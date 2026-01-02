Haftalık Finansal Bülten: 30 Eylül - 6 Ekim

Genç Girişimcilere Cazip Devlet Desteği!

2024 yılında yeni iş kuracak genç girişimcilere 122.000 TL'ye kadar teşvik verileceği, ilk yıl sigorta primi alınmayacağı ve yıllık kazançtan 230.000 TL'ye kadar olan kısmın vergiden muaf olacağı, bu uygulamanın 3 yıl süreceği açıklandı.

Piyasa Özeti

BIST 100 endeksi, haftayı 9.665 seviyesinde açarak 9.109 seviyesinde kapattı.

Dolar, geçtiğimiz hafta Türk lirası karşısında 34,15 TL seviyesinden 34,25 TL seviyesine yükseldi. Gram altın ise yükselişini sürdürerek haftaya 3.020 TL başlayıp 3.065 TL seviyesinde kapattı.

Bitcoin, haftaya 64.544 dolar ile başlayıp 62,084 dolar seviyesine düşerek değer kaybetti. Ethereum ise haftaya 2.628 dolar seviyesinde başlayıp 2.415 dolar seviyesine düşerek gerileme gösterdi.

Türkiye’de Geçtiğimiz Hafta Neler Oldu?

Enflasyon ve büyümenin OVP'ye göre gerçekleşmesi durumunda, 31 Ocak 2024'e kadar emeklilik dilekçesi veren bireylerin, 1 Ocak 2025'ten sonra verenlere kıyasla daha yüksek maaş alacağı açıklandı. İki yıl arasındaki farkın %32 olduğu belirtildi.

Emeklilikte maaş farkına ilişkin çalışmaların Kasım ayına kadar netleşeceği belirtildi. Yasal düzenlemelerin kesinleşmesiyle, prim günü eksik olanların askerlik veya doğum gibi hizmet borçlanması yapmaları durumunda maaş farkından etkilenmeyecekleri açıklandı.

TCMB, kredi kartı uygulamasına ilişkin yaptığı yeni düzenlemelerde azami faiz oranını %3,11 olarak sınırlandırdı. Oranların 24 Ekim’de açıklanacağı ve 1 Kasım’da yürürlüğe gireceği söylendi.

TÜİK’in açıkladığı Eylül ayı enflasyon verilerine göre TÜFE önceki yılın aynı ayına göre %49,38, 12 aylık ortalamalara göre %63,47 olarak gerçekleşti. Böylece Ekim ayı kira zam tavan artış oranı %63,47 olarak belirlendi.

"Yarısı Bizden" kentsel dönüşüm kampanyasında, bina ruhsatı alındığında tek konut için 700.000 TL, birden fazla konut için her biri 1.400.000 TL hibe ve kredi desteği verileceği açıklandı. İşyeri için ise 350.000 TL, birden fazla işyeri için her biri 700.000 TL hibe ve kredi sağlanacağı, ödemelerin 24 ay sonra, 10 ay vade ile başlayacağı duyuruldu.

Yeni şirket kuruluşu ve sermaye artırımı için Rekabet Kurumu’na yapılacak ödemelerin HTS üzerinden gerçekleştirilebileceği açıklandı.

BOTAŞ, aylık hesaplanan doğalgaz fiyat tarifelerinin ekim ayında sabit kaldığını belirtti.

2024 yılı Ekim ayı emekli promosyon kampanyalarında Yapı Kredi Bankası, 18.000 TL'ye varan nakit promosyon ile en yüksek promosyon sunan bankalar arasında ilk sırada yer aldı.

Ziraat Bankası’nın %2,79 oranıyla konut kredisi vermesinin ardından Akbank, ilk kez ev alacaklara %2,89, halihazırda evi olanlar için ise %3,02 oranında kredi vereceğini açıkladı.

TCMB, 2024 yılında konkordato ilan edilen firmalara ilişkin yaptığı analiz sonuçlarına göre bu firmaların %6,1’inin yüksek borçlu ve %26’sının düşük likiditeye sahip olduğunu belirtti.

TCMB, firmaların net döviz pozisyon açığının son üç yılın en yüksek rakamını kaydederek Temmuz ayı itibarıyla 121 milyar 490 milyon dolar seviyesinde gerçekleştiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis Genel Kurulu’nda yaptığı açılış konuşmasında milli gelirin 1 trilyon 119 milyar dolara yükseldiğini, brüt rezervlerin 156 milyar doları aştığını ve Türkiye'nin üç büyük kuruluş tarafından kredi notu artırılan tek ülke olduğunu açıkladı.

Deutsche Bank Ekonomisti Yiğit Onay, 2024 yılında Türkiye'de büyüme oranının %3, enflasyonun ise yıl sonunda %42'ye düşmesinin beklendiğini açıkladı.

Halka Arzlar

Halka arz kapsamında 3-4 Ekim’de 17 milyon lot dağıtan Binbin, tüm bankalar ve aracı kurumlar üzerinden talep girişine açıldı. Arz sonuçlarına göre 271 bin 103 lot dağıtıldı.

Dünyada Geçtiğimiz Hafta Neler Oldu?

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde, enflasyondaki düşüşün Ağustos ayında %2,2’ye düştüğünü ve bu düşüşün devam etmesini beklediğini açıkladı.

Euro Bölgesi, eylül ayı TÜFE oranının yıllık bazda %1,8 oranında düştüğünü ve %-0,1 seviyesine gerilediğini açıkladı.

FED Başkanı Powell, ek politika için atılan adımlarda gelişmeleri ve risk dengesini dikkate alacaklarını, yıl içerisinde toplamda 50 baz puanlık iki faiz indirimi daha yapılabileceğini açıkladı.

FED başkanı Powell, faiz indirimleri konusunda yavaş hareket edeceğini söyledi.

ABD, özel sektör istihdamının eylül ayında 143 bin kişiye ulaştığını, yıllık ücret artışının ise %4,7’ye düştüğünü belirtti.

İngiltere Merkez Bankası Başkanı Bailey, faiz oranlarını düşürmek için çalıştıklarını ancak Orta Doğu’daki çatışmaların devam etmesiyle petrol fiyatlarında artış olabileceğini açıkladı.

Ortadoğu’da yaşanan çatışmaların ardından ABD ham petrolü 68 doların üzerine çıkarak ivme kazandı.

FED’in kasım toplantısı sonrası SWAP piyasalarında 33 baz puanlık politika gevşemesi kaydedilirken, ABD’de güçlü istihdam verilerinin açıklanmasıyla hazine tahvilleri değer kaybetti.

Son açıklamalar sonrası, Avrupa Merkez Bankası'nın Ekim toplantısında faiz indirimi yapılma olasılığı %90 olarak tahmin ediliyor.

AMB Yönetim Kurulu üyesi Kazaks, ekim ayında gerçekleşecek olan toplantı sonrasında borçlanma maliyetlerinin düşebileceğini ve faiz indiriminin artabileceğini öngördüklerini belirtti.

Fransa Başbakanı Barnier, bütçe açığının azalması ve yatırımcıların güveninin artması için 2025 yılında 66,4 milyar dolarlık harcama kesintisi ve vergi artışı düşündüklerini açıkladı.

FED yetkilisi Thomas Barkin, faizlerin kısıtlayıcı olması gerekmediğini açıklarken 6-7 Kasım’da gerçekleşecek olan toplantıda 25 baz puanlık faiz indirime gidileceğini öngördü.

Almanya, TÜFE oranının aylık bazda değişmediğini ancak yıllık oranının %1,8 olduğunu açıkladı.

Bu Haftanın Gündemi

7 Ekim Pazartesi, ABD’de tüketici kredileri değeri açıklanacak.

8 Ekim Salı, Amerikan Petrol Enstitüsü Haftalık Ham Petrol Stoklarını açıklayacak.

10 Ekim Perşembe, Türkiye’de Ağustos ayına ilişkin işsizlik oranı açıklanacak.

10 Ekim Perşembe, Türkiye’de brüt döviz rezervleri açıklanacak.

11 Ekim Cuma, Türkiye’de Ekim ayına ilişkin tahmini TÜFE oranları açıklanacak.

