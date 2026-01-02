Haftalık Finansal Bülten: 14 - 20 Ekim

Savunma Sanayii Fonu Teklifi Ertelendi!

Limiti 100 bin lira ve üzerindeki kredi kartlarından 750 liralık pay alınmasını öngören yasa teklifi geri çekildi. Savunma Sanayii Fonu teklifi için erteleme kararı alındı.

Piyasa Özeti

BIST100 endeksi, haftayı 8.699 seviyesinde açarak 8.793 seviyesinde kapattı.

Dolar, geçtiğimiz hafta Türk lirası karşında 34,19 TL seviyesinden 34,09 TL seviyesine geriledi. Gram altın ise hafta açılışını 3.038 TL seviyesinde yapıp 3.110 TL seviyesine yükseldi.

Bitcoin, haftaya 64.195 dolar seviyesinde başlayıp 68.703 dolar seviyesinde kapatarak değer kazandı. Ethereum ise artışını sürdürerek haftayı 2.516 dolar seviyesinde açıp 2.709 dolar seviyesinde kapattı.

Türkiye’de Geçtiğimiz Hafta Neler Oldu?

Limiti 100 bin lira ve üzerindeki kredi kartlarından 750 liralık pay alınmasını öngören yasa teklifi geri çekildi. Savunma Sanayii Fonu teklifi için erteleme kararı alındı.

Para Politikası Kurulu, politika faiz oranını %50 oranında sabit bıraktı.

Ziraat Bankası, konut kredisi faiz oranlarını 24 ay vadeye kadar %3.09, 60 ay vadeye kadar %2,89, 120 ay vadeye kadar %2,79 seviyesine indirdiğini açıkladı.

TCMB, 72 katılımcıyla gerçekleştirdiği ekim ayı enflasyon beklentisi verilerini açıkladı. Açıklanan verilere göre katılımcıların TÜFE artış beklentisi aylık %2,39’a yükselirken 12 ay sonrası için %27,44’e, 24 ay sonrası için ise %18,08’e gerilediği belirtildi.

Enflasyon değeri tahminleri doğrultusunda ocak ayında SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine %13,45 oranında zam yapılması öngörüldü.

Deutsche Bank ekibi, 2025 yılı asgari ücret zam beklentilerinin %25 ila %35 oranında olabileceğini belirtti.

Bankalar, nakit emekli promosyon ödemelerinin en düşük 5.000 TL, en yüksek 15.000 TL olduğunu açıkladı.

TCMB, Ağustos 2024’de özel sektörün yurt dışı kaynaklı kredi borcunda 11,2 milyar dolarlık artış olduğunu ve toplam borcun 175,4 milyar dolara yükseldiğini açıkladı. Bu durumda uzun vadeli kredi borcu 163,6 milyar dolar, kısa vadeli kredi borcu 11,8 milyar dolar olarak kaydedildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı; valör tarihi 16 Ekim 2024, itfa tarihi 14 Ekim 2024 2 yıl vadeli 12 milyar 533 milyon liralık sabit getirili kira sertifikası ihraç edildiğini açıkladı.

Türkiye’de eylül ayında gerçekleşen konut satışlarının, bir önceki yılın eylül ayına göre %37,3 oranında artarak 140 bin 919 olduğu belirtildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 7.000 TL'yi aşan alışverişlerde banka kartı ve kredi kartı kullanımını zorunlu hale getirerek bu harcamalarda nakit ödeme yapılamayacağını açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, eylül ayına ilişkin bütçe açıklamalarında gelirlerin %88,5 artışla 831 milyar 603 milyon TL’ye, giderlerin %63,4 artışla 932 milyar 68 milyon TL’ye ulaştığını ve merkezi yönetim bütçesinin 100 milyar 464 milyon TL açık verdiğini belirtti.

Kira ödemelerinin banka ve PTT gibi resmi kurumlar ya da özel finans kuruluşları aracılığıyla tahsil zorunlu hale getirildi. Bu karara uymayan kişilerden kira bedelinin %10’u kadar cezai işlem uygulanacağı belirtildi.

GYODER Başkanı Çekici, ev sahibi olma oranının %57’lere kadar gerilemesiyle kira düzeyinin doğal akışta olması için çalışma yürüttüklerini açıkladı.

Halka Arzlar

E.ON SE ve Sabancı Holding, 3800 megavatlık kurulu güce sahip olan Enerjisa Üretim Şirketi’nin halka arzı için Citigroup, JPMorgan ve Morgan Stanley’e yetki verdiğini belirtti.

Beta Enerji, 52,5 milyon adet hissesini halka arz etmek için SPK’ya başvurduğunu açıkladı.

Dünyada Geçtiğimiz Hafta Neler Oldu?

Dünya Bankası Başkanı Banga, 10 yıl içerisinde 150 milyar doların üzerinde ek finansman sağlayabileceklerini ve kredi kapasitelerinde artış yapabileceklerini açıkladı.

İngiltere Merkez Bankası, TÜFE rakamlarının son üç yılın ardından ilk kez %2 seviyesinin altında gerçekleştiğini ve eylül ayında yıllık enflasyonun %1,7 oranında arttığını belirtti.

ADQ, Odea Bank sermayesinin %96’lık hissesini satın alma konusunda Bank Audi ile anlaşmaya vardı.

Goldman Sachs’ın geçen yılın aynı dönemine kıyasla yılın üçüncü çeyreğinde gerçekleşen net kârının artış göstererek 2,99 milyar dolara, net gelirinin ise 12,60 milyar dolara ulaştığını açıkladı.

Bank of America, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yılın üçüncü çeyreğinde gerçekleşen net kârının düşüş göstererek 6,9 milyar dolara gerilediğini, net gelirinin ise artış göstererek 7,8 milyar dolara yükseldiğini belirtti.

Uluslararası Enerji Ajansı, eylül ayı günlük küresel petrol üretiminin bir önceki aya kıyasla yaklaşık 680 bin varil azalarak 102 milyon 760 bin varil olduğunu açıkladı.

OPEC, eylül ayı günlük ham petrol üretiminin bir önceki aya kıyasla 650 bin varil azalarak 26 milyon 720 bin varil seviyesinde gerçekleştiğini belirtti.

Atlanda FED Başkanı Bostic, 2025 yılında GSYİH büyüme oranının yaklaşık %2 seviyesinde öngördüğünü söyledi.

ABD, 7 Ekim haftasında 30 yıl vadeli mortgage faiz oranının %6,52’ye yükseldiğini ancak konut kredisi başvurularında %17 oranında düştüğünü açıkladı.

Çin, yıpranan 1 milyon evin yenilenmesi için destekte bulunacağını ve emlak piyasası için sunulan kredi desteğinde artış yapacağını belirtti.

Bu Haftanın Gündemi

21 Ekim Pazartesi, Çin’de 5 yıllık kredi faiz oranı açıklanacak.

23 Ekim Çarşamba, Türkiye’de tüketici güveni açıklanacak.

24 Ekim Perşembe, Türkiye’de brüt döviz rezervleri açıklanacak.

24 Ekim Perşembe, ABD’de aylık yeni konuş satış oranı açıklanacak.

25 Ekim Cuma, Türkiye’de ekim ayına ilişkin kapasite kullanım oranı açıklanacak.

Uyarı Notu Bu raporda yer alan bilgiler TeklifimGelsin tarafından genel bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Burada yer alan bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Burada yer alan haberler ise genel niteliktedir, herhangi bir yatırım aracının alım ya da satımı için öneri niteliğinde yorumlanmamalıdır. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak mali durumunuz, risk ve getiri beklentileriniz ile uyumlu olmayan yatırım kararları vermeniz beklentilerinize uygun olmayan sonuçlar doğurabilir. Bu bültene dayanarak yapılan herhangi bir yatırımın sonucu kişiye aittir. Bu sonuçlardan dolayı https://teklifimgelsin.com ve çalışanları hiçbir sorumluluk üstlenmemektedir.