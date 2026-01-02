Haftalık Finansal Bülten: 3 - 9 Mart

TCMB’den Yılın İkinci Faiz İndirimi!

TCMB, yılın ikinci faiz toplantısında politika faizini 250 baz puan düşürerek %45’ten %42,5’e indirdiğini açıkladı.

Piyasa Özeti

BIST 100 endeksi, haftayı 9.748 seviyesinde açıp 10.507 seviyesinde kapattı.

Dolar, geçtiğimiz hafta Türk lirası karşısında 36,52 seviyesinden 36,48 seviyesine geriledi. Gram altın ise hafta açılışını 3.396 seviyesinde yapıp 3.472 seviyesine yükselerek kapanış gösterdi.

Bitcoin, geçtiğimiz haftayı 92.841 dolar seviyesinde açsa da 80.683 dolar seviyesine düşerek kapanış gösterdi. Ethereum ise 2.449 dolar seviyesinde açtığı haftayı 2.019 dolar seviyesine düşerek kapattı.

Türkiye’de Geçtiğimiz Hafta Neler Oldu?

TÜİK; TÜFE rakamlarının şubat ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yıllık %39,05, aylık ise %2,27 seviyesinde gerçekleştiğini açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ile 5 milyar TL teminat karşılığı genç girişimcilere yönelik 6,25 milyar TL’lik kredi imkanı sunulacağını açıkladı. Belirli koşulları sağlayan, sahibi ya da yöneticisi 35 yaşından küçük olan işletmeler bu destekten faydalanabilecek.

Benzine 4 Mart 2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 15 kuruş, motorine ise 8 Mart 2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 39 kuruş indirim uygulandı.

TCMB, Şubat 2025’te reel efektif döviz kuru endeksinin TÜFE bazında 0,34 puan azalarak 75,30 seviyesinden 74,96 seviyesine indiğini açıkladı.

Menkul satış sözleşmelerinde ödeme yükümlülüklerinin, dövize endeksli ya da döviz cinsinden yerine getirilebileceğine dair tebliğ Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, ihtiyaç sahibi aileler için sunulan Aile Destek Programı’nın otomatik olarak sonlandırıldığını açıkladı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, şubat ayında dış ticaret açığının geçen yılın aynı ayına kıyasla %20,5 oranında artarak 8,2 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiğini belirtti.

BDDK, bankacılık sektörünün ocak sonu itibarıyla gerçekleştirdiği dönem sonu net kârını 47 milyar 37 milyon TL olarak açıkladı.

1 Mart 2025 tarihinde başlayan gelir vergisi beyanname dönemi 2 Nisan 2025 tarihinde sona erecek. Beyanname kapsamında özellikle ek gelire sahip olan bordrolu çalışanların, kira gelirini bildirmeyenlerin, yabancı sporcuların, içerik üreticilerinin ve e ticaret mükelleflerinin dikkatli olması gerektiği vurgulandı.

TCMB, 28 Şubat ile sona eren haftada toplam rezervlerin 169 milyar 995 milyon dolardan 165 milyar 417 milyon dolara gerilediğini açıkladı.

10 Mart 2025 Pazartesi günü Meclis gündemine gelmesi beklenen emekli bayram ikramiyelerinin 4 bin TL olması bekleniyor.

Dünyada Geçtiğimiz Hafta Neler Oldu?

ABD, Kanada - Meksika anlaşması yoluyla ülkeye gelen araçların %25 oranında gümrük vergisinden muaf tutulacağını belirtti. Bu uygulamanın yalnızca bir ay süreceği aktarıldı.

ABD, varlık fonu yönetimine Morgan Stanley’in eski bankacısı Michael Grimes’ı getirdiğini açıkladı.

Eurostat, Euro Bölgesi’nin şubat ayında gerçekleşen TÜFE oranının yıllık bazda %2,5’ten %2,4 seviyesine düştüğünü duyurdu.

Goldman Sachs, Almanya ve Euro Bölgesi’ne yönelik 2025 yılı ekonomik büyüme tahminlerini revize etti. Buna göre, Almanya'nın ekonomik büyüme oranının %0,2'ye, Euro Bölgesi’nin büyüme oranının ise %0,8'e yükselmesi öngörülüyor.

Morgan Stanley, Avrupa Merkez Bankası’nın Nisan ayında faiz indirimine gidebileceğini öngördüğünü açıkladı.

ABD, 28 Şubat ile sona eren haftada 30 yıllık mortgage faiz oranlarının 15 baz puan azalarak %6,73 seviyesine indiğini belirtti. Bu durumda faiz oranlarının aralık ayından bu yana en düşük seviyeye gerilediği gözlemlendi.

Bu Haftanın Gündemi

11 Mart Salı, Türkiye’de ocak ayına ilişkin aylık ve yıllık perakende satışları açıklanacak.

12 Mart Çarşamba, ABD’de şubat ayına ilişkin aylık ve yıllık TÜFE verileri açıklanacak.

13 Mart Perşembe, Türkiye’de para politikası toplantısına ait özet yayımlanacak.

Uyarı Notu

