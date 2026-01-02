Haftalık Finansal Bülten: 11 - 17 Kasım

Konut Satışları Son 22 Ayın Zirvesinde!

TÜİK, 2024 yılı konut satışlarının ekim ayı içerisinde 2023’ün aynı ayına kıyasla %76,1 oranında artarak 165.138 adede yükseldiğini açıkladı. Belirtilen verilerden hareketle konut satışları, son 22 ayın zirvesine taşındı.

Piyasa Özeti

BIST 100 endeksi, haftaya 9.276 seviyesinde başlayıp 9.389 seviyesinde kapattı.

Dolar, geçtiğimiz hafta Türk lirası karşısında 34,32 TL seviyesinden 34,43 TL seviyesine yükseldi. Gram altın ise 3.032 TL seviyesinde haftaya başlayıp 2.992 TL seviyesine düşerek haftayı kapattı.

Bitcoin, 81.483 dolar seviyesinde başladığı haftayı 89.276 dolar seviyesinde kapattı. Ethereum ise hafta başlangıcını 3.180 dolar seviyesinde yapıp 3.069 dolar seviyesinde kapattı.

Türkiye’de Geçtiğimiz Hafta Neler Oldu?

TÜİK, 2024 yılı konut satışlarının ekim ayı içerisinde 2023’ün aynı ayına kıyasla %76,1 oranında artarak 165.138 adede yükseldiğini açıkladı. Belirtilen verilerden hareketle konut satışları, son 22 ayın zirvesine taşındı.

GYODER Başkanı Çekici, 2023 yılında deprem baz etkisiyle 1 milyon 226 bin sınırında kalan konut satışlarının 2024 yılının 1,3 milyon adede yükselebileceğini vurguladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı, “Yarısı Bizden” kampanyası kapsamında başlatılan kentsel dönüşüm projesinde başvuru süresi sınırlamasının kaldırıldığını duyurdu. Kampanya ile ilgili şartlara, detaylara ve düzenlemelere buradan erişebilirsiniz.

TCMB’nin açıkladığı verilere göre eylül ayında cari fazla 2.998 milyon dolar seviyesinde kaydedilirken yıllık cari açık 33 ayın en düşük seviyesinde gerileyerek 10 milyar doların altında gerçekleşti.

SPK Başkanı Gönül; yatırım fonları, bireysel emeklilik sistemi ve tahvil gibi sermaye piyasası araçlarında ciddi ilerleme kaydettiklerini ve payların finansal sistemde artırılması gerektiğini vurguladı.

BDDK, 1 Kasım haftasında döviz kredilerinin bir önceki haftaya oranla 600 milyon dolar artarak 164 milyar dolara yükseldiğini ve sene başından itibaren döviz kredisi hacminin 36 milyar dolar arttığını açıkladı.

Bankalar, 10 bin TL ila 50 bin TL arasında sıfır faizli kredi fırsatı sunduklarını açıkladı. Tüm faizsiz kredi fırsatlarına buradan ulaşabilirsiniz.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, 250 Bin Sosyal Konut projesi kapsamında ihale tarihlerinin belli olduğunu ve bu tarihlerin toki.gov.tr üzerinden yayımlandığını açıkladı.

BDDK, 11 Kasım haftasında KKM bakiyesinin %3,7 oran azalarak 1 trilyon 289 milyar 582 milyon TL seviyesine düştüğünü belirtti.

TOGG CEO’su Karakaş, 2025 yılının eylül ayında Avrupa’ya ihracatın başlayacağını açıkladı.

TCMB, 8 Kasım haftasında brüt döviz rezervlerinin 157,3 milyar dolar seviyesine düştüğünü belirtti.

TCMB, gerçekleştirdiği kasım ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre yıl sonu TÜFE beklentilerinin %44,11'den %44,81'e yükseldiğini açıkladı.

Dünyada Geçtiğimiz Hafta Neler Oldu?

FED Başkanı Powell, 17-18 Aralık tarihlerinde gerçekleşecek olan faiz toplantısında 25 baz puan faiz indirimine gidileceğini öngördüğünü belirtti.

ABD Çalışma Bakanlığı, ekim ayına ilişkin yaptığı açıklamalarda TÜFE oranının aylık bazda %0,2 seviyesinde, yıllık bazda ise %2,6 seviyesinde gerçekleştiğini açıkladı.

FED, ekim ayına ilişkin yaptığı açıklamada 12 aylık kısa vadeli medyan enflasyon beklentisinin %2,9 seviyesine düştüğünü açıkladı.

ABD, 11 Kasım haftasında 30 yıl vadeli mortgage kredisi faiz oranının ortalama %6,89 oranında yükseldiğini ve başvuruların %0,5 arttığını vurguladı.

OPEC, 2024 yılı küresel petrol talebininin bir önceki tahminine göre günlük 107 bin varil aşağı yönlü olabileceğini öngördüğünü belirtti.

Euro Bölgesi, ekonominin bir önceki çeyreğe kıyasla yılın üçüncü çeyreğinde %0,4 oranında büyüme kaydettiğini açıkladı.

Ulusal Enerji Ajansı, ekim ayında küresel petrol üretiminin günlük 102 milyon 970 bin varil seviyesine çıktığını vurguladı.

Bu Haftanın Gündemi

19 Kasım Salı, Euro Bölgesi’nde ekim ayına ilişkin aylık ve yıllık TÜFE oranları açıklanacak.

21 Kasım Perşembe, Türkiye’de kasım ayına ilişkin faiz kararı açıklanacak

21 Kasım Perşembe, Türkiye’de kasım ayına ilişkin tüketici güveni açıklanacak.

22 Kasım Cuma, ABD’de yıllık ve kasım ayına ilişkin Michigan enflasyon beklentisi açıklanacak.

Uyarı Notu Bu raporda yer alan bilgiler TeklifimGelsin tarafından genel bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Sunulan bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Burada yer alan haberler ise genel niteliktedir, herhangi bir yatırım aracının alım ya da satımı için öneri niteliğinde yorumlanmamalıdır. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak mali durumunuz, risk ve getiri beklentileriniz ile uyumlu olmayan yatırım kararları vermeniz beklentilerinize uygun olmayan sonuçlar doğurabilir. Bu bültene dayanarak yapılan herhangi bir yatırımın sonucu kişiye aittir. Bu sonuçlardan dolayı https://teklifimgelsin.com ve çalışanları hiçbir sorumluluk üstlenmemektedir.