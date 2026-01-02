Haftalık Finansal Bülten: 4 - 10 Kasım

Kasım Ayı İçin Azami Kira Zam Oranı Belli Oldu!

TÜİK’in açıkladığı Ekim ayı enflasyon verilerine göre TÜFE, önceki yılın aynı ayına göre %48,58, on iki aylık ortalamalara göre %62,02 olarak gerçekleşti. Böylece Kasım ayında yenilecek olan konut ve iş yeri kira sözleşmelerindeki zam tavan ücreti %62,02 olarak belirlendi.

Piyasa Özeti

BIST 100 endeksi, haftaya 8.663 seviyesinde başlayıp yükselme göstererek 9.184 seviyesinde kapattı.

Dolar, geçtiğimiz hafta Türk lirası karşısında 34,33 TL seviyesinden 34,38 TL seviyesine yükselerek ivme kazandı. Gram altın ise haftaya 3.113 TL seviyesinde başladı ancak gerileme kaydederek haftayı 3.074 TL seviyesine kapattı.

Bitcoin, haftaya 69.121 dolar seviyesinde başlayıp 79.209 dolar seviyesine yükselerek kapanış gösterdi. Ethereum ise hafta başlangıcını 2.471 dolar seviyesinde yapıp 3.123 dolar seviyesine kapatarak son dönemlerin en yüksek seviyesine ulaştı.

Türkiye’de Geçtiğimiz Hafta Neler Oldu?

TCMB Başkanı Karahan, asgari ücrette öngörülen %25’lik artışın enflasyon ile tutarlı olduğunu belirtti. %25 oranında zam yapılması halinde asgari ücret 21.552 TL olacak.

TCMB, politika faizinde yapılan değişikliğin ardından konut kredisi faiz oranlarında güncelleme yaptı. Bu durumda 120 ay vadeli 2 milyon TL’lik konut kredilerinde en düşük faiz oranı sunan banka, %2,89 ile Akbank oldu.

Eylül ayına kıyasla 1,96 puan artış gösteren TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru endeksinin ekim ayında 64,82 TL’ye yükseldiği ve son 3.5 yılın en yüksek seviyesine ulaştığı belirtildi.

TCMB, 25 Ekim itibarıyla döviz mevduatlarında 1.5 milyar dolarlık düşüş tespit edildiğini belirtirken, kredi hacminde ise geçen yılın aynı dönemine göre %38,90 oranında bir artış yaşandığını açıklandı.

TCMB, 25 Ekim itibarıyla altın rezervlerinin 65.894 milyon dolar, brüt döviz rezervlerinin ise 93.504 milyon dolar seviyesine ulaşmasının ardından toplam rezerv miktarının en yüksek seviyeye ulaştığını duyurdu.

2025 yılında MTV’de kullanılan matrah değerinin %49,93 oranında artırılacağı ve en düşük MTV tutarının 4 bin 835 TL olacağı açıklandı.

TCMB, beklentilere paralele olarak politika faizini %50 seviyesinde sabit tuttu. Kasım ayı faiz kararının ise 21 Kasım Perşembe günü açıklanması bekleniyor.

TCMB Başkanı Karahan, 2024 yıl sonu enflasyon tahminlerinin %44’e yükseldiğini açıkladı. Bu tahminlerin 2025 sonu için %21, 2026 sonu için ise %12 olarak revize edildiğini belirtti.

Tüpraş, önceki çeyrekte %2,62 oranında açıkladığı net kâr marjının üçüncü çeyrekte %2,26 seviyesinde gerçekleştiğini ve net kârının 7,7 milyar TL olduğunu açıkladı.

Deutsche Bank, Türkiye’nin yıl sonu enflasyon beklentisinin %45’e, 2025 beklentisinin ise %25,4’e yükseldiğini belirtti.

BDDK, kur korumalı mevduatlarda 39,4 milyar TL’lik düşüş ile Mart 2022’den bu yana ilk kez 40 milyar doların altına indiğini ve toplam büyüklüğün 1,34 trilyon TL’ye gerilediğini açıkladı.

Halka Arzlar

Albayrak Beton’un Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Albayrak, şirketin halka arz süreci için SPK’ya başvuru yaptıklarını açıkladı.

Dünyada Geçtiğimiz Hafta Neler Oldu?

ABD, 1 Kasım haftasının geride kalmasıyla 30 yıl vadeli mortgage faiz oranlarının %6,81’e yükseldiğini ancak mortgage başvurularının ise %10,8’e gerileyerek altıncı haftada azalış kaydettiğini belirtti.

Çin, ekim ayı ihracat beklentilerinin yıllık bazda %12,7 oranında artış gösterirken ithalat beklentilerinin %2,3 oranında gerilediğini, ticaret fazlasının ise 95,72 milyar dolar seviyesinde kaydedildiğini açıkladı.

FED, politika faizini 25 baz puan düşürerek yüzde 4,75 seviyesine çekti.

Brezilya Merkez Bankası, politika faiz oranını 50 baz puan artırarak %11,25 seviyesine taşıdı. Ancak enflasyonun kontrol altına alınması için harcamaların düşürülmesi gerektiğini açıkladı.

Rusya Merkez Bankası, politika faiz oranını 200 baz puanlık artış ile %21 seviyesine taşıdığını böylece tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşıldığını açıkladı. Ancak bu artışın ardından aralık ayında gerçekleşecek olan toplantıda faiz oranının sabit kalabileceğini vurguladı.

İngiltere Merkez Bankası, politika faizini 25 baz puan indirerek %4,75’e seviyesine düşürdüğünü açıkladı.

Japonya Merkez Bankası’nın eski yönetim kurulu üyesi Sakurai, aralık ayında faiz oranlarında yükselme öngördüğünü belirtti.

Bu Haftanın Gündemi

11 Kasım Pazartesi, Türkiye’de eylül ayına ilişkin işsizlik oranı açıklanacak.

12 Kasım Salı, ABD’de ekim ayına ilişkin tüketici enflasyon beklentileri açıklanacak.

13 Kasım Çarşamba, ABD’de ekim ayına ilişkin aylık ve yıllık TÜFE oranları açıklanacak.

14 Kasım Perşembe, ABD’de ekim ayına ilişkin aylık ve yıllık ÜFE oranları açıklanacak.

15 Kasım Cuma, Türkiye’de kasım ayına ilişkin tahmini yıl sonu TÜFE oranları açıklanacak.

