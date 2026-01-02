2024 Yılı Finansal Bülteni

2024'te En Çok Altın Kazandırdı!

Her yıl olduğu gibi, geçtiğimiz yıl da birikimlerini değerlendirmek ve finansal hedeflerine ulaşmak isteyen yatırımcılar, farklı finansal enstrümanlara yöneldi; bu süreçte, 2024 yılı boyunca en yüksek getiriyi sağlayan yatırım aracı altın oldu.

2024 Piyasa Özeti

2 Ocak 2024 tarihinde 7.624 seviyesinde yıla başlangıç yapan BIST 100 endeksi, 22 Temmuz 2024 tarihinde 11.172 seviyesine yükselerek yılın zirvesine ulaştı. 31 Aralık 2024 tarihinde ise 9.859 dolar seviyesi ile yılı kapattı.

Dolar, 2024 yılına Türk lirası karşısında 29,84 seviyesinde başladı. Yükselişini sürdüren dolar, 35,37 seviyesinde yılı noktaladı.

Gram altın, 2024 yılına 2.057 seviyesinde başladı. 18 Kasım 2024 tarihinde 3.147 ile zirveye yükselen gram altın, yılın kapanışını 3.013 seviyesinde gerçekleştirdi.

Bitcoin, 2 Ocak 2024 tarihinde 44.971 dolar seviyesinde yıla başlangıç yaptı. 23 Ocak 2024 tarihinde 39.702 dolar ile yılın en düşük seviyesini gören Bitcoin, 17 Aralık 2024’te 106.490 dolar ile zirve yaptı. Yılın kapanışı ise 93.573 dolar seviyesinde gerçekleşti.

Ethereum, 2 Ocak 2024 tarihinde 2.356 dolar ile yılın açılışını gerçekleştirdi. 25 Ocak 2024 tarihinde 2.215 dolar ile yılın en düşük seviyesini gören Ethereum, 11 Mayıs 2024 tarihinde 4.066 dolara tırmanarak yılın en yüksek seviyesine ulaşsa da yılı 3.337 dolar seviyesinde kapattı.

2024 Yılında Türkiye’de Neler Oldu?

2024 yılında Türkiye'de yaşanan finansal gelişmeler oldukça dikkat çekti. Asgari ücret zammı, politika faizi, kredi kartı için alınan kararlar ve çok daha fazlası piyasaya damga vurdu. Peki bunlar nelerdi?

İşte detayları;

2024 yılı boyunca en fazla getiri sağlayan finansal yatırım aracı altın oldu.

TCMB, 2024 yılında on iki kez toplandı. Politika faizi ocak ayında %45’e, mart ayında %50’ye yükseltildi. Sonraki 8 ayda ise %50 seviyesinde sabit tutulan politika faizi, 2024 yılının son faiz kararında 250 baz puan indirime gidilerek %47,5’e çekildi.

2024 yılında TÜFE'deki değişim on iki aylık ortalamalara göre ocak ayında %54,72 olarak gerçekleşirken, aralık ayında %58,51 seviyesinde gerçekleşti.

2024 yılının ocak-kasım döneminde konut satışları, bir önceki yılın aynı dönemine göre %16,4 oranında artarak 1 milyon 265 bin 388 seviyesinde gerçekleşti.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun son toplantısının ardından 2025 yılında geçerli olacak asgari ücret tutarı %30 oranında artırılarak net 22 bin 104 TL oldu. Bunun ardından işveren desteği 700 TL’den 1000 TL’ye, en düşük işsizlik maaşı 7.940,33 TL'den 10.332,43 TL’ye, en yüksek işsizlik maaşı ise 15.880,66 TL'den 20.644,86 TL’ye çıkarıldı.

Taşıt satışlarına ilişkin yapılan düzenlemelere göre taksitlerin 400 bin TL altı araçlarda 48 ay, 400 bin TL - 800 bin TL arasındakilerde 36 ay, 800 bin TL - 1,2 milyon TL arasındakilere 24 ay, 1,2 milyon TL - 2 milyon TL arasındakilerde ise 12 ay ile sınırlandırılmasına, fiyatların 2 milyon TL'yi aşması halinde ise taksit yapılmamasına karar verildi.

Cep telefonu taksit sayılarına sınırlama getirildi. Yenilenmiş cep telefonlarının 25 bin TL'yi, diğer tüm cep telefonlarının ise 20 bin TL'yi aşması halinde taksitler; 3 ay ile sınırlandırıldı.

2025 yılında ÖTV muafiyetli araç alımında üst limit, 1 milyon 561 bin 255 TL'den 2 milyon 230 bin TL'ye yükseltildi.

2025 itibariyle basılı yurt dışı çıkış harç pulu uygulamasının sona ermesine karar verildi.

Ekonomik güven endeksi ocak ayında 99,4, aralık ayında ise 98,8 değerini aldı.

2024 yılının ocak-kasım döneminde ihracat %2,5 arttı, ithalat %6,3 azaldı.

Ocak ayında 89.154 seviyesinde başlayan brüt döviz rezervleri, nisan ayında 64.967 seviyesine geriledi. Ancak hızlı bir yükselişin ardından aralık ayında 92.388 seviyesine ulaştı.

BDDK, kredi kartı asgari ödeme tutarlarında değişikliğe gitti. Limiti 50 bin TL ve altı olan kredi kartlarında asgari ödeme tutarı dönem borcunun %20’si, limiti 50 bin TL üzeri olan kredi kartlarında ise asgari ödeme tutarı dönem borcunun %40’ı olarak belirlendi.

Kira ödemelerini elden yapan vatandaşların kira tutarının %10’u kadar ceza ödeyecekleri açıklandı.

2022 yılında konut kira tutarları için getirilen %25’lik sınır, 1 Temmuz 2024 tarihinde kaldırıldı. Cumhurbaşkanlığı kararının ardından kira artışlarının TÜFE oranlarına göre belirlenmesine karar verildi.

BDDK, kasım ayı sonunda bankacılık sektörünün net dönem kârını 583 milyar 121 milyon TL olarak açıkladı.

TCMB, döviz yükümlülüğü olan firmalara verilen kur koruma desteğini kaldırdı.

2024 Yılının Halka Arzları

2024 yılında toplam 34 şirket halka arz oldu.

Bunlardan bazılarının halka arz detayları:

Pasifik Donanım ve Yazılım Bilgi Teknolojileri AŞ. PATEK kodu ile 13 Şubat 2024 tarihinde borsada işlem görmeye başladı.

Limak Doğu Anadolu Çimento San. ve Tic. A.Ş. LMKDC kodu ile 22 Şubat 2024 tarihinde borsada işlem görmeye başladı.

IC Entra Yenilenebilir Enerji A.Ş. ENTRA kodu ile 4 Nisan 2024 tarihinde borsada işlem görmeye başladı.

Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş. RGYAS kodu ile 26 Nisan 2024 tarihinde borsada işlem görmeye başladı.

Koton Mağazacılık Tekstil San. ve Tic. A.Ş. KOTON kodu ile 10 Mayıs 2024 tarihinde borsada işlem görmeye başladı.

Koç Metalurji A.Ş. KOCMT kodu ile 17 Mayıs 2024 tarihinde borsada işlem görmeye başladı.

Onur Yüksek Teknoloji A.Ş. ONRYT kodu ile 28 Mayıs 2024 tarihinde borsada işlem görmeye başladı.

Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş. HOROZ kodu ile 7 Haziran 2024 tarihinde borsada işlem görmeye başladı.

Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri A.Ş. (Binbin) BINBIN kodu ile 9 Ekim 2024 tarihinde borsada işlem görmeye başladı.

Çağdaş Cam San. ve Tic. A.Ş. CGCAM kodu ile 17 Aralık 2024 tarihinde borsada işlem görmeye başladı.

2024 Yılında Dünyada Neler Oldu?

ECB yılın başında sabit bıraktığı politika faizini yılın sonunda düşürdü. Buna göre bankanın mevduat faizi yılın başında %4, yılın sonunda ise %3 oldu.

2024 yılının ocak ayında ABD'de yıllık TÜFE oranı %3,1’e geriledi. Bu oran, kasım ayında ise yıllık bazda %2,7 seviyesinde gerçekleşti.

2024 yılında ABD’de mortgage faiz oranları dalgalı bir seyir izledi. Ocak 2024’te 30 yıl vadeli mortgage faiz oranı %6,5 seviyelerinde iken yılın son ayında %6,97’ye çıktı.

Bu Haftanın Gündemi

6 Ocak Pazartesi, Türkiye’de aralık ayına ilişkin ticaret dengesi verileri açıklanacak.

7 Ocak Salı, Euro Bölgesi’nde aralık ayına ilişkin aylık ve yıllık TÜFE oranları açıklanacak.

8 Ocak Çarşamba, Euro Bölgesi’nde kasım ayına ilişkin aylık ve yıllık ÜFE oranları açıklanacak.

9 Ocak Perşembe, Türkiye’de brüt döviz rezervleri açıklanacak.

10 Ocak Cuma, Türkiye’de kasım ayına ilişkin aylık işsizlik oranı açıklanacak.

Uyarı Notu

Bu raporda yer alan bilgiler TeklifimGelsin tarafından genel bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Sunulan bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Burada yer alan haberler ise genel niteliktedir, herhangi bir yatırım aracının alım ya da satımı için öneri niteliğinde yorumlanmamalıdır. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak mali durumunuz, risk ve getiri beklentileriniz ile uyumlu olmayan yatırım kararları vermeniz beklentilerinize uygun olmayan sonuçlar doğurabilir. Bu bültene dayanarak yapılan herhangi bir yatırımın sonucu kişiye aittir. Bu sonuçlardan dolayı https://teklifimgelsin.com ve çalışanları hiçbir sorumluluk üstlenmemektedir.