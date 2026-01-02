Haftalık Finansal Bülten: 16 - 22 Aralık

Konut Satışında Yeni Rekor!

TÜİK, kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %63,6 oranında artan Türkiye geneli konut satışlarının 153 bin 14 seviyesinde gerçekleştiğini belirtti. 11 aylık toplam sayı, 1 milyon 265 bin 388'e ulaşarak geçen yılın toplamını geride bıraktı.

Piyasa Özeti

BIST 100 endeksi, haftayı 9.997 seviyesinde açıp 9.724 seviyesinde kapatarak gerileme kaydetti.

Dolar, geçtiğimiz hafta Türk lirası karşısında 34,92 seviyesinden 35,19 seviyesine yükseldi. Gram altın ise haftaya 3.017 seviyesinde başlayıp 3.020 seviyesinde yükselerek kapanış gösterdi.

Bitcoin, haftaya 104.573 dolar seviyesinde başlayıp 95.111 dolar seviyesine düşerek gerileme gösterdi. Ethereum ise hafta başlangıcını 3.949 dolar seviyesinde yapsa da 3.266 seviyesine düşerek kapanış gerçekleştirdi.

Türkiye’de Geçtiğimiz Hafta Neler Oldu?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 19 Aralık Perşembe saat 11.30’da üçüncü toplantısını gerçekleştirdi. 2025 yılı asgari ücret kararının bu hafta açıklanması bekleniyor.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Dağlıoğlu, faiz politikalarındaki gevşemelerle birlikte önemli projelerin yapılmasını beklediklerini ve Türkiye’nin bölgesel konum avantajı ile 2025 yılında büyük ölçekli yatırımlar alacağını öngördüklerini belirtti.

Bankaların uzun vadeli kredi borçlanmalarının, ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre 1 milyar dolar arttığı açıklandı.

TCMB, kasım ayı istatistikleri doğrultusunda konut fiyatlarının ekim ayına göre %2,8 oranında arttığını vurguladı.

TCMB, 2024 yılının ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yurt dışı kredilerinden kaynaklı toplam özel sektör borcunun 15 milyar dolar yükselerek 177,7 milyar dolar seviyesine ulaştığını açıkladı.

BDDK, mevcut kredi kartı limitlerinin düşürüleceğine dair haberlerin asılsız olduğunu ve herhangi bir değişikliğin yapılmayacağını belirtti.

BDDK, KKM ve katılma hesaplarının 1trilyon 169,5 TL’ye gerilediğini ancak tüketici kredilerinin 1 trilyon 978,7 milyar TL’ye çıktığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı kararı ile tevkifat oranları; kâr paylarında %15, e-ticaret kapsamında yapılan mal satışı ve hizmetlerde ise %1 olarak belirlendi.

27 Aralık 2024 tarihinden itibaren yurt dışından yapılan alışverişlerin faturalarında belirtilen kargo ücretlerinin ayrı bir şekilde gösterilmesinin zorunlu hale getirileceği açıklandı. Bu ücretlerin belirtilmemesi halinde ise ürün fiyatına 3 Euro tutarında gider gösterileceği belirtildi.

Motorine 60 kuruş zam geldi.

Yenilenmiş cep telefonlarının 25 bin TL'yi, diğer tüm cep telefonlarının ise 20 bin TL'yi aşması halinde taksitlerin 3 ay ile sınırlandırılacağı açıklandı.

Taşıt satışlarına ilişkin yapılan düzenlemelere göre taksitlerin 400 bin TL altı araçlarda 48 ay, 400 bin TL - 800 bin TL arasındakilerde 36 ay, 800 bin TL - 1,2 milyon TL arasındakilere 24 ay, 1,2 milyon TL - 2 milyon TL arasındakilerde ise 12 ay ile sınırlandırılmasına karar verildi. Fiyatların 2 milyon TL'yi aşması halinde ise taksit yapılmayacağı açıklandı.

Halka Arzlar

12 Aralık 2024’de talep toplayan ve 392 bin 596 kişinin katılımıyla halka arz edilen Sümer Varlık Yönetim Şirketi, 18 Aralık tarihinde ‘SMRVA’ kodu ile borsada işlem görmeye başladı. Toplamda 28 milyon TL lot dağıtan şirket, kişi başına 1.584 TL değerinde 72 lot verdi.

11 – 12 Aralık 2024’de talep toplayan ve 628 bin 813 kişinin katılımıyla halka arz edilen Çağdaş Cam, 17 Aralık tarihinde ‘CGCAM’ kodu ile borsada işlem görmeye başladı. Toplamda 42 milyon lot dağıtan firma, kişi başına 1.340 TL değerinde 67 lot verdi.

Aydem Enerji Yatırımları şirketi, 2025’in ilk yarısında planladıkları halka arz için hazırlık yaptıklarını açıkladı.

SPK, 25 - 27 Aralık tarihleri arasında halka açılacak olan Armada Gıda Ticaret Sanayi AŞ'ye onay verdi. Şirketin halka arz fiyatı ise 40 TL olarak belirlendi.

Dünyada Geçtiğimiz Hafta Neler Oldu?

FED, yılın son faiz kararında faizi 25 baz puan indirerek %4,50'ye çektiğini açıkladı.

Federal Açık Piyasa Komitesi üyeleri, FED’in 2025 yılında toplam 50 baz puanlık iki faiz indirimi yapabileceğini öngördüklerini belirtti.

Avrupa Merkez Bankası, 3 toplantı üst üste faiz indirimine giderek politika faizini 25 baz puan düşürdüğünü, mevduat faiz oranını ise %3’e indirdiğini açıkladı.

ABD, 9 Aralık 2024 haftasında 30 yıl vadeli mortgage faiz oranını %6,75’e çıkardı. Bu durumda konut kredisi başvuruları %0,7 oranında azalış kaydetti.

Euro Bölgesi, kasım ayına ilişkin yaptığı açıklamalarda TÜFE oranının yıllık bazda %2,2’ye çıktığını, aylık bazda ise %-0,3 olduğunu belirtti.

Bu Haftanın Gündemi

24 Aralık Salı, ABD’de kasım ayına ilişkin yeni konut satışları açıklanacak.

26 Aralık Perşembe, Türkiye’de aralık ayına ilişkin bir hafta vadeli repo faiz oranı açıklanacak.

27 Aralık Cuma ABD’de ekim ayına ilişkin aylık ve yıllık konut fiyat endeksi açıklanacak.

Uyarı Notu

Bu raporda yer alan bilgiler TeklifimGelsin tarafından genel bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Sunulan bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Burada yer alan haberler ise genel niteliktedir, herhangi bir yatırım aracının alım ya da satımı için öneri niteliğinde yorumlanmamalıdır. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak mali durumunuz, risk ve getiri beklentileriniz ile uyumlu olmayan yatırım kararları vermeniz beklentilerinize uygun olmayan sonuçlar doğurabilir. Bu bültene dayanarak yapılan herhangi bir yatırımın sonucu kişiye aittir. Bu sonuçlardan dolayı https://teklifimgelsin.com ve çalışanları hiçbir sorumluluk üstlenmemektedir.