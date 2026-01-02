Haftalık Finansal Bülten: 17 - 23 Şubat

Düşük Faizli Emlak Konut Kampanyası Açıklandı!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, orta gelirli vatandaşlar için Emlak Konut kampanyası düzenlediklerini açıkladı. Kampanya kapsamında üç farklı ödeme seçeneğinin bulunduğu ve ödeme seçeneklerine göre vade seçeneğinin 60 ila 120 ay, faiz oranlarının ise %0,99 ila %1,29 arasında değiştiği belirtildi. 19 Şubat 2025 tarihinde başlayan başvuruların 23 Mart 2025 tarihinde son bulacağı aktarıldı. Daha fazla detay için sayfamıza göz atabilirsiniz.

Piyasa Özeti

BIST 100 endeksi, 9.836 seviyesinde açılış gösterdiği haftayı 9.602 seviyesine düşerek kapattı.

Dolar, geçtiğimiz hafta Türk lirası karşısında 36,22 seviyesinden 36,45 seviyesine yükseldi. Gram altın ise hafta açılışını 3.447 seviyesinde gerçekleştirip haftanın son gününde 3.550 seviyesine yükselerek ivme kazandı.

Bitcoin, geçtiğimiz haftayı 96.118 dolar seviyesinde açsa da haftanın son gününde gerileme kaydederek 95.778 dolar seviyesinde kapanış gösterdi. Ethereum ise 2.663 dolar seviyesinde açtığı haftanın kapanışını 2.800 dolar seviyesine yükselerek gerçekleştirdi.

Türkiye’de Geçtiğimiz Hafta Neler Oldu?

TCMB, şubat ayı enflasyon beklentilerine ilişkin anketini yayımladı. Ankete göre şubat ayı TÜFE artış beklentisi %3,23’e, cari yıl sonu TÜFE artış beklentisi %28,30 yükseldi.

TÜİK, şubat ayına ilişkin tüketici güven endeksinin ocak ayına kıyasla %1,4 oranında artarak 82,1’e yükseldiğini açıkladı. Bu verilere göre endeks, 20 ayın en yüksek seviyesini kaydetti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, emekli bayram ikramiyelerinin geçtiğimiz yıllarda yapılan artışların incelenmesinin ve gerekli çalışmaların yürütülmesinin ardından duyurulacağını aktardı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye’de yürütülen kamu projelerinin kalkınması için Asya Altyapı Yatırım Bankası ile 5 milyar dolarlık anlaşmaya imza attı. Anlaşma kapsamında bankanın çeşitli projelere 3 yıl boyunca destek vereceği açıklandı.

TCMB Başkanı Karahan, ekonomi politikalarındaki düzenleme çalışmalarının artarak devam edeceğini ve yıl sonu enflasyon rakamlarının %24 seviyelerine düşebileceğini öngördüklerini belirtti.

Morgan Stanley, 2025 yılında Türk lirasının Orta Doğu, Afrika, Orta ve Doğu Avrupa bölgelerinde yüksek performans göstermesini beklediklerini açıkladı.

Şubat ayı enflasyon oranlarının 3 Mart 2025 Pazartesi açıklanacağı belirtildi. Açıklanan verilerin ardından TEFE ve TÜFE oranlarına göre kira artış oranları da belli olacak.

Bankalararası Kart Merkezi, ocak ayında ön ödemeli kart, banka kartı ve kredi kartı ile yapılan harcamaların bir önceki yılın aynı dönemine göre %66 artış göstererek 1,61 trilyon TL seviyesine ulaştığını açıkladı.

16 Şubat ile biten haftada KKM hesaplarının 46 milyar 430 milyon TL azalarak 919 milyar 592 2milyon TL'ye düştüğü belirtildi.

BDDK, EFT ve havale işlemlerinde zorunlu olacak çift doğrulama sisteminin mart ayında yürürlüğe girebileceğini duyurdu.

Halka Arzlar

12 - 14 Şubat 2025 tarihleri arasında 200.263 kişinin katılımı ile halka arz edilen Balsu Gıda, toplamda 278.000.000 adet lot dağıttı. Şirket, 20 Şubat 2025 tarihinde BALSU kodu ile Yıldız Pazar’da işlem görmeye başladı.

14 - 17 Şubat 2025 tarihleri arasında 171.190 kişinin katılımı ile halka arz edilen Bulls Girişim Sermayesi şirketi, toplamda 72.500.000 adet lot dağıttı. Şirket, 21 Şubat 2025 tarihinde BULGS kodu ile Ana Pazar’da işlem görmeye başladı.

Dünyada Geçtiğimiz Hafta Neler Oldu?

Japonya Merkez Bankası ( BOJ ) yönetim kurulu üyesi Takata, gösterge faiz oranlarının kademeli artışlarının devam etmesi gerektiğini ve yetkililerin sıkı para politikası konusunda daha esnek olduklarını belirtti.

KPMG, küresel fintech yatırımlarının 2024 yılında 95,6 milyar dolar yatırım aldığını alarak son yedi yılın en düşük seviyelerinden biri olduğunu açıkladı. Bu düşüşün ise seçim ve makroekonomik belirsizlikler olduğuna değinildi.

Bain & Company 2025 yılına ilişkin Küresel Satınalma ve Birleşme raporunda yayınladığı verilere göre M&A işlem değerinin 2023’ten bu yana %13 artarak 3,6 trilyon dolara ulaştığını ve işlem hacminin %9 oranında büyüdüğünü açıkladı.

ABD, 30 yıl vadeli mortgage kredisine ilişkin faiz oranlarının 16 Ocak ile sona eren haftada %6,35 seviyesinden %6,93’e gerilediğini ve başvuruların %6,6 oranında azaldığını vurguladı.

Bu Haftanın Gündemi

24 Şubat Pazartesi, Euro Bölgesi’nde ocak ayına ilişkin aylık ve yıllık TÜFE oranları açıklanacak.

25 Şubat Salı, ABD’de aralık ayına ilişkin aylık ve yıllık konut fiyat endeksi açıklanacak.

28 Şubat Cuma, Türkiye’de 4.çeyreğe ilişkin yıllık GSYH oranları açıklanacak.

Uyarı Notu

Bu raporda yer alan bilgiler TeklifimGelsin tarafından genel bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Sunulan bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Burada yer alan haberler ise genel niteliktedir, herhangi bir yatırım aracının alım ya da satımı için öneri niteliğinde yorumlanmamalıdır. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak mali durumunuz, risk ve getiri beklentileriniz ile uyumlu olmayan yatırım kararları vermeniz beklentilerinize uygun olmayan sonuçlar doğurabilir. Bu bültene dayanarak yapılan herhangi bir yatırımın sonucu kişiye aittir. Bu sonuçlardan dolayı https://teklifimgelsin.com ve çalışanları hiçbir sorumluluk üstlenmemektedir.