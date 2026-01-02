Haftalık Finansal Bülten: 25 Kasım - 1 Aralık

2025 İçin Yeniden Değerleme Oranı Belirlendi!

TÜİK, 2025 yılı için yeniden değerleme oranını %43,93 olarak belirledi. Bu durumda vergi, harç, gelir vergisi ve MTV gibi kalemlerde de bu oranda zam yapılması bekleniyor.

Piyasa Özeti

BIST 100 endeksi, haftayı 9.659 seviyesinde açıp 9.640 seviyesinde kapattı.

Dolar, geçtiğimiz hafta Türk lirası karşısında 34,53 seviyesinden 34,70 seviyesine yükseldi. Gram altın ise hafta açılışını 3.096 seviyesinde yapsa da 3.021 seviyesine düşerek kapanış gösterdi.

Bitcoin, 97.811 dolar seviyesinde açtığı haftayı 97.697 dolar seviyesine düşerek kapattı. Ethereum ise haftayı 3.366 dolar seviyesinde açıp 3.724 dolar seviyesine yükselerek kapattı.

Türkiye’de Geçtiğimiz Hafta Neler Oldu?

Genel Sağlık Sigortası’na ilişkin yapılan kanun teklifinde 1 Ocak 2015 tarihinden önce ödenmeyen GSS primi, gecikme cezası ve gecikme zammına dair ücretlerin alınmayacağı açıklandı. Ancak kanun yürürlüğe girmezse ödeme yapmayan kişilerin 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren sağlık hizmetlerinden yararlanamayacağı belirtildi.

28 Kasım 2024 tarihinde benzine 74 kuruş zam geldiği duyuruldu.

Küresel Dinlenme Eğilimleri 2024 raporunda yayımlanan verilere göre 2024 yılında küresel seyahat ve turizm gelirlerinin %8,3 oranında artış göstererek 1 trilyon dolara ulaşabileceği belirtildi.

Ticaret Bakanı Bolat, Türkiye’nin 16 çeyrektir büyüyerek milli gelirin 1,2 trilyon dolara ulaştığını ve sıkı para politikası kapsamında 2025 yılı içerisinde enflasyon oranının %20 seviyelerinde gerçekleşmesi için çalışma yürüttüklerini belirtti.

TCMB Başkanı Karahan, enflasyonda kalıcı düşüş sağlanana kadar sıkı para politikası uygulamasını sürdüreceklerini belirtti.

Gümrüksüz alışverişlerde kargo dahil üst limit 30 euro olarak belirlendi. Bu kapsamda sipariş edilen ürünün kargo dahil toplam değerinin 30 euroyu geçmesi durumunda gümrük işlemlerinin takibi için gümrük müşavirliği hizmeti alınması gerekeceğinin altı çizildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun 2025 yılında geçerli olacak asgari ücret zammı için aralık ayının ilk iki haftası içinde bir araya geleceğini belirtti.

TÜİK, dış ticaret açığının ekim ayında 5 milyar 909 milyon dolara, ocak - ekim döneminde ise 65 milyar 853 milyon dolara gerilediğini açıkladı.

TÜİK, ekonomik güven endeksinin mayıs ayından bu yana en düşük seviyeye gerileyerek kasım ayında %0,9 oranında azaldığını ve 97,1 değerini aldığını belirtti.

TÜİK, üçüncü çeyrekte Türkiye ekonomisinin bir önceki çeyreğe göre %0.2 daraldığını ancak yıllık bazda %2.1 oranında büyüdüğünü açıkladı.

Dünyada Geçtiğimiz Hafta Neler Oldu?

FED, enflasyonun düşürülmesi için yapılan çalışmanın sekteye uğraması halinde faiz indirimlerine ara verilebileceğini ve kademeli indirimin uygun olacağını belirtti.

Rusya Merkez Bankası, rublenin yabancı para birimleri karşısında %8,5 oranında değer kaybettiğini ve döviz alımlarının yıl sonuna kadar durdurulacağını açıkladı.

Petrol üretim kısıtlamaları ile ilgili görüşmelerin yapılacağı OPEC+ toplantısının 5 Aralık’a ertelendiği duyuruldu.

Euro Bölgesi'nde ekonomik güven endeksinin %95,8 seviyesinde gerçekleştiği belirtildi.

ABD, Çin ile yaptığı tedarik alışverişleri için ek kısıtlamalar üzerinde çalıştıklarını açıkladı.

ABD’de 18 - 24 Kasım’a ilişkin mortgage faiz oranları %6,86’ya gerilerken, başvurular ise %6,3 oranında arttı.

Bu Haftanın Gündemi

2 Aralık 2024 Cuma, FED üyesi Waller konuşma yapacak.

3 Aralık 2024 Salı, Türkiye’de kasım ayına ilişkin aylık ve yıllık TÜFE ve ÜFE oranları açıklanacak.

5 Aralık Perşembe, Türkiye’de brüt döviz rezervleri açıklanacak.

