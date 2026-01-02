Haftalık Finansal Bülten: 6 - 12 Ocak

Bedelli Askerlik Ücreti Belli Oldu!

Milli Savunma Bakanlığı, 2025 yılında geçerli olacak bedelli askerlik ücretlerine %11.54 zam geldiğini açıkladı. Böylece bedelli askerlik tutarı 243 bin 13 TL 44 kuruş oldu.

Piyasa Özeti

BIST 100 endeksi, haftayı 10.085 seviyesinde açıp 9.910 seviyesinde kapattı,

Dolar, geçtiğimiz hafta Türk lirası karşısında 35,28 seviyesinden 35,42 seviyesine yükseldi. Gram altın ise 3,016 seviyesinde başlangıç yaptığı haftayı 3,058 seviyesine yükselerek kapattı

Bitcoin, haftaya 99.456 dolar seviyesi ile hızlı bir başlangıç yapsa da 94.372 dolar seviyesine gerileyerek kapanış gösterdi. Ethereum ise hafta başlangıcını 3.672 dolar seviyesinde yapıp 3.264 dolar seviyesine düşerek gerileme kaydetti.

Türkiye’de Geçtiğimiz Hafta Neler Oldu?

2025 yılının gelmesinin ardından bankalar, emekli promosyon kampanyalarını duyurdu. 20.0000 TL ile Yapı Kredi, en yüksek promosyon veren bankalar arasında ilk sırada yer aldı.

Zamlı emekli maaşlarının 17 Ocak 2025 tarihinden itibaren hesaplara yatabileceği belirtildi.

Enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından memur ve memur emeklilerine %11.54 oranında zam yapıldığı açıklandı. Her ayın 15’i itibariyle maaşlarını almaya başlayan memur ve memur emeklilerinin 14 günlük maaş farklarının da bu tarihlerde yapılması bekleniyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, en düşük SSK ve BAĞ-KUR emekli maaşının %15,75 oranında artırılarak 14 bin 469 TL seviyesine yükseldiğini açıkladı. Maaşların bu tutar altında kalması halinde arada oluşan farkın hazine tarafından ödeneceği belirtildi.

TÜİK, aralık ayında enflasyon verilerinin aylık %1,03, yıllık ise %44,38 seviyesinde olduğunu belirtti.

Kıdem tazminatının tavan ücreti 46 bin 655 TL 43 kuruş seviyesinde açıklandı.

1 Ocak 2025’te birinci taksit ödemeleri başlayan Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin son ödeme tarihi 31 Ocak Cuma olarak açıklandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2024 yılının aralık ayına ilişkin nakit gelirlerinin 882 milyar 732 milyon TL, nakit giderlerinin ise 1 trilyon 210 milyar 987 milyon TL olduğunu açıkladı.

EFT ücretlerine %44,38 oranında zam yapıldığı açıklandı. Bu durumda EFT ücretleri; 0 - 6.300 TL arası işlemlerde 6 lira 39 kuruşa, 6.300 TL - 304.800 TL arası işlemlerde 12 lira 79 kuruşa, 304.800 TL üzeri işlemlerde ise 230 lira 96 kuruşa yükseldi.

7 Ocak 2025 Salı, benzine 1,26 kuruş zam yapıldı.

TCMB, yabancı para ticari krediler için %1,5 olan aylık büyüme hızı sınırını %1 olarak güncelledi. Ayrıca TL ticari kredilerde %2 olan aylık büyüme sınırı ise KOBİ kredileri için %2,5, diğer ticari kredilerde %1,5 seviyesinde farklılaştırıldı.

30 Aralık haftasında kur korumalı mevduat toplamının 1,10 trilyon TL’ye gerilediği belirtildi.

TCMB, brüt döviz rezervlerinin 3 Ocak haftasında 17,9 milyar dolara yükseldiğini açıkladı.

Bankalar, esnaf kredisi kampanyalarını duyurdu. Garanti BBVA 25 bin TL'ye varan faizsiz kredi ve 25 bin TL'ye varan faizsiz taksitli nakit avans fırsatı sağlarken Vakıfbank, %2,99’dan başlayan faiz oranlarıyla 1 yıla kadar geri ödemesiz 60 ay vadeli 500 bin TL’ye varan; Halkbank ise esnaf ve sanatkarlara işletme sermayesi ihtiyaçlarının karşılanması için 750 bin TL’ye varan, iş yeri ve taşıt alımına yönelik ihtiyaçların karşılanması için 1 milyon 500 bin TL’ye varan yatırım kredisi sunduğunu açıkladı.

Halka Arzlar

6 - 8 Ocak 2025 tarihleri arasında 348 bin 770 kişinin katılımı ile halka açılan Egeyapı GYO., toplamda 61.200.000 lot dağıttı.

Halka arz büyüklüğü 4,8 milyar TL olan Gülermak Ağır Sanayi Şirketi, 8-10 Ocak 2025 tarihleri arasında işlem görmeye başladı. Şirketin katılım endeksine uygun olduğu belirtildi.

İhracat odaklı teknoloji şirketi DOF Robotik, halka arz için SPK’ya başvuruda bulunduğunu açıkladı.

Dünyada Geçtiğimiz Hafta Neler Oldu?

FED, faiz kararı için 28 - 29 Ocak tarihleri arasında toplanacağını açıkladı.

FED, 2024 yılının kasım ayına ilişkin tüketici kredileri verilerinin ekim ayına göre 7,5 milyar dolar azalmasıyla 5,1 trilyon dolara düştüğünü belirtti.

ABD, 3 Ocak ile sona eren haftada 30 yıl vadeli mortgage faiz oranlarının bir önceki haftaya göre %3,7 oranında düştüğünü açıkladı.

Brent petrolün varil fiyatı 79,30 dolar seviyesine yükselerek son üç ayın en yüksek seviyesini kaydetti.

Bu Haftanın Gündemi

13 Ocak Pazartesi, ABD’de aralık ayına ilişkin tüketici enflasyon beklentileri açıklanacak.

14 Ocak Salı, ABD’de aralık ayına ilişkin aylık ve yıllık ÜFE oranları açıklanacak.

15 Ocak Çarşamba, ABD’de aralık ayına ilişkin aylık ve yıllık TÜFE oranları açıklanacak.

17 Ocak Cuma, Türkiye’de ocak ayına ilişkin tahmini yıl sonu TÜFE oranları açıklanacak.

17 Ocak Cuma, Euro Bölgesi’nde aralık ayına ilişkin aylık ve yıllık TÜFE oranları açıklanacak.

Uyarı Notu

