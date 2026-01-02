Haftalık Finansal Bülten: 7 - 13 Ekim

Yeni Müşterilere Özel Faizsiz Kredi Fırsatları!

Bankalar, ekim ayında yeni müşterilere özel 3 ay vadeli taksitli nakit avans ve 6 ay vadeli faizsiz kredi vereceğini açıkladı. TEB, toplamda 50.000 TL’lik faizsiz kredi ve avans imkanı ile en yüksek finansman desteği veren bankalar arasında yer aldı.

Piyasa Özeti

BIST 100 endeksi, haftayı 9.031 seviyesinde açarak 8.876 seviyesinde kapattı.

Dolar, geçtiğimiz hafta Türk lirası karşısında 34,24 TL seviyesinden 34,30 TL seviyesine yükseldi. Gram altın ise haftayı 3.046 TL seviyesinde açıp 3.055 TL seviyesinde kapattı.

Bitcoin, haftaya 63.514 dolar ile başlayıp 62.842 dolar seviyesinde kapattı. Ethereum ise haftayı 2.494 dolar seviyesinde açarak 2.468 dolar seviyesinde kapattı.

Türkiye’de Geçtiğimiz Hafta Neler Oldu?

Ekim ayında Garanti BBVA, Yapı Kredi, Akbank ve Finansbank gibi bankalar 15.000 TL’ye varan emekli promosyon fırsatı sunduğunu açıkladı. En yüksek emekli promosyon fırsatlarını buradan inceleyebilirsin.

TCMB, bireysel kredi kartlarına ilişkin yapılan düzenlemelerde mevcut referans puanının üzerine %0,39 ila %1,64 oranında puan eklemesi yapacağını, bu oranın gecikme faizinde %0,30 olacağını belirtti.

TÜİK, Ağustos ayına ilişkin işsizlik oranının %8,5’e düştüğünü açıkladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bankanı Bayraktar, emekli ve dar gelirli vatandaşların elektrik ve doğalgaz desteğinden faydalanabileceği ancak yüksek tüketim grubu vatandaşların gerçek fatura maliyetini karşılayacağı bir düzenleme yapacaklarını belirtti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, elektrik ve doğalgaza yıl sonuna kadar zam yapılmayacağını açıkladı.

Emeklilik Sistemi Reformu çalışmasına ilişkin yapılan yeni düzenlemelerde, mevcut yasanın değişerek 65 yaş için belirlenen emeklilik yılının 2035’ten 2030’a düşürüleceği belirtildi. Aynı zamanda prim süresi yüksek olan ve geç emekli olan vatandaşların daha yüksek maaş alacağı söylendi.

TCMB, kredi kartı yapılandırması için belirlenen azami faiz oranı sınırının %3,11’de kalmasıyla azami akdi faiz oranlarının %3,50 ila %4,75 arasında değişiklik göstereceğini belirtti.

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, 2024 yılında uluslararası kuruluşlar aracılığıyla KOBİ’lere 1,3 milyar dolar, ihracatçılara ise 1 milyar dolar kaynak sağlandığını açıkladı.

TÜİK, en yüksek aylık reel getirinin TÜFE ile indirgendiğinde %3,04 oranıyla külçe altında görüldüğünü açıkladı.

Deutsche Bank ekibi, 2025 yılında asgari ücret zammı beklentisinin %25-30 arasında olduğunu belirtti.

10 Ekim itibariyle motorine 77 kuruş zam yapıldı.

Türkiye Sanayi Kalkınma Bankası, farklı bankalara yetki vererek 500 milyon dolarlık tahvilleri yurt dışına ihraç ettiğini KAP’a bildirdi.

Wells Fargo Ekonomisti Mckenna, Türkiye enflasyon oranının 2025 yılında %30-35 arasında olabileceğini belirtti.

TCMB, 4 Ekim haftasında brüt döviz rezervlerinin 157,4 milyar dolardan 156,3 milyar dolara gerilediğini belirtti.

Noter tarafından gerçekleştirilen taşınmaz satışlarında ilk kez tescili yapılacak araçlardan 3.000 TL, tescil edilmiş araçların satış ve devir işlemlerinde 1.500 TL, diğer noter işlemlerinde işlem başına 75 TL katılma payı alınacağı belirtildi.

Halka Arzlar

9 Ekim 2024 tarihinde borsada işlem görmeye başlayan Binbin, 17 milyon lot dağıttı. 278 bin 910 kişiye halka arz edilen hisselerden kişi başına 5.602 TL’den 61 lot düştü.

Chery Holding, otomotiv birimi için halka arz çalışması yaptığını ve arz işlemleri için banka arayışında olduğunu duyurdu.

Dünyada Geçtiğimiz Hafta Neler Oldu?

FED, FOMC toplantısına ilişkin tutanakları yayımlayarak 50 baz puan düşürülen politika faizinin yaklaşık %5,00 civarında olduğunu ve banka yetkililerinin önemli bir çoğunluğunun bu düşüşü desteklediğini açıkladı.

Citigroup ekonomistleri, FED’in kasım toplantısının ardından faiz indirim beklentisini 25 baz puana düşürdüklerini açıkladı.

Çin, AB’ye ihraç edilen asgari elektrikli araçların 30 bin eurodan satılmasını teklif etti ancak Avrupa Komisyonu teklifi reddetti.

FED başkanı Daly, ekonominin gelişmesi durumunda 2024 yılı içerisinde yaklaşık iki faiz indirimi yapılabileceğini söyledi.

ABD, eylül ayına ilişkin yaptığı açıklamalarda tüketici fiyatlarının ağustosa göre %0,2 oranında arttığını ancak enflasyonun yıllık oranda %2,4 seviyesine gerilediğini belirtti.

AMB Yönetim Konseyi Üyesi Villeroy, eylül ayında yapılacak bir sonraki toplantıda faiz oranlarının düşürüleceğini öngördüğünü söyledi.

AMB Yönetim Konseyi üyeleri, eylül ayında gerçekleşen %1,8’lik yıllık enflasyon oranının ekim ayında artış göstereceğinin mümkün olduğunu belirtti.

Mortgage Bankalar Birliği, 4 Ekim haftasına ilişkin açıkladığı istihdam raporunda mortgage faiz oranlarının ağustostan bu yana en yüksek seviyeyi kaydettiğini açıkladı.

ABD Çalışma Bakanlığı, Ağustos 2023’ten bu yana rekor kıran işsizlik maaşı başvurularının 33 binlik artış ile 258 bin kişiye yükseldiğini açıkladı.

Bu Haftanın Gündemi

14 Ekim Pazartesi, ABD’nin eylül ayına ilişkin tüketici enflasyon beklentileri açıklanacak.

16 Ekim Çarşamba, ABD’nin eylül ayına ilişkin aylık ve yıllık ihracat fiyat endeksi açıklanacak.

17 Ekim Perşembe, Türkiye’de faiz kararı ve brüt döviz rezervleri açıklanacak.

18 Ekim Cuma, Çin’in eylül ayına ilişkin işsizlik oranı ve yıllık konut fiyat endeksi açıklanacak.

Uyarı Notu Bu raporda yer alan bilgiler TeklifimGelsin tarafından genel bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Burada yer alan bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Burada yer alan haberler ise genel niteliktedir, herhangi bir yatırım aracının alım ya da satımı için öneri niteliğinde yorumlanmamalıdır. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak mali durumunuz, risk ve getiri beklentileriniz ile uyumlu olmayan yatırım kararları vermeniz beklentilerinize uygun olmayan sonuçlar doğurabilir. Bu bültene dayanarak yapılan herhangi bir yatırımın sonucu kişiye aittir. Bu sonuçlardan dolayı https://teklifimgelsin.com ve çalışanları hiçbir sorumluluk üstlenmemektedir.