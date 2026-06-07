Haftalık Finansal Bülten: 23 - 29 Eylül

Kredi Kartı Asgari Ödemelerinde Yeni Düzenleme!

BDDK, kredi kartı asgari ödeme tutarlarında değişikliğe gitti. Limiti 50 bin TL ve altı olan kredi kartlarında asgari ödeme tutarı dönem borcunun %20’si, limiti 50 bin TL ve üzeri olan kredi kartlarında asgari ödeme tutarı dönem borcunun %40’ı olarak belirlendi.

Piyasa Özeti

BIST 100 endeksi, haftayı 9.887 seviyesinde açarak 9.777 seviyesinde kapattı.

Dolar, geçtiğimiz hafta Türk lirası karşısında 34,07 seviyesinden 34,17 seviyesine yükseldi. Gram Altın ise 2.936 seviyesinde başlayıp 3.063 seviyesine yükselerek haftayı kapattı.

Bitcoin, haftaya 64.343 dolar ile başlayıp 65.844 dolar seviyesine yükselerek değer kazandı. Ethereum ise haftaya 2.673 dolar seviyesinde başlayıp 2.663 dolar seviyesine düşerek değer kaybetti.

Türkiye’de Geçtiğimiz Hafta Neler Oldu?

BDDK, kredi kartı asgari ödeme tutarlarında değişikliğe gitti. Limiti 50 bin TL ve altı olan kredi kartlarında asgari ödeme tutarı dönem borcunun %20’si, limiti 50 bin TL ve üzeri olan kredi kartlarında asgari ödeme tutarı dönem borcunun %40’ı olarak belirlendi.

BDDK, kredi kartı borcunu ödeyemeyenler için 60 aya kadar yapılandırma imkanı sundu. Azami faiz oranını %3,11 olarak belirledi.

Tarım Kredi Kooperatif, 3 ay boyunca gübre, tohum, zirai ilaç gibi malzemelerden faiz almayacağını ve 12 aya varan vadeli satış imkanı sağlayacağını açıkladı. Kampanya 31 Ekim 2024’e kadar Türkiye’deki tüm şubelerde geçerli olacak.

Tüpraş, yatırımcılarına hisse başı net 10,7432256 temettü dağıtacağını açıkladı. 27 Eylül’de yapılan temettü ödemelerinin kâr payları, 1 Ekim’de yatırımcıların hesaplarına yatacak.

Fitch’in Kıdemli Direktörü ve Türkiye Analisti Erich Arispe Morales, Türk ekonomisinin bu yıl %3,5 büyüyeceğini, gelecek yıl ise faiz oranlarının %2,8 oranında indirileceğini öngördü.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bu yıl için yeni vergi paketinin söz konusu olmadığını, istisna ve muafiyetlerin azaltılmasına yönelik çalışma yaptıklarını açıkladı.

S&P Global Ratings, Türkiye’nin uzun vadeli yabancı para cinsinden kredi notunu “B”den “B+”ya yükseltti. Bu yıla ait ikinci değerlendirmenin 1 Kasım’da açıklanacağı öngörüldü.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, OVP’de katedilen mesafeye ilişkin yaptığı açıklamada, Türkiye’deki enflasyonun bu yıl %40-42 arasında seyredeceğini, gelecek yıl ise %20’nin altına düşeceğini öngördüğünü belirtti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kayıt dışı ekonominin önüne geçmek ve mükelleflerin iş yükünü hafifletmek için Ba-Bs form uygulamasına uygulamasına son verdiğini açıkladı.

Türkiye İş Bankası, seküritizasyon programı kapsamında ekonomiyi desteklemek için 100 milyon euro ve 450 milyon dolar tutarında yeni bir kredi sağladığını açıkladı.

Benzin fiyatlarına 1 lira 20 kuruş zam yapıldı.

TCMB’nin likidite fazlasını sınırlamak için yaptığı düzenlemelerin ardından gecelik faiz oranları %47,05’den %50,2 seviyesine yükselerek politika faizinin üzerine çıktı.

TCMB’nin eylül ayına ilişkin cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi %43,31’den %43,14’e geriledi. 12 ay sonrası için bu beklenti %28,71’den %27,49’a 24 ay sonrası için %19,30’dan %18.38’e düştü.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, nihai getirisi %6,75 olarak belirlenen Eurobond ihracının ardından 3,5 milyar dolarlık borçlanma gerçekleştirdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, emeklilik dilekçesini bu yıl içerisinde verenlerin aylığının 35.000 TL olduğunu ancak bu dilekçeyi gelecek yıl verenlerinin aylığının 26.525 TL’ye düşeceğini açıkladı.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, yatırımcı güveninde iyileşme olduğunu bildirdi. Türkiye ekonomisine ilişkin bu yılki büyüme tahminini %2,7, gelecek yıl için ise %3 olarak sabit tuttu.

Halka Arzlar

Scooter Kiralama şirketi Binbin, halka arzını açıkladı. Şirketin hisse fiyatı 91,85 TL olarak belirlendi. Şirketin halka açıklık oranı %20, halka arz büyüklüğü ise %1,5 milyar TL olarak açıklanırken toplamda 17 lot dağıtacağı belirtildi. Halka arz tarihi 03 - 04 Ekim 2024 olarak açıklandı.

Dünyada Geçtiğimiz Hafta Neler Oldu?

Çin Merkez Bankası, 7 günlük ters repo faizini %1,7’den %1,5’e düşürdü. Yıl içinde piyasadaki likidite durumuna göre zorunlu karşılık oranlarında 25 ila 50 baz puanlık indirime gidebileceklerini söyledi.

Çin, yoksulluk içinde yaşayan yaklaşık 5 milyon vatandaşa bir sefere mahsus nakit yardımı yapacağını duyurdu.

OPEC, Dünya Petrol Görünümü raporunun ardından küresel birincil enerji talebinin 2050'de geçen yıla göre yaklaşık %24 artacağını ve günlük 374,1 milyon varile ulaşacağını öngördüğünü belirtti.

ABD, 30 yıl vadeli konut kredisi için faiz oranının %6,15’ten %6,13’e gerileyerek en düşük seviyesini kaydettiğini ve başvuruların %11 oranında arttığını belirtti.

Uluslararası Finans Enstitüsü verilerine göre Çin ve ABD’deki borçlanmalardan dolayı yılın ilk yarısında küresel borçlar 312 trilyon dolara çıktı.

Avrupa Merkez Bankası yetkililerinin Euro Bölgesi’ndeki zayıf ekonomi nedeniyle Ekim ayında faiz indirimine gitme ihtimali %20’den %50’ye yükseldi.

Çin’in kapsamlı teşvik önlemlerinin ardından OPEC+’dan gelen arz artış ihtimalleri %14 oranında düşüş gösteren petrol fiyatlarına da yansıdı. Brent ham petrolü varil başına 74 doları aştı. ABD ham petrolü ise 71 dolara yaklaştı.

Avusturya Merkez Bankası, politika faizini %4,35 oranında sabit bıraktı ve enflasyonun normale dönmesi için kısıtlayıcı olmak gerektiğini vurguladı.

ABD’de yıllık %5,9 oranında artış gösteren konut fiyatlarının ABD Merkez Bankası’nın faiz indirimine gitmesi ile düşeceği beklenmişti. Temmuz ayında artışın yavaşladığı ancak fiyatların yüksek kalmaya devam ettiği öne sürüldü.

Çin Merkez Bankası’nın faiz adımıyla birlikte ABD hisse vadelileri ve Asya hisselerinde teşvik beklentileri arttı. Orta Doğu’da spot altın 2.631 dolar seviyesiyle rekor kırdı.

Çin Merkez Bankası, 14 günlük ters repo faiz oranını 10 baz puan düşürerek %1,95’ten %1,85’e indirdi ve 10,6 milyar dolar yatırım yaptı.

Fitch ekonomisti Coulton, FED’in yıl sonunda %4,5 oranında 25’er baz puanlık 2 indirim yapmasını beklediğini açıkladı. Bu oranın önümüzdeki yıl Haziran ayına kadar %3,5’ düşeceğini öngördüğünü belirtti.

Avrupa Merkez Bankası Yönetim Konseyi üyesi Martins Kazaks, ekonominin zayıf seyretmesi ve faiz oranlarının yüksek kalmasıyla işsizliğin artacağını öngördüğünü açıkladı.

Bu Haftanın Gündemi

01 Ekim Salı, Türkiye İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi açıklanacak.

01 Ekim Salı, Euro bölgeleri aylık ve yıllık TÜFE oranlarını açıklayacak.

02 Ekim Çarşamba, ABD’de OPEC toplantısı gerçekleşecek.

03 Ekim Perşembe, Türkiye’de aylık ve yıllık olmak üzere TÜFE ve ÜFE oranları açıklanacak.

03 Ekim Perşembe, Türkiye’de brüt döviz rezervleri açıklanacak.

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