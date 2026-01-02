Haftalık Finansal Bülten: 23 - 29 Aralık

Asgari Ücret Açıklandı!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, 2025 yılında geçerli olacak asgari ücret tutarının net 22 bin 104 TL olduğunu açıkladı. Bu durumda asgari ücrete %30 oranında zam yapılmış oldu.

Piyasa Özeti

BIST 100 endeksi, haftayı 9.626 seviyesinde açıp 10.025 seviyesinde kapattı.

Dolar, geçtiğimiz hafta Türk lirası karşısında 35,20 seviyesinden 35,16 seviyesine geriledi. Gram altın ise hafta başlangıcını 3.007 seviyesinde yapıp 2.994 seviyesine düşerek kapanış gösterdi.

Bitcoin, 95.873 dolar seviyesinde açtığı haftayı 93.282 dolar seviyesine gerileyerek kapattı. Ethereum ise 3.326 dolar seviyesinde açılış gösterdiği haftanın kapanışını 3.338 dolar seviyesine yükselerek gerçekleştirdi.

Türkiye’de Geçtiğimiz Hafta Neler Oldu?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, 2025 yılında geçerli olacak asgari ücret tutarının net 22 bin 104 TL olduğunu açıkladı. Bu durumda asgari ücrete %30 oranında zam yapılmış oldu.

Merkez Bankası sekiz toplantı üst üste sabit bıraktığı politika faizini, 250 baz puanlık indirim ile %47,5 seviyesine çektiğini açıkladı.

TCMB'nin politika faizinde indirime gitmesinin ardından reeskont kredilerinde toplam faiz maliyeti, %35 seviyesinden %29.93 seviyesine düşürüldü.

Asgari ücretin açıklanmasının ardından işveren desteğinin 700 TL’den 1000 TL’ye yükseldiği belirtildi.

En düşük işsizlik maaşının 10.332,43 TL’ye, en yüksek işsizlik maaşının ise 20.644,86 TL’ye çıkarıldığı açıklandı.

2022 yılında kadın istihdamı için önemli bir adım atarak kredi anlaşmasına giden Türkiye Sınai Kalkınma Bankası, bu anlaşmanın devamı niteliğinde IFC ile 100 milyon dolarlık yeni bir kredi imzaladıklarını belirtti.

TCMB, mevduat paylarındaki artış ve kur korumalı mevduat hesaplarındaki azalışla birlikte 2025 yılı içerisinde sadeleşme adımı atarak KKM uygulamasının sonlandırılmasını planladıklarını açıkladı.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, artan maliyetlerin üretime ve ihracata olumsuz etkileri nedeniyle reel sektörün kredi erişimini kolaylaştırmak için ticari finansman kısıtlamalarının kaldırılması gerektiğini vurguladı.

Yasa dışı işlemlerin kontrol altında tutulması için 185 bin TL üzeri altın işlemlerinde kimlik ibrazı zorunluluğu getirileceği açıklandı. Uygulamanın 1 Ocak 2025 tarihinde yürürlüğe gireceği açıklandı.

MASAK, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren bankalara nakit yatırmak ya da nakit çekmek için dayanak belge istenmesi hakkında ortaya atılan iddiaların asılsız olduğunu belirtti.

İkinci el araç alımına ilişkin yeni düzenlemeler Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu düzenlemelere göre 6 ay 6 bin kilometre sınırı ve motorlu kara taşıtlarının yetkili kurumlar tarafından tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerinde bir fiyattan ilan yoluyla pazarlanması zorunluluğu 1 Temmuz 2025 tarihine uzatıldı.

Ticaret Bakanlığı, %43,93 oranında artırılan ve 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren uygulanacak olan idari para cezalarının alt sınırını 143 bin 930 TL, üst sınırını ise 1 milyon 439 bin 300 TL olarak belirledi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, kentsel dönüşümde vatandaşlara verilen kira desteğinin yeni yılda artırıldığını açıkladı. Şehirden şehire değişiklik gösteren destek miktarının 4 bin 500 TL ila 6 bin 500 TL arasında olduğu belirtildi.

Kiralık taşınmaz ilanları için Elektronik İlan Doğrulama Sistemi’nin ikinci aşaması olan yetki doğrulama uygulamasının 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren zorunlu hale geleceği vurgulandı.

1 Ocak 2025 tarihinden itibaren ÖTV muafiyetli araç alımında üst limitin, 1 milyon 561 bin 255 TL'den 2 milyon 230 bin TL'ye yükseleceği açıklandı. Ayrıca bu araçlar için %40 yerlilik şartının arandığı ve 5 yıl boyunca satamama kuralının 10 yıla çıkarıldığı belirtildi.

Halka Arzlar

25 – 27 Aralık 2024 tarihlerinde 40 TL’den talep toplayan Armada Gıda'nın halka arz büyüklüğü 2,19 milyar TL olarak belirlendi.

SPK, Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.'nin halka arzına onay verdi. 32 milyon 300 bin lot dağıtmaya hazırlanan şirketin halka fiyatı 125,00 TL olarak belirlendi.

Egeyapı Avrupa Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin halka arz talebi SPK tarafından onaylandı. 6 - 8 Ocak 2025 tarihleri arasında halka arz edilecek olan ve 61 milyon 200 bin lot dağıtmaya hazırlanan şirketin halka arz fiyatı 15,00 TL olarak belirlendi.

Dünyada Geçtiğimiz Hafta Neler Oldu?

ECB Başkanı Lagarde, 12 Aralık 2024 tarihinde politika faizinin 25 baz puan düşürülmesinin ardından enflasyon verilerinin ilerleyen dönemlerde %2 civarı olma olmasılığının yüksek olduğunu belirtti.

FED, fonlama ihtiyacının artmasının ardından ters repo kullanımının 116 milyar dolardan 181 milyar dolara ulaştığını açıkladı. Bu verilerin 2 Kasım 2024’den bu yana kaydedilen en yüksek seviye olduğu vurgulandı.

IMF sözcüsü Kozack, para politikası kapsamında FED’in aldığı kararları uygun gördüklerini ve indirim hızını ekonomik verilerle güncellenmeye devam etmesi gerektiğini açıkladı.

Çin'in yılın ilk dokuz ayında 241,3 milyar dolar cari fazla verdiği duyuruldu.

Bu Haftanın Gündemi

30 Aralık Pazartesi, aralık ayına ilişkin Türkiye’de ekonomik güven endeksi açıklanacak.

31 Aralık Salı, ABD’de ekim ayına ilişkin aylık ve yıllık konut fiyat endeksi açıklanacak.

3 Ocak Cuma, Türkiye’de aralık ayı enflasyon rakamları açıklanacak.

Uyarı Notu Bu raporda yer alan bilgiler TeklifimGelsin tarafından genel bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Sunulan bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Burada yer alan haberler ise genel niteliktedir, herhangi bir yatırım aracının alım ya da satımı için öneri niteliğinde yorumlanmamalıdır. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak mali durumunuz, risk ve getiri beklentileriniz ile uyumlu olmayan yatırım kararları vermeniz beklentilerinize uygun olmayan sonuçlar doğurabilir. Bu bültene dayanarak yapılan herhangi bir yatırımın sonucu kişiye aittir. Bu sonuçlardan dolayı https://teklifimgelsin.com ve çalışanları hiçbir sorumluluk üstlenmemektedir.