Haftalık Finansal Bülten: 3 - 9 Şubat

Şubat Ayına Özel TOGG Kampanyası Açıklandı!

TOGG, Şubat ayı boyunca T10X V2 modellerinde bireysel müşterilere özel 12 ay vade seçeneği ile faizsiz, 30 ay vade seçeneği ile %2,29 faizli 500.000 TL'ye kadar kredi sağladığını açıkladı.

Piyasa Özeti

BIST 100 endeksi, haftayı 9.774 seviyesinde açıp 9.951 seviyesinde kapattı.

Dolar, geçtiğimiz hafta Türk lirası karşısında 35,89 seviyesinden 35,97 seviyesine yükseldi. Gram altın ise 3.229 seviyesinde açtığı haftayı 3.354 seviyesinde kapatarak yükselişini sürdürdü.

Bitcoin, geçtiğimiz haftanın açılışını 92.883 dolar seviyesinde gerçekleştirip 96.694 dolar seviyesinde kapanış gösterdi. Ethereum ise 2.457 dolar seviyesinde açtığı haftanın kapanışını 2.655 dolar seviyesinde gerçekleştirdi.

Türkiye’de Geçtiğimiz Hafta Neler Oldu?

Fitch Ratings’in Kıdemli Direktörü Morales, Türkiye’nin yıl sonu enflasyonunun %23, politika faizinin ise %28 seviyesinde olabileceğini öngördüklerini belirtti.

TÜİK, TÜFE’deki değişimin ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %42,12 ve on iki aylık ortalamalara göre %56,35 olarak gerçekleştiğini açıkladı.

En düşük SSK ve BAĞ-KUR maaşı alan emeklilerin 1.969 TL fark ödemesi alacağı ve bu ödemenin şubat maaşı ile birlikte yatacağı belirtildi.

TCMB, reel efektif döviz kuru endeksinin ocak ayında bir önceki aya göre %2,97 puan artışla %75,44 seviyesine ulaştığını açıkladı. Böylelikle TL’nin reel değeri, Mart 2020’den bu yana en yüksek seviyeyi kaydederek 5 yılın zirvesine taşındı.

Dünya Altın Konseyi, TCMB’nin 2024 yılında 74.80 ton net altın alımı gerçekleştirdiğini ve Türkiye'nin yıl içerisinde en fazla altın alımı yapan ikinci ülke olduğunu belirtti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yatırım fonu katılma paylarından elde edilen kazançlar için uygulanan tevkifat oranını %10’dan %15’e çıkardı.

TCMB; yurt dışı repo, kredi ve katılım fonu için geçerli olan zorunlu karşılık oranını %8 seviyesinden %12 seviyesine yükseltti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2025 yılı dış finansman programı kapsamında dolar cinsi borçlanmalar için bankalara yetki verdiğini duyurdu. Bu doğrultuda tahvilde getiri beklentisi %7,5’ten %7,2’ye düştü.

KKM hesaplarının 26 Ocak ile sona eren haftada 1 trilyon 21 TL’ye kadar düşmesinin ardından yalnızca ocak ayında yaşanan düşüşün 87.4 milyar TL olduğu açıklandı.

Halka Arzlar

5 - 7 Şubat 2025 tarihleri arasında halka açılacak olan Enda Enerji’nin 100.000.000 lot dağıtmaya hazırladığı ve payların 17,44 TL sabit fiyat üzerinden yatırımcılara sunulacağı açıklandı.

5 - 7 Şubat 2025 tarihleri arasında halka açılacak olan Kalyon Güneş’in 46.334.639 lot dağıtmaya hazırlandığı ve payların 70,30 TL sabit fiyat üzerinden yatırımcılara sunulacağı açıklandı.

3 - 5 Şubat 2025 tarihleri arasında 228.459 kişinin katılımıyla halka arz edilen Vişne Madencilik, 24.000.000 lot dağıtımı gerçekleştirdi.

28 - 30 Ocak 2025 tarihleri arasında halka arz edilen Birleşim Grup, 5 Şubat 2025 tarihinde borsada işlem görmeye başladı.

29 - 31 Ocak 2025 tarihleri arasında halka arz edilen Destek Finans, 6 Şubat 2025 tarihinde borsada işlem görmeye başladı.

12 - 14 Şubat 2025 tarihleri arasıda halka arz edilecek olan Balsu Gıda'nın 278.000.000 lot dağıtmaya hazırlandığı ve payların 17,57 TL sabit fiyat üzerinden yatırımcılara sunulacağı açıklandı.

SPK, Bulls Girişim Sermayesi'nin halka arz başvurusuna onay verdi. Şirketin halka arz tarihi henüz belli olmasa da 72.500.000 lot dağıtımı yapacağı ve payların 12,18 TL sabit fiyat üzerinden yatırımcılara sunulacağı açıklandı.

Dünyada Geçtiğimiz Hafta Neler Oldu?

ABD, 30 yıl vadeli mortgage faiz oranının 2 Şubat ile sona eren haftada %7,02’den %6,97’ye gerilediğini ancak başvuru oranlarının bir önceki haftaya göre %2,2 seviyesinde artış gösterdiğini vurguladı.

Morgan Stanley, tarife politikasında yaşanan belirsizliğe dayanarak FED’in faiz indirimi beklentisini aşağı yönlü revize ettiğini açıkladı.

2024’ün dördüncü çeyreğinde FED’in büyük ve orta ölçekli firmalara yönelik ticari kredi talebinde artış yaşanırken küçük firmalara yönelik kredi talebinde herhangi bir değişiklik yaşanmadığı gözlemlendi.

Euro Bölgesi’nin yıllık TÜFE oranı ocak ayında %2,5’e yükseldi. Çekirdek enflasyonun ise yıllık bazda %2,7 oranında gerçekleştiği açıklandı.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, enflasyonun düşürülmesi ve vergi indirimlerinin kalıcı olması için çalışma yürüttüklerini belirtti.

Bu Haftanın Gündemi

10 Şubat Pazartesi, Türkiye’de aralık ayına ilişkin işsizlik oranları açıklanacak.

12 Şubat Çarşamba, ABD’de ocak ayına ilişkin aylık ve yıllık TÜFE oranları açıklanacak.

13 Şubat Perşembe, ABD’de ocak ayına ilişkin aylık ve yıllık ÜFE oranları açıklanacak.

14 Şubat Cuma, Türkiye’de şubat ayına ilişkin tahmini yıl sonu TÜFE verileri açıklanacak.

Uyarı Notu

Bu raporda yer alan bilgiler TeklifimGelsin tarafından genel bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Sunulan bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Burada yer alan haberler ise genel niteliktedir, herhangi bir yatırım aracının alım ya da satımı için öneri niteliğinde yorumlanmamalıdır. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak mali durumunuz, risk ve getiri beklentileriniz ile uyumlu olmayan yatırım kararları vermeniz beklentilerinize uygun olmayan sonuçlar doğurabilir. Bu bültene dayanarak yapılan herhangi bir yatırımın sonucu kişiye aittir. Bu sonuçlardan dolayı https://teklifimgelsin.com ve çalışanları hiçbir sorumluluk üstlenmemektedir.