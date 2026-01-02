Haftalık Finansal Bülten: 10 - 16 Şubat

BDDK'dan Tüketici Kredilerine İlişkin Duyuru!

BDDK, tüketici kredileri için belirlenen genel vade sınırında değişikliğe gitti. Değişikliğin ardından kredi tutarı 125.000 TL ve altında olan kredilerin 36 ay, 125.000 TL ila 250.000 TL'ye kadar olan kredilerin 24 ay, 250.000 TL üzeri kredilerin ise 12 ay ile sınırlandırılmasına karar verildi.

Piyasa Özeti

BIST 100 endeksi, 9.845 seviyesinde açtığı haftayı 9.914 seviyesinde kapattı.

Dolar, geçtiğimiz hafta Türk lirası karşısında 36,00 seviyesinden 36,22 seviyesine yükseldi. Gram altın ise haftaya 3.403 seviyesinde başlayıp 3.436 seviyesine yükselerek haftanın kapanışını gerçekleştirdi.

Bitcoin, geçtiğimiz haftayı 96.922 dolar seviyesinde açıp 97.147 dolar seviyesinde kapattı. Ethereum ise 2.627 dolar seviyesinde açtığı haftanın kapanışını 2.684 dolar seviyesine tırmanarak gerçekleştirdi

Türkiye’de Geçtiğimiz Hafta Neler Oldu?

Cumhuriyet altını, asgari ücreti geçerek 14 Şubat 2025 tarihinde 23.266 TL seviyesine ulaştı.

TCMB'nin sıkı para politikası duruşunu sürdürmesiyle 2025 yılının sonunda enflasyon rakamlarının %24 seviyesine kadar gerileyebileceği öngörüldü.

TCMB, 15 Şubat 2025 tarihinde tüzel kişilerin KKM hesap açma ve yenileme işlemlerini sonlandırdığını açıkladı.

TCMB’nin ilk faiz toplantısını gerçekleştirmesinin ardından gözler yılın ikinci faiz toplantısına çevrildi. Merkez Bankası tarafından yapılacak olan ikinci faiz toplantısının 6 Mart 2025 tarihinde gerçekleştirileceği açıklandı.

2001’den bu yana Türkiye’ye yatırım yapan Norveç Varlık Fonu, 2024 yılında bu yatırımlarını 1 milyar 573 milyon 659 bin dolara yükselttiğini belirtti. Belirlenen rakam, fon tarafından Türkiye için yapılan en yüksek yatırım olarak kaydedildi.

BDDK, bağımsız denetime tabi olan şirketler için TL bazlı kredi kullanımında yabancı para varlık sınırını kaldırdığını açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, ocak ayında nakit gelirlerinin 944 milyar 892 milyon TL, nakit giderlerinin ise 1 trilyon 152 milyar 582 milyon TL olduğunu bildirdi. Tüm veriler esas alındığında Hazine’nin nakit dengesi, ocak ayında 204 milyar 939 milyon TL açık verdi.

11 Şubat Salı düzenlenen bono ihalesi sonuçlarına göre Hazine ve Maliye Bakanlığı, 21 milyar 211,3 milyon TL borçlanma gerçekleştirdiği açıklandı. Ayrıca ihalede bileşik faiz oranı %43,21, basit faiz oranı ise %38,93 seviyesinde belirlendi.

Türkiye, 2016’dan bu yana süren gerilimler nedeniyle ABD Hazine tahvili alımı konusunda verdiği arayı sonlandırma kararı aldı.

Aralık 2024’te 4 milyar ABD doları olması beklenen TCMB cari işlemler hesabı, 4,65 milyar ABD dolar açık vererek beklentileri geride bıraktı.

Yıl sonu enflasyon verilerine göre emekli bayram ikramiyelerine 500 TL’lik artış yapılmasına dair beklentiler öne sürüldü.

Hurda araçlar için Meclis masasında olan ÖTV indirimi hakkında henüz net bir açıklama yapılmadı. Ancak şimdiye kadar belirlenen şartlar ve öngörüler doğrultusunda güncel ÖTV'siz fiyatlara buradan ulaşabilirsiniz.

Şubat ayının gelmesiyle birlikte sıfır araç fiyatlarında da güncelleme yapıldı. Tüm markaların belirlediği sıfır araba fiyatlarını incelemek için sayfamıza göz atabilirsiniz.

Halka Arzlar

5 - 7 Şubat 2025 tarihleri arasında 290.801 kişinin katılımı ile halka açılan Kalyon Güneş Teknolojileri Üretim A.Ş., toplamda 46.334.639 adet lot dağıttı. Şirket, 13 Şubat 2025 tarihinde KLYPV kodu ile Yıldız Pazar’da işlem görmeye başladı.

5 - 7 Şubat 2025 tarihleri arasında 286.914 kişinin katılımı ile halka arz edilen Enda Enerji Holding A.Ş., toplamda 91.719 adet lot dağıttı. Şirket, 13 Şubat 2025 tarihinde ENDAE kodu ile Yıldız Pazar’da işlem görmeye başladı.

Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş., 14 - 17 Şubat tarihleri arasında halka açıldı. Şirketin halka arz sonuçlarının ardından BULGS kodu ile Ana Pazar’da işlem görmeye başlayacağı belirtildi.

Buradan halka arzlara katılabilir ve en güncel bilgilere ulaşabilirsiniz.

Dünyada Geçtiğimiz Hafta Neler Oldu?

ABD’de aylık bazda %0,3, yıllık bazda %2,9 yönünde olması beklenen ocak ayına ilişkin TÜFE verileri; aylık %0,5, yıllık ise %3 seviyesinde gerçekleşerek beklentileri geride bıraktı.

FED, yılın ikinci faiz kararı için 18 - 19 Mart tarihlerinde toplantı yapacağını duyurdu.

Mortgage Bankalar Birliği, 7 Şubat ile sona eren haftada, 30 yıl vadeli mortgage faiz oranlarının %6,97 seviyesinden %6,95 seviyesine gerilediğini ancak başvurularının %2,3 oranında arttığını belirtti.

ABD’nin ocak ayı itibarıyla bütçede toplam 840 milyar dolar açık erdiği belirtildi.

Bu Haftanın Gündemi

17 Şubat Pazartesi, Türkiye’de ocak ayına ilişkin bütçe dengesi gerçekleşmeleri açıklanacak.

20 Şubat Perşembe, Türkiye’de şubat ayına ilişkin tüketici güveni verileri açıklanacak.

21 Şubat Cuma, ABD’de ocak ayına ilişkin aylık mevcut konut satışları açıklanacak.

