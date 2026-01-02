Haftalık Finansal Bülten: 2 - 8 Aralık

Aralık Ayı Kira Zam Tavan Oranı Belli Oldu!

TÜİK’in açıkladığı kasım ayı enflasyon verilerine göre TÜFE, bir önceki aya göre %2,24, bir önceki yılın aynı ayına göre %47,09, 12 aylık ortalamalara göre ise %60,45 oranında gerçekleşti. Böylece aralık ayı kira zam tavan artış oranı %60,45 oldu.

Piyasa Özeti

BIST 100 endeksi, haftayı 9.681 seviyesinde açıp 10.081 seviyesinde kapattı.

Dolar, geçtiğimiz hafta Türk lirası karşısında 34,70 seviyesinden 34,79 seviyesine yükseldi. Gram altın ise hafta açılışını 3.003 seviyesinde yapıp 3.017 seviyesine yükselerek kapanış gösterdi.

Bitcoin, 96.694 dolar seviyesinde açtığı haftayı 100.015 dolar seviyesine yükselerek kapattı. Ethereum ise haftayı 3.688 dolar seviyesinde açıp 3.990 dolar seviyesinde kapattı.

Türkiye’de Geçtiğimiz Hafta Neler Oldu?

TOGG, T10X versiyonları için sunduğu 800.000 TL’lik faizsiz taşıt kredisi fırsatının aralık ayında da devam edeceğini duyurdu.

05 Aralık 2024 tarihinde benzine 97 kuruş indirim yapıldığı açıklandı.

Deutsche Bank, 2025 yılında Türkiye ekonomisinin %2,8 oranında büyüme kaydedebileceğini ve dezenflasyon sürecinin devam edebileceğini öngördüğünü açıkladı.

Türkiye Sigorta Birliği; ikinci el araçların satış ya da devir yoluyla alınması halinde gerekli işlemlerden önce mali sorumluluk sigortası yaptırmanın zorunlu hale getirildiğini ve sigorta poliçesi sisteme işlenmeden noterden satışın gerçekleştirilemeyeceğini belirtti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı; faiz/kar payı desteğinin çiftçiler için 87,1 milyar TL’ye, esnaf ve sanatkarlar için ise 37,7 milyar TL’ye ulaşabileceğini öngördüklerini belirterek sunulan finansman desteklerinin devam edeceğini açıkladı.

TCMB, Konut Fiyat Endeksi’nin eylül ayına göre ekim ayında %2,1, yıllık bazda ise %26,8 oranında arttığını belirtti.

Morgan Stanley Ekonomisti Hande Küçük, TCMB’nin 150 ila 200 baz puanlık faiz indirimine gidebileceğini öngördüklerini açıkladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, esnaftan konum vergisi alınacağına dair çıkan haberlerin doğru olmadığını duyurdu.

1 Ocak 2025 tarihinden itibaren engelli raporu ile alınan ÖTV’siz araçların gerekli belgelerin olmaması halinde üçüncü kişiler tarafından kullanımının yasaklandığı açıklandı.

GİB, yurt dışı çıkışlarında alınan basılı harç pulu uygulamasının 1 Ocak 2025 tarihinde kaldırılacağını duyurdu.

Fitch, Türkiye’deki geleneksel politika uygulamasının cari açığı açığı azalttığını ve uluslararası rezervlerde iyileşme sağladığını belirterek 2025 yılında politika tutarlılığının artmasını beklediklerini açıkladı.

Halka Arzlar

Çağdaş Cam, 42 milyon TL payı halka arz edeceğini açıkladı. Firmanın hisse fiyatı ise 20,00 TL olarak belirlendi.

Sümer Varlık Yönetim Şirketi, 28 milyon TL payı halka arz edeceğini duyurdu. Firmanın hisse fiyatı ise 22,00 TL olarak belirlendi.

Dünyada Geçtiğimiz Hafta Neler Oldu?

OPEC ve müttefiklerinin, 2025 yılında arz artışının ertelenmesi konusunda anlaşma yapabilecekleri belirtildi.

FED Başkanı Powell, 14 ay boyunca %5,25-5,50 seviyesinde tutulan politika faiz oranlarını daha nötr seviyeye getirmek için temkinli adımlarla çalıştıklarını belirtti. FED Yönetim Kurulu Üyesi Waller ise nötr seviyeye ulaşmak için 2025 yılında indirimlerin devam edeceğini beklediklerini açıkladı.

Dünya Bankası, Uluslararası Borç Raporu’nda 2024 yılında faiz maliyetlerinin artmasıyla birlikte dış borçların ödenmesi için 1,4 trilyon dolar harcama yapıldığını belirtti.

IIF, geçen yılın aynı döneminde 302,4 trilyon dolar olan küresel borç miktarının 2024’ün üçüncü çeyreğinde yaklaşık 323 trilyon dolara ulaştığını açıkladı.

Bu Haftanın Gündemi

9 Aralık Pazartesi, Çin’de kasım ayına ilişkin aylık ve yıllık TÜFE oranları açıklanacak.

11 Aralık Çarşamba, ABD’de kasım ayına ilişkin aylık ve yıllık TÜFE oranları açıklanacak.

12 Aralık Perşembe, ABD’de kasım ayına ilişkin aylık ve yıllık ÜFE oranları açıklanacak.

Uyarı Notu

