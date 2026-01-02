Haftalık Finansal Bülten: 9 - 15 Aralık

Kasım Ayında En Çok Kazandıran BIST 100 Oldu!

TÜİK, kasım ayına ilişkin finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıkladı. Reel getiri oranları Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %3,95, TÜFE ile indirgendiğinde ise %2,35 olarak belirlendi. Böylece kasım ayında en yüksek reel getiri BIST 100 endeksinde görüldü.

Piyasa Özeti

BIST 100 endeksi, haftayı 10.257 seviyesinde açıp 10.125 seviyesinde kapattı.

Dolar, geçtiğimiz hafta Türk lirası karşısında 34,80 seviyesinden 34,93 seviyesine yükseldi. Gram altın ise hafta başlangıcını 3.020 seviyesinde yapıp 3.018 seviyesine gerileyerek kapanış gösterdi.

Bitcoin, 99.387 dolar seviyesi ile açılış gösterdiği haftayı 103.183 dolar seviyesine yükselerek kapattı. Ethereum ise haftayı 3.936 dolar seviyesinde açıp 3.875 dolar seviyesinde kapatarak gerileme kaydetti.

Türkiye’de Geçtiğimiz Hafta Neler Oldu?

TCMB’nin yayımladığı ödemeler dengesi raporuna göre ekim ayında cari denge, 1 milyar 880 milyon dolar fazla verdi.

Uluslararası Çalışma Örgütü, Türkiye’de reel ücretin 2023 yılında %38,8, 2024 yılında ise %27,2 oranında yükselme gösterdiğini açıkladı.

TCMB, aralık ayı faiz kararını 26 Aralık 2024 saat 14.00’da açıklayacağını bildirdi.

Kasım ayında brüt mevduat faizinin Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yatırımcısına %2,68 kaybettirdiği, TÜFE ile indirgendiğinde ise %1,1 oranında reel getiri sağladığı belirtildi.

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Dünya Bankası ile birlikte uygun koşullu dış finansman tutarını 7.7 milyar dolar seviyesinde olduğunu ve bu tutarın yıl sonuna kadar artabileceğini belirtti. Ayrıca aralık ayında Dünya Bankası’nın Türkiye için gerçekleştireceği yaklaşık 1,2 milyar dolar dış finansman tutarının onaylandığını açıkladı.

Dünya Bankası, Türkiye’de deprem bölgelerinde tarımın toparlanmasını desteklemek için 250 milyon dolarlık krediyi onayladığını belirtti.

TCMB Başkanı Karahan, Türk Lirası mevduatın toplam mevduat içindeki payının Ağustos 2023’ten bu yana %25,7 oranında artarak 2 Aralık 2024 tarihinde %57,3 seviyesine yükseldiğini bildirdi.

TCMB Başkanı Karahan, Türkiye’nin 5 yıllık kredi risk primini 250 baz puanın altında seyrettiğini ve bu düşüşün dış finansman erişimini kolaylaştırdığını ifade etti

Kur Korumalı Mevduat bakiyesinin 107 milyar dolar azalarak 36 milyar dolara gerilediği açıklandı.

S&P Global ve Fitch analistleri, Türkiye’deki enflasyon oranının 2025 yılı sonuna kadar %24 seviyesine gerileyeceğini öngördüklerini belirtti.

Türklerin yurt dışı gayrimenkul alımları ekim ayında 197 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

Garanti BBVA, mobil müşterisi olan esnaflara %0 faizli 25 bin TL'ye kadar faizsiz kredi ve 25 bin TL'ye varan taksitli nakit avans fırsatı sunduğunu açıkladı.

14 Aralık 2024 tarihinde benzine 98 kuruş zam geldi.

Halka Arzlar

Halka açıklık oranı %23,73 olan Sümer Varlık A.Ş. 12 – 13 Aralık 2024 tarihlerinde talep toplamaya başladı. Şirketin halka arz büyüklüğü ise 616 milyon TL olarak belirlendi.

Halka açıklık oranı %25 olan Çağdaş Cam, 11 – 12 Aralık 2024 tarihlerinde talep toplamaya başladı. Şirketin halka arz büyüklüğü 840 milyon TL olarak belirlendi.

Dünyada Geçtiğimiz Hafta Neler Oldu?

ABD’de 30 yıl vadeli mortgage faiz oranı 2 Aralık haftasında %6,67’ye gerilerken kredi başvurularında %5,4 oranında artış gösterdi.

ABD’nin kasım ayına ilişkin yaptığı açıklamalarda TÜFE oranının aylık bazda %0,3, yıllık bazda %2,7 yükseldiği belirtildi.

OPEC, ham petrol üretiminin ekim ayına göre kasım ayında günlük 104 bin varil arttığını açıkladı. Buna göre 2025 yılında küresel petrol talebinin günlük 1 milyon 450 bin varil artması bekleniyor.

Çin, uygun zamanda faiz indirimi yapacağını açıkladı.

Bu Haftanın Gündemi

16 Aralık Pazartesi, Türkiye’de Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantısını gerçekleştirecek.

18 Aralık Çarşamba, Euro Bölgesi'de kasım ayına ilişkin aylık ve yıllık TÜFE oranları açıklanacak.

18 Aralık Çarşamba, FED faiz kararı toplantısı yapılacak.

19 Aralık Perşembe, Türkiye’de brüt döviz rezervleri açıklanacak.

20 Aralık Cuma, Türkiye’de aralık ayına ilişkin tüketici güveni açıklanacak.

20 Aralık Cuma, Türkiye’de aralık ayına ilişkin yıl sonu TÜFE tahminleri açıklanacak.

