Haftalık Finansal Bülten: 13 - 19 Ocak

Bitcoin'den Tarihi Rekor!

Geçtiğimiz hafta 94 bin dolar seviyesinde açılış yapan Bitcoin, 109 bin dolar seviyesine kadar yükselerek tarihi rekoru kırdı.

Piyasa Özeti

BIST 100 endeksi, haftaya 9.733 seviyesinde başlayıp 9.977 seviyesinde kapattı.

Dolar, geçtiğimiz hafta Türk lirası karşısında 35,43 seviyesinden 35,49 seviyesine yükseldi. Gram altın ise 3.077 seviyesinden 3.093 seviyesine yükselerek ivme kazandı.

Bitcoin, hafta açılışını 94.559 dolar seviyesinde yapıp 103.927 dolar seviyesine yükselerek kapanış gösterdi. Ethereum ise 3.241 dolar seviyesinde açtığı haftayı 3.238 dolar seviyesine gerileyerek kapattı.

Türkiye’de Geçtiğimiz Hafta Neler Oldu?

Akbank; yeni müşterilere özel %0 faizli 6 ay vadeli 30.000 TL’ye varan kredi, %0 faizli 3 ay vadeli 25.000 TL’ye varan taksitli nakit avans imkanı ile toplamda 55.000 TL’lik fırsat sunduğunu açıkladı. Kampanyanın 31 Ocak 2025 tarihinde sona ereceği belirtildi. Kampanyaya buradan katılabilirsin.

Motorine 16 Ocak 2025’te 1 lira 46 kuruş, benzine ise 18 Ocak 2025’te 91 kuruş zam yapıldı.

MTV ilk taksitlerinin PTT işyerleri, PTTMatik ve PTTBank Mobil aracılığıyla ödenebileceği açıklandı.

TCMB, 2025 yılı Ocak ayı Piyasa Katılımcıları Anketi’ni yayımladı. Bu durumda katılımcıların cari yıl sonu TÜFE artış beklentisi %27,07’den %27,05’e geriledi.

TCMB Başkanı Fatih Karahan, enflasyon oranının 2025 sonunda %21 seviyesine düşmesini hedeflediklerini açıkladı.

12 Ocak ile sona eren haftada, KKM hesaplarının 1 trilyon 85 milyar 574 milyon TL’ye gerilediği belirtildi.

Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu kapsamında Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank aracılığıyla kredi kartı alan ya da kartlarını yenileyen müşterilere TROY logolu kart sunulacağı; Mastercard ve Visa sistemini kullanan kartların alınması için ise özel talep gerekeceği açıklandı.

Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Lopez, 2025 yılında Türkiye’deki deprem bölgeleri için 1 milyar dolarlık kaynak ayırdıklarını belirtti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı; bütçe gelirlerinin 2024 yılının aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre 877 milyar 577 TL’ye yükseldiğini, bütçe giderlerinin ise 1 trilyon 706 milyar 788 milyon TL’ye ulaştığını açıkladı. Bu durumda geçen yıl, merkezi yönetim bütçesi 2.1 trilyon TL açık vermiş oldu.

Halka Arzlar

15 - 17 Ocak 2025 tarihleri arasında 38.70 TL sabit fiyat üzerinden halka arz edilen Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş.’nin halka arz büyüklüğü 3,7 milyar TL olarak açıklandı.

SPK, Mopaş Marketçilik Gıda San. ve Tic. A.Ş.’nin halka arzına onay verdi. Şirketin 21 - 23 Ocak 2025 tarihleri arasında 57 milyon 330 bin lot dağıtmaya hazırlandığı açıklandı.

SPK, Dünya Varlık Yönetim A.Ş.’nin halka arzına onay verdi. Şirketin 22 - 24 Ocak 2025 tarihleri arasında 38,44 TL sabit fiyat üzerinden 65 milyon 200 bin lot dağıtmaya hazırlandığı açıklandı.

SPK, hisse fiyatı 46,98 TL olan Destek Finans Faktoring A.Ş.’nin halka arzına onay verdiğini açıklandı.

8 - 10 Ocak 2025 tarihleri arasında 598 bin 266 kişinin katılımı ile halka arz edilen Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.’nin 38.760.000 lot dağıttığı açıklandı.

Dünyada Geçtiğimiz Hafta Neler Oldu?

FED Yönetim Kurulu Üyesi Waller, enflasyonun beklentilere paralel düşmesi durumunda 2025 yılının ilk yarısında faiz düşürebileceklerini açıkladı.

FED, aralık ayı enflasyon verilerini açıkladı. Bu durumda çekirdek enflasyonun aylık bazda %0,2 seviyesine, yıllık bazda ise %3,2 seviyesine ulaştığı belirtildi.

AMB Yönetim Kurulu Üyesi Schnabel’in faiz oranlarının düşebileceğine ilişkin yaptığı açıklamanın ardından yılın ilk toplantısında 25 baz puanlık indirim beklendiği öngörüldü.

Deutsche Bank, 2025 yılının sonunda doların 43,00 TL seviyesinde olabileceğini belirtti.

Bu Haftanın Gündemi

28 Ocak Salı, ABD’de kasım ayına ilişkin aylık ve yıllık konut fiyat endeksi açıklanacak.

29 Ocak Çarşamba, FED faiz kararı açıklanacak.

30 Ocak Perşembe, Euro Bölgesi’nde ocak ayına ilişkin faiz oranı kararı açıklanacak.

31 Ocak Cuma, Türkiye’de aralık ayına ilişkin ticaret açığı istatistikleri açıklanacak.

Uyarı Notu

