle hasar gören köy evlerinin yapımı için 200 milyon euroluk ek finansman desteği sağlayacağını açıkladı. Fransız Kalkınma Ajansı'nın desteğiyle toplam finansman tutarının 400 milyon euroya ulaştığını belirten banka, depreme dayanıklı 2 bin 800 konutun inşa edileceğini de belirtti.

Şubat ayında kredi kartı, banka kartı ve ön ödemeli kartlar ile yapılan toplam harcama tutarı geçen yılın aynı ayına göre %50 oranında artarak 1 trilyon 522,8 milyar TL’ye ulaştı.

TCMB yetkililerinin TBB ile gerçekleştirdiği olağanüstü toplantının ardından, gecelik vadede borç verme faiz oranı %44 seviyesinden %46 seviyesine yükseltildi.

TCMB, vadesi 91 güne kadar olan likidite senetlerinin ihraç edileceğini belirtti.

SPK, Borsa İstanbul'da 24 Mart ile 25 Nisan tarihleri arasında geçerli olacak yeni tedbirlerini duyurdu. Kurul tarafından belirlenen tedbirlere göre; pay piyasalarında açığa satış işlemlerinin yasaklanmasına, halka açık ortaklıkların pay geri alımlarının kolaylaştırılmasına ve kredili sermaye piyasası işlemlerinin devam süresince öz kaynak oranının esnetilerek uygulanmasına karar verildi.

14 Mart ile sona eren haftada KKM hesapları, 26 milyar 592 milyon TL azalarak 798 milyar 817 milyon TL'ye geriledi.

Halka Arzlar

Ocak 2024’te SPK’ya başvuru yapan ARF Bio şirketi, 47 milyon payın halka arz edilmesi için hazırlığa başladığını duyurdu.

Dünyada Geçtiğimiz Hafta Neler Oldu?

ABD, aylık bazda %0,3, yıllık bazda ise %2,9 oranında olması beklenen şubat ayı enflasyon verilerini açıkladı. Açıklanan verilere göre şubat ayı TÜFE oranı aylık bazda %0,2, yıllık bazda ise %2,8 seviyesinde gerçekleşerek beklentilerin altında kaldı.

Euro Bölgesi’nde şubat ayı TÜFE verileri açıklandı. Buna göre şubat ayında gerçekleşen yıllık enflasyon %2,3’e gerilerken, aylık bazda %0,4 seviyesinde artış gösterdi.

ABD'de 14 Mart ile biten haftaya kıyasla 30 yıl vadeli ortalama mortgage faiz oranı %6,72 seviyesinde gerçekleşti ve bu oran 9 haftanın ardından ilk kez artış gösterdi. Ancak başvuru oranları, aynı haftaya kıyasla %6,2 oranında geriledi.

FED, 2024 yılında 77,6 milyar dolarlık faaliyet zararı gerçekleştirdiğini açıkladı.

Bu Haftanın Gündemi

25 Mart Salı, ABD’de ocak ayına ilişkin yıllık konut fiyat endeksi açıklanacak.

26 Mart Çarşamba, Euro Bölgesi’nde AMB politika toplantısı gerçekleşecek.

27 Mart Perşembe, Türkiye’de şubat ayına ilişkin ticaret açığı verileri açıklanacak.

28 Mart Cuma, Türkiye’de mart ayına ilişkin ekonomik güven endeksi açıklanacak.

Uyarı Notu

Raporda yer alan bilgiler TeklifimGelsin tarafından genel bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Sunulan bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Paylaşılan haberler ise genel niteliktedir, herhangi bir yatırım aracının alım ya da satımı için öneri niteliğinde yorumlanmamalıdır. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak mali durumunuz, risk ve getiri beklentileriniz ile uyumlu olmayan yatırım kararları vermeniz beklentilerinize uygun olmayan sonuçlar doğurabilir. Bu bültene dayanarak yapılan herhangi bir yatırımın sonucu kişiye aittir. Bu sonuçlardan dolayı https://teklifimgelsin.com ve çalışanları hiçbir sorumluluk üstlenmemektedir.