Aylık Finansal Bülten: Şubat 2025

BDDK tüketici kredileri için belirlenen genel vade sınırında değişikliğe giderek kredi tutarı 125.000 TL ve altında olan kredilerin 36 ay, 125.000 TL ila 250.000 TL'ye kadar olan kredilerin 24 ay, 250.000 TL üzeri kredilerin ise 12 ay ile sınırlandırılmasına karar verdi.

Şubat Ayının Piyasa Özeti

3 Şubat 2025 tarihinde 9.774 puan ile ayın başlangıcını yapan BIST 100 endeksi, 7 Şubat 2025 tarihinde 9.951 puan ile ayın en yüksek seviyesini kaydetti. Bu yükselişin ardından 9.451 puan ile ayın en düşük seviyesini görse de, 28 Şubat Cuma günü 9.658 puan ile kapanış yaptı.

3 Şubat 2025 tarihinde Türk lirası karşısında 35,90 ile ayın açılışını gerçekleştiren dolar, yükselişini sürdürerek ayın kapanışını 36,50 seviyesinde gerçekleştirdi.

1 Şubat 2025 tarihinde 3.219 seviyesinde aya başlangıç yapan gram altın, 22 Şubat 2025 tarihinde ivme kazanarak 3.550 ile ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Ancak hızlı bir düşüşün ardından 3.370 seviyesinde ayı noktaladı.

Bitcoin, 2 Şubat 2025 tarihinde 99.676 dolar ile ayın başlangıcını gerçekleştirdi. 4 Şubat 2025'te 100.065 dolar seviyesini görse de 84.489 dolar seviyesine düşerek ayı kapattı.

Ethereum, 2 Şubat 2025'te 3.099 dolar ile açılış gösterdi. Ancak hafif dalgalı bir seyir izleyen Ethereum, ayın son gününde en düşük seviyeyi görerek 2.239 dolar seviyesinde kapanış gerçekleştirdi.

Türkiye’de Şubat Ayında Neler Oldu?

TOGG, Şubat ayı boyunca T10X V2 modellerinde bireysel müşterilere özel 12 ay vade seçeneği ile faizsiz, 30 ay vade seçeneği ile %2,29 faizli 500.000 TL'ye kadar finansman desteği sunduğunu açıkladı.

19 Şubat 2025 tarihinde başvuruya açılan Emlak Konut kampanyası kapsamında üç farklı ödeme seçeneğinin bulunduğu ve ödeme seçeneklerine göre vade seçeneğinin 60 ila 120 ay, faiz oranlarının ise %0,99 ila %1,89 arasında olduğu belirtildi. 23 Mart 2025 tarihinde son bulacak kampanya, kısa süre içerisinde yoğun ilgi gördü ve 1 haftada yaklaşık 1.623 adet konut satıldı. Daha fazla detay için sayfamıza göz atabilirsiniz.

TÜİK, TÜFE’deki değişimin ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %42,12 ve on iki aylık ortalamalara göre %56,35 olarak gerçekleştiğini açıkladı.

TCMB, 15 Şubat 2025 tarihinde tüzel kişilerin KKM hesap açma ve yenileme işlemlerini sonlandırdığını açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bileşik faiz oranını %43,21, basit faiz oranını ise %38,93 seviyesinde belirledi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2025 yılı dış finansman programı kapsamında dolar cinsi borçlanmalar için bankalara yetki verdiğini duyurdu.

TCMB’nin, şubat ayı enflasyon beklentilerine ilişkin anketine şubat ayı TÜFE artış beklentisi %3,23’e, cari yıl sonu TÜFE artış beklentisi %28,30’a yükseldi.

TÜİK, şubat ayına ilişkin tüketici güven endeksinin ocak ayına göre %1,4 oranında artış göstererek 82,1’e yükseldiğini açıkladı.

BKM; ocak ayında ön ödemeli kart, banka kartı ve kredi kartı ile yapılan harcamaların bir önceki yılın aynı dönemine göre %66 artış göstererek 1,61 trilyon TL seviyesine ulaştığını belirtti.

BDDK, EFT ve havale işlemlerinde zorunlu olacak çift doğrulama sisteminin mart ayında yürürlüğe girebileceğini duyurdu.

2025 yılının ocak ayında dış ticaret açığı, geçen yılın aynı ayına göre %21,9 oranında yükselerek 7 milyar 538 milyon dolara ulaştı.

Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında yapılacak değişikliklere göre ATM’lerde yüz tanıma özelliğinin devreye gireceği öne sürüldü. Uygulamanın hayata geçirilmesi halinde ATM’lerin güvenlik kameraları ile yüz görüntüsü tespit edilemeyen kişiler ATM’lerden işlem yapamayacak.

Motorine 27 Şubat 2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1 TL 43 kuruş indirim yapıldı.

TÜİK, şubat ayında ekonomik güven endeksinin ocak ayına kıyasla %0,5 oranında azaldığını ve 99,2 seviyesinde olduğunu belirtti.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, Türkiye ekonomisinin 2025 yılında %3, 2026 yılında ise %3,5 büyüyebileceğini öngördüğünü açıkladı.

TÜİK, Türkiye ekonomisinin 2024 yılında %3,2 oranında büyüdüğünü açıkladı. Kişi başına düşen milli gelir ise 15 bin 463 dolar olarak hesaplandı.

2023 sonu itibarıyla 10 yıl boyunca herhangi bir işlem yapılmayan 1 milyon 672 bin 473 banka hesabına ait 507 milyon TL'lik tutarın, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na aktarıldığı belirtildi.

Şubat Ayının Halka Arzları

3 - 5 Şubat 2025 tarihleri arasında halka arz edilen Vişne Madencilik, toplamda 24.000.000 lot dağıttı. Şirket, 11 Şubat 2025 tarihinde VSNMD kodu ile Ana Pazar’da işlem görmeye başladı.

5 - 7 Şubat 2025 tarihleri arasında halka arz edilen Enda Enerji, toplamda 91.719.684 lot dağıttı. Şirket, 13 Şubat 2025 tarihinde ENDAE kodu ile Yıldız Pazar’da işlem görmeye başladı.

5 - 7 Şubat 2025 tarihleri arasında halka arz edilen Kalyon Güneş Teknolojileri, toplamda 46.334.639 lot dağıttı. Şirket, 13 Şubat 2025 tarihinde KLYPV kodu ile Yıldız Pazar’da işlem görmeye başladı.

12 - 14 Şubat 2025 tarihleri arasında halka arz edilen Balsu Gıda, toplamda 278.000.000 lot dağıttı. Şirket, 20 Şubat 2025 tarihinde BALSU kodu ile Yıldız Pazar’da işlem görmeye başladı.

14 - 17 Şubat 2025 tarihleri arasında halka arz edilen Bulls Girişim Sermayesi, toplamda 72.500.000 lot dağıttı. Şirket, 21 Şubat 2025 tarihinde BULGS kodu ile Ana Pazar’da işlem görmeye başladı.

Dünyada Şubat Ayında Neler Oldu?

ABD’de aylık bazda %0,3, yıllık bazda %2,9 yönünde olması beklenen ocak ayına ilişkin TÜFE verileri; aylık %0,5, yıllık ise %3 seviyesinde gerçekleşerek beklentileri geride bıraktı.

FED, yılın ikinci faiz kararı için 18 - 19 Mart tarihlerinde toplantı yapacağını duyurdu.

Mortgage Bankalar Birliği, 30 yıl vadeli mortgage faiz oranlarını 7 Şubat ile sona eren %6,95 seviyesine, 16 Ocak ile sona eren haftada %6,93’e, 21 Şubat ile sona eren haftada ise %6,88’e geriledi.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, enflasyonun düşürülmesi ve vergi indirimlerinin kalıcı olması için çalışma yürüttüklerini belirtti.

10 yıllık ABD tahvil faizleri, 7 baz puan düşüşle %4,33 seviyesine geriledi.

ABD, bankacılık sektöründeki kârın geçen yılın dördüncü çeyreğinde %2,3 oranında artarak 66,8 milyar dolara yükseldiği açıkladı.

Bu Haftanın Gündemi

3 Mart Pazartesi, Türkiye’de şubat ayına ilişkin aylık ve yıllık TÜFE ve ÜFE oranları açıklanacak.

5 Mart Çarşamba, Euro Bölgesi’nde ocak ayına ilişkin aylık ve yıllık ÜFE oranı açıklanacak.

7 Mart Cuma, Türkiye’de mart ayına ilişkin yıl sonu TÜFE oranı tahminleri açıklanacak.

