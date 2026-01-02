Haftalık Finansal Bülten: 18 - 24 Kasım

Merkez Bankası Faiz Kararını Açıkladı!

TCMB, politika faizini değiştirmeyerek %50 seviyesinde sabit bıraktı. Böylece politika faizi, sekiz toplantı üst üste sabit tutulmuş oldu.

Piyasa Özeti

BIST 100 endeksi, haftayı 9.396 seviyesinde açıp 9.549 seviyesinde kapattı.

Dolar, geçtiğimiz hafta 34,38 TL seviyesinden 34,52 TL seviyesinde yükselerek Türk lirası karşısında değer kazandı. Gram altın ise 3.013 TL seviyesinden 3.147 TL seviyesine yükseldi.

Bitcoin, hafta açılışını 90.449 dolar seviyesinde yapıp 97.246 dolar seviyesinde kapattı. Ethereum ise 3.099 dolar seviyesinde başlangıç gösterdiği haftayı 3.352 dolar seviyesine yükselerek kapattı.

Türkiye’de Geçtiğimiz Hafta Neler Oldu?

TCMB, 15 Kasım haftasına ilişkin brüt döviz rezervlerinin 156,7 milyar dolara gerilediğini ve net rezervin 60,7 milyar dolardan 59,3 milyar dolara düştüğünü açıkladı.,

Vergi ve primleri düzenli ödeyen işverenlere uygulanan 5 puan indiriminin bazı sektörlerde aşağı çekilmesi, bazı sektörlerde ise sona erdirilmesine ilişkin karar alınması halinde işveren maliyetlerinin artacağı belirtildi.

Hurda Teşviği’ne ilişkin yeni kanun teklifinin ardından Türkiye’de üretilmiş olması şartıyla 25 yaş ve üzeri araçların hurdaya ayrılması ve bu araçlara sahip olan vatandaşlara bir defalığına mahsus ÖTV’den muaf tutulması talep edildi.

19 Kasım Salı, benzinin litre fiyatına 60 kuruş indirim yapıldı.

Çoklu banka POS’u ve ön ödemeli kart ürünleri ile yenilikçi bir sistem sunan TAMİ, Garanti BBVA’nın yeni ödeme ve elektronik para kuruluşu olarak hizmete başladıklarını duyurdu.

Emlak vergisi ikinci taksit ödemelerinin 20 Kasım 2024 tarihinde sona ereceği belirtildi. Vatandaşlar; ödemelerini gayrimenkulün bulunduğu belediyelerden, belediyelerin internet sitesinden ya da e-Devlet üzerinden yapmaya devam edebilecekler.

Ocak 2025’de yapılacak SSK ve BAĞ – KUR emekli maaşı zammına bu yılın Temmuz – Aralık döneminde belirlenen enflasyon oranının etkili olacağı belirtildi. OVP’de öngörülen tahminler doğrultusunda enflasyonun 13,45 seviyesinde olabileceği açıklandı.

TCMB, kasım ayı enflasyon beklenti anketinde TÜFE artış beklentisinin %2,01, cari yıl sonu TÜFE artış beklentisinin %44,81 olduğunu belirtti.

Dünyada Geçtiğimiz Hafta Neler Oldu?

Bitcoin'i yasal ödeme aracı olarak kabul eden ilk ülke olan El Salvador'un bugüne kadar yaptığı kripto para yatırımlarından toplam 305 milyon dolar kar ettiği öğrenildi.

Euro Bölgesi’nde ekim ayına ilişkin TÜFE oranı aylık bazda %0,3, yıllık bazda ise %2 olarak açıklandı.

FED tarafından yapılacak yılın son faiz toplantısının tarihi 17 - 18 Aralık olarak belirlendi.

Boston FED Başkanı Collins, mevcut politika faiz oranlarında indirime gidilebileceğini öngördüğünü açıkladı.

New York FED Başkanı Williams; %2’lik politika faiz oranının hedeflere uygun olduğunu, ekonomik büyüme ve işgücü piyasasında istikrarın devam ettiğini vurguladı.

Japonya Merkez Bankası Başkanı Ueda, ekonomik görünümü ve riskleri göz önünde bulundurarak aralık ayı faiz oranlarında artış yaşanabileceğini belirtti.

ABD, 15 Kasım haftasına ilişkin açıkladığı 30 yıl vadeli mortgage verileri kapsamında başvuruların bir önceki haftaya kıyasla %1,7 oranında arttığını açıkladı.

İngiltere Merkez Bankası, enerji maliyetlerinden etkilenen enflasyon tahminleri verilerine ilişkin yaptığı açıklamada ekim ayı TÜFE oranının yıllık bazda %2,3, aylık bazda ise %0,6 arttığını belirtti.

AMB Yönetim Konseyi Üyesi Muller, aralık ayı faiz oranlarında 25 baz puan indirim öngördüğünü açıkladı.

Bu Haftanın Gündemi

26 Kasım Salı, ABD’de eylül ayına ilişkin aylık ve yıllık konut fiyat endeksi açıklanacak.

27 Kasım Çarşamba, ABD’de 3. çeyreğin GSYİH fiyat endeksi açıklanacak.

28 Kasım Perşembe, Türkiye’de ekim ayına ilişkin ticaret açığı verileri açıklanacak.

28 Kasım Perşembe, Türkiye’de kasım ayına ilişkin ekonomik güven endeksi açıklanacak.

28 Kasım Perşembe, Euro Bölgesi’nde kasım ayına ilişkin tüketici enflasyon beklentisi açıklanacak.

29 Kasım Cuma, Türkiye’de yılın 3. çeyreğine ilişkin GSYİH verileri açıklanacak.

