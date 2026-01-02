Haftalık Finansal Bülten: 20 - 26 Ocak

Politika Faizinde Düşüş Devam Ediyor!

TCMB, yılın ilk faiz toplantısında verdiği kararla politika faizini 250 baz puan düşürerek %47,5 seviyesinden %45 seviyesine indirdi.

Piyasa Özeti

BIST 100 endeksi, 10.029 seviyesinde açılış gösterdiği haftayı 10.104 seviyesinde kapattı.

Dolar, geçtiğimiz hafta Türk lirası karşısında 35,56 seviyesinden 35,68 seviyesine yükseldi. Gram altın ise haftaya 3.101 seviyesinde başlayıp haftanın son gününde 3.182 seviyesine yükselerek ivme kazandı.

Bitcoin, geçtiğimiz haftayı 102.194 dolar seviyesinde açıp 104.911 dolar seviyesinde kapattı. Ethereum ise 3.269 dolar seviyesinde açtığı haftanın kapanışını 3.313 dolar seviyesinde gerçekleştirdi.

Türkiye’de Geçtiğimiz Hafta Neler Oldu?

TCMB, 2024 yılında banka ve kredi kartı ile yapılan harcama oranlarının %86 artarak 14 trilyon 867 milyar 249,2 milyon TL olduğunu açıkladı.

1 Ocak 2025 tarihinde başlayan MTV ilk taksit ödemelerinin, 31 Ocak Cuma günü sona ereceği belirtildi.

IBAN ile transfer yönteminde “Ödeme İste” hizmetinin kapsamı genişletildi. Yeni düzenlemelere doğrultusunda erken ödeme, kısmi ödeme ve ödeme erteleme fonksiyonları hayata geçirilerek bireysel ve kurumsal müşterilerin etkin bir ödeme yapması amaçlanıyor.

Emekli maaşlarının belli olmasının ardından gözler ödeme tarihlerine çevrildi. SSK emekli maaşlarının 17-26 Ocak, BAĞ-KUR emekli maaşlarının ise 25-28 Ocak tarihleri arasında hesaplara yatacağı aktarıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, eşi vefat eden ve 18 yaş altı en az üç çocuğa sahip olan kadınlara hane başı 500 bin TL konut desteği sunduğunu açıkladı.

Ekonomistlerin 2025 yıl sonu için öngördüğü politika faizi beklentilerinin %30’a yakın olduğu belirtildi.

2024 yılının kasım sonu itibariyle Türkiye için hesaplanan yurt dışı varlıkları bir önceki aya göre %1,1 oranında azalarak 363 milyar dolar, yurt dışı yükümlülükleri ise %0,5 oranında artarak 659,7 milyar dolar oldu. Bu durumda UYP’nin kasım ayında 296,7 milyar dolar açık verdiği vurgulandı.

TCMB, 20 Ocak 2025 tarihinde 6 ve 12 ay vadeli KKM hesabı açma ve yenileme işlemlerini sonlandırma kararı aldı.

Aralık ayında %81,3 seviyesinde olan tüketici güven endeksinin, ocak ayında %0,4 oranında azalarak %81,0’a gerilediği açıklandı.

Halka Arzlar

22 - 24 Ocak 2025 tarihleri arasında halka açılması planlanan Dünya Varlık Yönetim A.Ş.'nin olumsuz piyasa koşulları nedeniyle halka arz süreci ileri bir tarihe ertelendi.

29 - 31 Ocak tarihleri arasında halka arz edilecek olan Destek Finans Faktoring A.Ş.’nin toplamda 83.333.333 lot dağıtacağı açıklandı. Şirketin halka arz büyüklüğü ise 3.9 milyar TL olarak belirlendi.

21 - 23 Ocak tarihleri arasında 236.844 kişinin katılımı ile halka arz edilen Mopaş Marketçilik Gıda San. ve Tic. A.Ş.’nin halka arz açıklığı 2 milyar TL, halka arz fiyatı ise 35 TL olarak belirlendi. Şirket, toplamda 57.330.000 lot dağıtımı gerçekleştirdi.

Altun Gıda, 20 milyon adet payın halka arzı için SPK’ya başvuru yaptı.

15 - 17 Ocak tarihleri arasında 261.072 kişinin katılımı ile halka arz edilen Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş., toplamda 66.841.328 lot dağıttı. Şirket, 23 Ocak 2025 tarihinde AKFIS kodu ile borsada işlem görmeye başladı.

SPK, Birleşim Grup Enerji Yatırımları A.Ş.'nin halka arzına onay verdi. Şirketin 12,14 TL sabit fiyat üzerinden 115.500.000 lot dağıtmaya hazırlandığı açıklandı.

SPK, Enda Enerji Holding A.Ş.'nin halka arzına onay verdi. Şirketin 17,44 TL sabit fiyat üzerinden 100.000.000 lot dağıtmaya hazırlandığı açıklandı.

SPK, Seranit Granit Seramik San. ve Tic. A.Ş.'nin halka arzına onay verdi. Şirketin 12,00 TL sabit fiyat üzerinden 150.050.000 lot dağıtmaya hazırlandığı açıklandı.

SPK, Vişne Madencilik Üretim San. ve Tic. A.Ş.'nin halka arzına onay verdi. Şirketin 37,44 TL sabit fiyat üzerinden 24.000.000 lot dağıtmaya hazırlandığı açıklandı.

Dünyada Geçtiğimiz Hafta Neler Oldu?

IMF Birinci Başkan Yardımcısı Gopinath, borçlanma maliyetlerinin devam etmesine karşı gelişmekte olan ülkelerin yapısal reformlara yatırım yapması gerektiğini vurguladı.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, ABD ile yatırım ve ticareti genişletmek için 600 milyar dolarlık yatırım yapmayı hedeflediğini açıkladı.

ABD’de 30 yıl vadeli mortgage faiz oranının 19 Ocak ile sona eren haftada %7,02’ye düştüğü ancak başvuruların bir önceki haftaya göre %0,1 artış gösterdiği belirtildi.

AMB Başkanı Lagarde, Dünya Ekonomik Forumu’nda yaptığı konuşmada faizlerin kademeli şekilde indirileceğini açıkladı.

Bu Haftanın Gündemi

28 Ocak Salı, ABD’de kasım ayına ilişkin aylık ve yıllık konut fiyat endeksi açıklanacak.

29 Ocak Çarşamba, FED faiz kararı açıklanacak.

30 Ocak Perşembe, Türkiye’de ocak ayına ilişkin ekonomik güven endeksi açıklanacak.

30 Ocak Çarşamba, Euro Bölgesi’nde ocak ayına ilişkin tüketici güveni ve tüketici enflasyon beklentisi açıklanacak.

30 Ocak Çarşamba, Euro Bölgesi’nde ocak ayına ilişkin faiz oranı kararı açıklanacak.

31 Ocak Cuma, Türkiye’’de aralık ayına ilişkin ticaret açığı açıklanacak.

