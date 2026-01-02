Haftalık Finansal Bülten: 28 Ekim - 3 Kasım

Altındaki Yükselişe Rağmen Mevduat Faizi Talebi Devam Ediyor!

Türkiye’nin 3. çeyreğinde, küresel altın talebinin 2023 yılının aynı dönemine göre %5 oranında yükseldiği ve 1.313 ton ile rekor kırdığı açıklandı. Ancak mevduat faiz oranlarından dolayı yatırım amaçlı külçe altına olan talepte ciddi bir düşüş yaşandığı belirtildi.

Piyasa Özeti

BIST100 endeksi, haftayı 8.945 seviyesinde açıp 8.885 seviyesinde kapattı.

Dolar, geçtiğimiz hafta Türk lirası karşısında 34,28 TL seviyesinden 34,32 TL seviyesine yükseldi. Gram altın ise hafta açılışını 3.130 TL seviyesinde yapsa da haftanın son günlerine doğru 3.112 TL seviyesine düşerek değer kaybetti.

Bitcoin, hafta başlangıcını 67.672 dolar seviyesinde yapıp 69.301 dolar seviyesinde kapatarak yükselme kaydetti. Ethereum ise 2.473 dolar ile yaptığı hafta açılışını koruyarak aynı seviyede kapanış gösterdi.

Türkiye’de Geçtiğimiz Hafta Neler Oldu?

2025 yılında aylık elektrik tüketimi ortalama 417 kWh ve üzeri olan hanelere yüksek tüketimli sanayi kuruluşları gibi fatura kesileceği ve bu hanelerin tüketimi aynı kalsa da kesilecek faturanın piyasaya göre her ay yüksek kalacağı açıklandı.

EPDK, ağustos ayına ilişkin yaptığı açıklamalarda 2023 yılının ağustos ayına göre toplam petrol ithalatının %1,85 oranında artarak 4 milyon 431 bin 668 tona yükseldiğini dile getirdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı; organize tarım bölgesi yatırımcıları için 3 yıl geri ödemesiz %3 faizli toplam 13 yıl kredi kullandıracağını, 14 milyon TL’ye kadar %50 hibe desteği vereceğini, faiz destekli kredilerde %15 indirim sağlayacağını, bitkisel üretimde faizsiz 100 milyon TL finansman desteği sunacağını, TARSİM tarafından örtü altı tarımda sigorta primine %5 indirim yapılacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programında, 2205’de 100 bin sosyal konutun yapılacağı vurgulandı. Merkezi Yönetim Bütçesi ise deprem konutlarının altyapı giderleri için 244,9 milyar TL, sosyal konut yapımı için ise 22,9 milyar TL kaynak ayırdığını belirtti.

TCMB, ekim ayına ilişkin yaptığı açıklamalarda 12 ay sonrasının yıllık tüketici enflasyon beklentilerinin 0,1 ila 4,4 puan arasında gerilediğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2024 yılının sonuna kadar enflasyon oranının %20’nin altına ineceğini öngördüklerini belirtti.

BOTAŞ; kasım ayında doğalgazda tarife değişikliğine gidilmeyeceğini belirterek bin metreküp doğalgazın dağıtım şirketlerine satış fiyatını 5 bin 631 TL olarak açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı; kayıt dışı ekonomiyle mücadele kapsamında işletme esasına göre kayıt tutanlara 10 bin TL, bilanço esasına göre kayıt tutanlara ve eski tip POS cihazı kullananlara 20 bin TL, bu cihazları mükelleflerden geri almayan kuruluşlara ise 200 bin TL ceza uygulanacağını vurguladı.

TÜİK, 2024 yılı eylül ayına ilişkin yaptığı açıklamalarda bir önceki yılın aynı ayına göre dış ticaret açığının %0,7 oranında artarak 5 milyar 129 milyon dolara yükseldiğin belirtti.

Garanti BBVA, 2024 yılının 3. çeyreğinde %1,4 artışla 22,1 milyar TL net kâr elde ettiklerini açıkladı.

BBDK, 2024 yılının 3. çeyreğinde bankacılık sektörünün net kârının %4,9, yıllık kârının ise %21,4 oranında düştüğünü belirtti.

31 Oak 2025'e kadar geçerli olacak tevkifat oranlarının düzenlenmesine ilişkin kararda; mevduat stopaj oranlarının 6 ay vadede %10'a, 1 yıla kadar olan vadede %7,5'e, 1 yıldan uzun vadede ise %5'e yükseltildiği açıklandı.

S&P, 2024 yılında Türkiye'nin uzun vadeli kredi notunda ikinci kez artırım yaparak B+'dan BB-'ye yükselttiğini açıkladı.

Dünyada Geçtiğimiz Hafta Neler Oldu?

ABD, 2024 yılının 3. çeyreğinde %3 oranında büyümesi beklenen GSYH verilerinin %2,8 ile beklentilerin altında kaldığını açıkladı.

Almanya, ülke ekonomisinin 2024 yılının 3. çeyreğinde %0,2 oranında büyüdüğünü ve GSYH’de yaşanacak küçülmenin engellendiğini vurguladı.

Dünya Bankası; küresel emtia fiyatlarının 2026’ya kadar yaklaşık %10 seviyesine gerilemesini öngördüklerini açıklayarak brent ham petrol fiyatının 2024’de yaklaşık 80 dolar, 2025’de 73 dolar, 2026’da ise 72 dolar seviyesine düşebileceğini belirtti.

BOJ, oy birliği ile politika faizini 0,25 seviyesinde sabit bıraktığını açıkladı.

BOJ, TÜFE’nin yıllık artış oranını 2025 ve 2026 yıllarında %2 olarak öngördüğnü vurguladı.

AMB yetkilisi Schnabel, dezenflasyon sürecinin devam etmesi gerekçesiyle faiz indiriminde yavaş hareket edilmesi gerektiğini belirtti.

ABD, 25 Ekim haftasında 30 yıl vadeli mortgage başvurularının 5. haftada %0,1 oranında düştüğünü ancak bu dönemde konut almaya yönelik başvuruların %5 oranında arttığını açıkladı.

Bu Haftanın Gündemi

4 Kasım Pazartesi, Türkiye’de ekim ayına ilişkin aylık ve yıllık TÜFE oranları açıklanacak.

4 Kasım Pazartesi, Türkiye’de ekim ayına ilişkin aylık ve yıllık ÜFE oranları açıklanacak.

6 Kasım Çarşamba, Euro Bölgesi’nde eylül ayına ilişkin aylık ve yıllık ÜFE oranları açıklanacak.

7 Kasım Perşembe, Türkiye’de brüt döviz rezervleri açıklanacak.

7 Kasım Perşembe, ABD’de faiz oranı kararı açıklanacak.

8 Kasım Cuma, TCMB enflasyon raporunu açıklayacak.

