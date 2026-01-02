Aylık Finansal Bülten: Ocak 2025

TCMB Faiz İndirimini Devam Ettirdi!

TCMB, yılın ilk faiz toplantısında politika faizini 250 baz puan düşürerek %45 seviyesine indirdi.

Ocak Ayı Piyasa Özeti

2 Ocak 2025 tarihinde 9.961 seviyesinde aya başlangıç yapan BIST 100 endeksi, 28 Ocak 2025 tarihinde 10.121 seviyesine yükselerek ayın zirvesine ulaştı. Ayın son haftasına 9.997 dolar seviyesinde başlayıp, 10.004 seviyesinde ayın kapanışını gerçekleştirdi.

1 Ocak 2025 tarihinde Türk lirası karşısında 35,15 ile ayın açılışını gerçekleştiren dolar, yükselişini sürdürerek 35,84 seviyesinde ayı noktaladı.

Gram altın, 1 Ocak 2025 tarihinde 2.975 seviyesinde ayın açılışını gerçekleştirdi. Ay boyunca yükselişini sürdüren gram altın, 31 Ocak 2025 tarihinde 3.223 seviyesine yükselerek ayı zirve ile kapattı.

Bitcoin, 1 Ocak 2025 tarihinde 93.668 dolar seviyesi ile aya başladı. 22 Ocak 2025 tarihinde 105.564 dolar ile ayın en yüksek seviyesini kaydeden Bitcoin, ayın kapanışını 102.297 dolar ile gerçekleştirdi.

Ethereum, 1 Ocak 2025 tarihinde 3.343 dolar ile ayın açılışını gerçekleştirdi. 7 Ocak 2025 tarihinde 3.674 dolar ile ayın en yüksek seviyesini gören Ethereum, 3.301 dolar ile ayı tamamladı.

Türkiye’de Ocak Ayında Neler Oldu?

TOGG, 2025 yılı Ocak ayına özel olmak üzere 12 ay vade seçeneği ile faizsiz, 30 ay vade seçeneği ile %2,29 faizli 500.000 TL'ye kadar kredi kampanyası başlattı.

TCMB’nin faiz indirimi yapmasının ardından bankalar, 2025 yılına ait mevduat faiz oranlarını güncelledi. Ocak ayında 500 bin TL’nin 32 günlük getirisi en yüksek olan banka, %51,50 faiz oranı ile On Dijital Bankacılık oldu.

TCMB, döviz yükümlülüğü olan firmalara verdiği kur koruma desteğini kaldırdığını açıkladı.

TCMB, ticari işletmeler arası mal ve hizmet tedarikinde alacaklı tarafa yapılan ödemenin gecikmesi halinde uygulanacak temerrüt faiz oranını %53,25’e yükselttiğini belirtti.

Akaryakıt ürünlerine yapılacak ÖTV artış miktarı %6 ile sınırlandırıldı.

BOTAŞ, ocak ayı itibariyle mesken ve sanayi abonelerinin kullandığı doğalgaz ve elektrik üretimi amaçlı gazın satış tarifesini sabit bıraktığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, 2025 yılında geçerli olacak bedelli askerlik ücretinin 243 bin 13 TL 44 kuruş olduğunu belirtti.

Memur ve memur emekli maaşlarına %11,54 oranında zam yapıldığı açıklandı.

En düşük SSK ve BAĞ-KUR emekli maaşı 14 bin 469 TL olarak belirlendi.

Kıdem tazminatı tavan ücreti 46 bin 655 TL 43 kuruş olarak açıklandı.

1 Ocak 2025 tarihinden itibaren PTT işyerleri, PTTMatik ve PTTBank Mobil aracılığıyla ödenmeye başlanan MTV ilk ücretleri, 31 Ocak 2025 tarihinde sona erdi.

EFT ücretlerine %44,38 oranında zam yapıldı.

Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu kapsamında yapılan düzenlemelere göre Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank aracılığıyla kredi kartı alan ya da kartlarını yenilemek isteyen müşterilere TROY logolu kart sunulacağı; Mastercard ve Visa sistemli kartların alınması için ise özel talep oluşturulması gerektiği belirtildi.

IBAN ile transfer yönteminde “Ödeme İste” hizmet kapsamında yeni düzenlemelere gidildi. Yapılan düzenlemelere göre kurumsal ve bireysel müşterilerin ödemelerini çeşitlendirmek için erken ödeme, kısmi ödeme ve ödeme erteleme fonksiyonları hayata geçirildi.

TÜİK, ocak ayında tüketici güven endeksini %81 olarak açıkladı.

TÜİK, 2024 yılına ilişkin konut satış istatistik verilerine göre 2024 yılında 1 milyon 478 bin 25 adet konut satıldığını ve bunların yalnızca 158 bin 486 adedinin ipotekli olduğunu belirtti.

2024 yılında kredi kartı ve banka kartı ile yapılan harcama tutarlarının 14 trilyon 867 milyon 249,2 milyon TL olduğu açıklandı.

Emekli ikramiyelerine %15,75 oranında zam yapılması halinde ikramiye ücretinin yaklaşık olarak 3.472 TL’ye yükselebileceği belirtildi. Ancak bu konunun 1 Mart’tan itibaren gündeme gelmesi bekleniyor.

Ocak Ayının Halka Arzları

6 - 8 Ocak 2025 tarihleri arasında halka arz edilen Egeyapı GYO., EGEGY kodu ile 14 Ocak 2025 tarihinde işlem görmeye başladı.

8 - 10 Ocak 2025 tarihleri arasında halka arz edilen Gülermak Ağır Sanayi Şirketi, GLRMK kodu ile 17 Ocak 2025 tarihinde işlem görmeye başladı.

15 - 17 Ocak 2025 tarihleri arasında halka arz edilen Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş., AKFIS kodu ile 23 Ocak 2025 tarihinde işlem görmeye başladı.

21 - 23 Ocak 2025 tarihleri arasında halka arz edilen Mopaş Marketcilik Gıda San. ve Tic. A.Ş., MOPAS kodu ile 29 Ocak 2025 tarihinde işlem görmeye başladı.

27 - 29 Ocak 2025 tarihleri arasında halka arz edilen Seranit Granit Seramik San. ve Tic. A.Ş.’nin SERNT kodu ile Yıldız Pazar’da işlem görmeye başlayacağı açıklandı.

28 - 30 Ocak 2025 tarihleri arasında 12,14 TL sabit fiyat üzerinden halka arz edilen Birleşim Grup Enerji Yatırımları A.Ş.’nin BIGEN kodu ile Yıldız Pazar’da işlem görmeye başlayacağı açıklandı.

29 - 31 Ocak 2025 tarihleri arasında 46,98 TL sabit fiyat üzerinden halka arz edilen Destek Finans Faktoring A.Ş.’nin DSTKF kodu ile Yıldız Pazar’da işlem görmeye başlayacağı açıklandı.

Dünyada Ocak Ayında Neler Oldu?

FED, yılın ilk faiz kararında politika faizini beklentilere paralel şekilde %4.25 - 4.50 aralığında sabit bıraktığını açıkladı.

FED, 2024 yılının kasım ayına ilişkin tüketici kredileri verilerinin ekim ayına göre 7,5 milyar dolar azalmasıyla 5,1 trilyon dolara düştüğünü belirtti.

Mortgage Bankalar Birliği, 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranını 10 Ocak ile sona eren haftada %7,09’a çıktığını açıkladı. Bu artışın Mayıs 2024’ten bu yana en yüksek seviye olduğu belirtildi. 17 Ocak ile sona eren haftada ise bu oranlar %7,02 seviyesine düştü.

FED, aralık ayına ilişkin enflasyon verilerinin aylık bazda %0,2 seviyesine, yıllık bazda ise %3,2 seviyesine ulaştığını açıkladı.

Avrupa Merkez Bankası, son toplantısında 25 baz puanlık faiz indirimi uygulayarak 4 toplantı üst üste faiz indirimi kararı aldı.

Bu Haftanın Gündemi

03 Şubat Pazartesi, Türkiye’de ocak ayına ilişkin aylık ve yıllık TÜFE oranları açıklanacak.

03 Şubat Pazartesi, ABD’de OPEC toplantısı gerçekleştirilecek.

03 Şubat Pazartesi, Euro Bölgesi’nde acak ayına ilişkin aylık ve yıllık TÜFE oranları açıklanacak.

05 Şubat Çarşamba, Euro Bölgesi’nde aralık ayına ilişkin aylık ve yıllık ÜFE oranları açıklanacak.

06 Şubat Perşembe, Türkiye’de brüt döviz rezervleri açıklanacak.

07 Şubat Cuma, TCMB tarafından enflasyon raporu yayınlanacak.

Uyarı Notu

Bu raporda yer alan bilgiler TeklifimGelsin tarafından genel bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Sunulan bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Burada yer alan haberler ise genel niteliktedir, herhangi bir yatırım aracının alım ya da satımı için öneri niteliğinde yorumlanmamalıdır. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak mali durumunuz, risk ve getiri beklentileriniz ile uyumlu olmayan yatırım kararları vermeniz beklentilerinize uygun olmayan sonuçlar doğurabilir. Bu bültene dayanarak yapılan herhangi bir yatırımın sonucu kişiye aittir. Bu sonuçlardan dolayı https://teklifimgelsin.com ve çalışanları hiçbir sorumluluk üstlenmemektedir.