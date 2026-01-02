Haftalık Finansal Bülten: 21 - 27 Ekim

Faizsiz 150 Bin TL Evlilik Kredisi Başvuruları Sürüyor!

Depremden etkilenen 11 ilde geçerli olan 2 yıl geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi başvurularının devam ettiği duyuruldu. Yapılan yeni düzenlemelere göre projeye dahil olmak isteyen çiftlerin toplam geliri 2 asgari ücret ile sınırlandırıldı. Ayrıca projeye Karabük, Bartın, Zonguldak ve Osmaniye illerinin eklendiği belirtildi.

Piyasa Özeti

BIST100 endeksi, haftayı 8.654 seviyesinde açıp 8.908 seviyesinde kapattı.

Dolar, geçtiğimiz hafta Türk lirası karşında 34,23 TL seviyesinden 34,28 TL seviyesine yükselerek değer kazandı. Gram altın ise haftaya 3.115 TL seviyesinde başlayıp 3.142 TL seviyesinde kapatarak ilerleme kaydetti.

Bitcoin, hafta açılışını 68.890 dolar seviyesinde yapsa da gerileme göstererek 67.902 dolar seviyesinde haftayı kapattı. Ethereum ise geçen haftaya kıyasla düşüş göstererek haftayı 2.731 dolar seviyesinde açıp 2.503 dolar seviyesinde kapattı.

Türkiye’de Geçtiğimiz Hafta Neler Oldu?

IMF Türkiye Masası Şefi Wals, TCMB’nin %14’lük enflasyon hedefine ulaşması için faizlerde yükseltme yapması gerektiğini vurguladı.

IMF, Türkiye ekonomisinin bu yıl %3, gelecek yıl ise %2,7 oranında büyüyeceğini öngördü.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, dezenflasyon sürecinde fiyatlarda gerileme kaydedilene kadar tüm araçların enflasyonla mücadele için kullanılacağını ve 2025 yılına ayrılan bütçenin kalkınmaya yönelik olduğunu açıkladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2024 yılında 15 bin 551 dolar olan kişi başına düşen milli gelirin 2025 yılında yaklaşık 17 bin dolar olabileceğini, 2027 yılında ise 20 bin doların üstüne çıkabileceğini belirtti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, emeklilik sisteminde değişiklik yapmayı düşünmediklerini açıkladı.

TBMM, tüketicilerin korunmasına ilişkin yapılan kanun teklifini kabul ettiğini açıkladı. Kanun hükmünde doğrudan satış sistemleri, tüketici ve konut kredileri, hafif ticari uygulamalar üzerinde yeni idari düzenlemelerin yapılacağı belirtildi.

2025’de emeklilik aylığı düşüşünden etkilenmek istemeyen SSK ve BAĞ-KUR’lu bireylerin en geç 31 Aralık 2024, 4a kamu işçilerinin ise en geç 14 Ocak 2025 tarihinde emeklilik dilekçesi vermesi gerektiği belirtildi.

TCMB, ekim ayı enflasyon tahminlerinde TÜFE’de artış beklentisinin %44,11’e çıktığını ancak 12 ay sonrası için %27,44’e, 24 ay sonrası için ise %18,08’e düştüğünü açıkladı.

TCMB Başkanı Karahan, öngörülen enflasyon nedeniyle asgari ücret artışının 2025 yılında yaklaşık %25 oranında olacağını belirtti. %25 zam yapıldığı takdirde asgari ücret 21.250 TL olacak.

2025 yılında asgari ücretin 25 bin 500 TL olacağını tahmin eden işverenlerin yıllık bütçesini bu doğrultuda oluşturmaya başladığı belirtildi.

BIST; Deniz Gayrimenkul, Gezinomi, Kaplamin Ambalaj ve Söke Değirmencilik hisse paylarına VBTS kapsamında kredili işlem yasağı getirildiğini açıkladı.

Türkiye İş Bankası, 108,3 milyar TL büyüklüğüne erişen TI1 – İş Portföy Para Piyasası Fonu’nun 100 milyar TL’yi aşan ilk TL yatırım fonu olduğunu belirtti.

BETAM, Türkiye’nin kiralık konut ilanlarında metrekare fiyat artış oranının %45,2’ye düştüğünü ve bu düşüşün kiralanan konut sayılarında da devam ettiğini açıkladı.

TÜİK, ekim ayına ilişkin tüketici güven endeksinin %3 oranında artarak Haziran 2023’den bu yana en yüksek seviyede kaydedildiğini ve 80,6’ya yükseldiğini belirtti.

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, 4 farklı proje için Dünya Bankası ile 1,9 milyar dolarlık finansman anlaşması imzaladı. Bunun sonucunda yıl içerisinde Dünya Bankasından alınan finansman tutarı 3,9 milyar dolar olarak açıklandı.

Dünya Bankası, 2030’a kadar tarımsal finans ve tarımsal işletme taahhütlerinin yıllık 9 milyar dolara çıkarılacağı stratejik dönüşüm planlaması yaptıklarını belirtti.

HSBC Global Research, enflasyonun yüksek olması sebebiyle faiz indirimlerinin 2025’e ertelenebileceğini öngördüklerini açıkladı.

Halka Arzlar

Zorlu Enerji CEO’su Sinan Ak, 800 milyon dolarlık eurobond ihracının ardından önceliklerini tahvil piyasasına verdiklerini, halka arz planını ise 2025’e ertelediklerini açıkladı.

Dünyada Geçtiğimiz Hafta Neler Oldu?

IMF, 2024 ve 2025 yılına ilişkin ekonomik görünüm raporunun ekim sayısında küresel ekonomi büyüme tahmininin %3,2 olduğunu belirtti.

Uluslararası piyasalarda brent petrolün varil fiyatı 73,73 dolar olarak kaydedildi.

IBM 2024 yılının üçüncü çeyreğine ilişkin bilançosunda, 2023 yılının aynı dönemine kıyasla elde edilen gelirin %1 artış göstererek 15 milyar dolar seviyesine yükseldiğini ancak 330 milyon dolar net zarar kaydettiklerini açıkladı.

Fitch, ECB’nin 2025 itibariyle Mart, Haziran, Eylül ve Aralık’ta 25’er baz puanlık indirim yaparak yıl boyunca toplam 100 baz puanlık faiz indirimine gitmesini öngördüklerini belirtti.

Deutsche Bank, bu yılın üçüncü çeyreğini kapsayan vergi sonrası kazancının geçen yıla kıyasla %41 oranında arttığını ve 1 milyar 461 milyon euroya yükseldiğini açıkladı.

Fitch, AMB’nin toplam 200 baz puanlık faiz indirimi yapmasının ardından faizin 2025 sonuna kadar %2’ye ineceğini öngördüklerini belirtti.

Çin, kurumsal ve emlak kredilerinde 25’er baz puanlık indirim yaparak kredi faiz oranlarını 1 yıl için %3,10, 5 yıl için %3,60 olarak belirledi.

AMB üyesi Holzmann, Aralık’ta faiz oranlarında 25 baz puanlık düşüş olabileceğini açıkladı.

Goldman Sachs stratejistleri, 2034’ kadar S&P 500 endeksinin %3 oranında toplam nominal getiri elde etmesini beklediklerini açıkladı.

Euro Bölgesi, 2024’de %2,4 olarak öngörülen yıllık enflasyon oranının 2024 ve 2025 yıllarında %1,9 seviyesine kadar düşebileceğini belirtti.

Bu Haftanın Gündemi

29 Ekim Salı, ABD’de ağustos ayına ilişkin aylık ve yıllık konut fiyat endeksi açıklanacak.

30 Ekim Çarşamba, Euro Bölgesi’nde ekim ayına ilişkin tüketici enflasyon beklentisi açıklanacak.

31 Ekim Perşembe, Türkiye’de eylül ayına ilişkin ticaret açığı istatistiği açıklanacak.

31 Ekim Perşembe, Türkiye’de brüt döviz rezervleri açıklanacak.

31 Ekim Perşembe, Euro Bölgesi’nde ekim ayına ilişkin aylık ve yıllık TÜFE oranları açıklanacak.

