Haftalık Finansal Bülten: 10 - 16 Mart

Elektrikli Taşıt Kredilerine İlişkin Yeni Güncelleme!

BDDK, elektrikli taşıt alımında kullanılan kredilere ilişkin limitleri ve vadeleri güncelledi. Bu kapsamda nihai fatura değeri 0 - 2.500.000 TL aralığında olan taşıtlar için değerin azami %70'ine kadar 48 ay vade; 2.500.001 - 5.000.000 TL aralığında olan taşıtlar için değerin azami %50'sine kadar 36 ay vade; 5.000.001 - 6.500.000 TL aralığında olan taşıtlar için değerin azami %30'una kadar 24 ay vade; 6.500.001 - 7.500.000 TL aralığında olan taşıtlar için ise değerin azami %20'sine kadar 12 ay vade uygulanmasına karar verildi.

Piyasa Özeti

BIST 100 endeksi, hafta açılışını 10.422 seviyesinde yaparken kapanışı 10.840 seviyesinde gerçekleştirdi.

Dolar, geçtiğimiz hafta Türk lirası karşısında 36,52 seviyesinden 36,64 seviyesine yükseldi. Gram altın ise geçtiğimiz haftayı 3.472 seviyesinde açıp 3.546 seviyesine yükselerek kapattı.

Bitcoin, geçtiğimiz hafta 82.114 dolar seviyesinden 82.434 dolar seviyesine yükselerek ivme kazandı. Ethereum, 2.059 dolardan başladığı haftayı 1.882 dolara düşerek kapattı.

Türkiye’de Geçtiğimiz Hafta Neler Oldu?

BDDK, elektrikli araç alımında kullanılan kredilere ilişkin vade sürelerini güncellendi. Bu kapsamda nihai fatura değeri 0 - 2.500.000 TL aralığında olan taşıtlar için değerin azami %70'ine kadar 48 ay vade; 2.500.001 - 5.000.000 TL aralığında olan taşıtlar için değerin azami %50'sine kadar 36 ay vade; 5.000.001 - 6.500.000 TL aralığında olan taşıtlar için değerin azami %30'una kadar 24 ay vade, 6.500.001 - 7.500.000 TL aralığında olan taşıtlar için ise değerin azami %20'sine kadar 12 ay vade uygulanmasına karar verildi.

Emekli bayram ikramiyeleri 3 bin TL’den 4 bin TL’ye yükseltildi. Bu kapsamda vefat eden sigortalının eşine çocuk olmaması halinde belirlenen tutarın %75’i, çocuk olması halinde %50’si yatırılacak. Ölüm aylığı alanlar ise belirlenen tutarın yalnızca %25’inden yararlanabilecek. Bu tutarların 24 - 28 Mart tarihleri arasında hesaplara yatırılması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, esnaf ve sanatkarlara sunulan kredi limitlerinin 750 bin TL’den 1 milyon TL’ye, işyeri ve ticari araç edinimi için sunulan kredi limitlerinin ise 1,5 milyon TL’den 2,5 milyon TL’ye yükseltildiğini açıkladı.

Benzinin litre fiyatına 1 TL 82 kuruş zam yapıldı.

TCMB Başkanı Karahan, yıl sonu enflasyonu için hedeflenen %24’lük oran için gerekli çalışmaların yürütüleceğini ve sıkı para politikası duruşunun sürdürüleceğini açıkladı.

TCMB, cari işlemler hesabının ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre %66,7 oranında yükselerek 3 milyar 795 milyon dolar seviyesinde açık verdiğini belirtti.

Şubat ayının en yüksek aylık reel getiri sağlayan finansal yatırım aracı %7,76 oranıyla külçe altın oldu.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcılara ilişkin yayımladığı tebliğine göre platformların kuruluş sermayeleri asgari 150 milyon TL, saklama kuruluşlarının kuruluş sermayeleri ise asgari 500 milyon TL olarak belirlendi. Ayrıca platformlar nezdinde listelenen kripto varlıkların kaldıraçlı alım satıma kapatılmasına karar verildi.

Şubat ayında %20,1 oranında artış gösteren konut satışları, aylık bazda 112 bin 818 adet olarak kaydedildi.

KKM bakiyeleri, 7 Mart ile biten haftada 21 milyar 169 milyon lira azalarak 825 milyar 410 milyon liraya geriledi.

Dünyada Geçtiğimiz Hafta Neler Oldu?

ABD Hazine Bakanlığı, şubat ayında gerçekleşen bütçe açığının geçen ayın aynı ayına kıyasla yaklaşık %4 oranında artış göstererek 296 milyar dolardan 307 milyar dolara yükseldiğini açıkladı.

ABD, şubat ayına ilişkin aylık enflasyonun %0,2 seviyesinde gerçekleştiğini belirtti.

ABD'de geçtiğimiz hafta 30 yıl vadeli mortgage faiz oranı %6,67 seviyesinde gerçekleşti ve bu oran 2024 yılının ekim ayından bu yana en düşük seviye olarak kaydedildi. Başvurular ise bir önceki haftaya göre %11,2 oranında artış kaydetti.

AMB Yönetim Kurulu Üyesi Schnabel, nisan ayı itibarıyla Euro Bölgesi’nde devam eden faiz indirimlerine ara verilebileceğini aktardı.

Bu Haftanın Gündemi

17 Mart Pazartesi, Türkiye’de şubat ayına ilişkin bütçe dengesi açıklanacak.

19 Mart Çarşamba, Euro Bölgesi’nde şubat ayına ilişkin aylık ve yıllık TÜFE oranları açıklanacak.

19 Mart Çarşamba, FED ikinci faiz kararını açıklayacak.

21 Mart Cuma, Türkiye’de mart ayına ilişkin tüketici güven endeksi açıklanacak.

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