Haftalık Finansal Bülten: 16 - 22 Eylül

Konut Kredisi Faizleri Düşüyor mu?

Ziraat Bankası “Konut Kredisi Ürün Paketi” kapsamında, konut kredisi faiz oranlarını 60 ayda %2.89, 120 ayda %2.79 seviyesine çekti. 1 milyon lira kredi için aylık ödeme 29 bin lira oldu.

Piyasa Özeti

BIST 100 endeksi haftaya 9.577 ile başlayıp 9.900 seviyesinde kapattı.

Dolar, geçtiğimiz hafta Türk lirası karşısında 33,94 seviyesinden 34,10 seviyesine yükseldi. Gram Altın ise haftaya 2.843 ile başlayıp 2.940 seviyesine yükselerek haftayı kapattı.

Bitcoin, haftaya 58.582 dolar ile başlayıp ardından 63.411 dolar seviyesine yükseldi. Ethereum ise haftaya 2.278 dolar seviyesinde başlayıp 2.615 seviyesine yükseldi.

Türkiye’de Geçtiğimiz Hafta Neler Oldu?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, eylül ayı politika faizini %50 seviyesinde sabit bıraktı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre 2023 yılında Temmuz sonu itibarıyla belirlenen kısa vadeli borç stoku 176,1 milyar dolar olarak belirlenmişti. 2024 yılının Temmuz sonunda ise stok oranı 232,8 milyar dolar seviyesine yükseldi.

TCMB'nin net fonlaması yeniden negatife dönerken, 13 eylül itibariyle likidite fazlası 139,6 milyar TL oldu.

Emeklilerin son 5 yıla ilişkin banka hesaplarına inceleme başlatıldığı iddiasına yanıt aranıyordu. Hazine ve Maliye Bakanlığı, bu bilgilerin asılsız olduğunu açıkladı.

Ticaret Bakanlığı tüketicilerin menfaatlerini korumak için yürüttüğü denetimler neticesinde 2024 yılının ilk 8 ayında 815 milyon 323 bin 796 TL para cezası uyguladı.

Kredi kartı ödemeleri, ağustos ayında 1 trilyon 192 milyar liraya ulaşarak geçen yıla göre %83 artış gösterdi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, otomotiv ve emlak piyasalarındaki artışların durduğunu, ikinci el satışlarda düşüş görüldüğünü ve 27 eylül'de güvenli ödeme sisteminin başlayacağını açıkladı. Döviz kurlarıyla ilgili de ihracatçılar için olumlu gelişmelerin olacağını belirtti.

TCMB'nin Eylül ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, eylül ayı TÜFE artışı beklentisi %2,22'de sabit kaldı. Cari yıl sonu TÜFE beklentisi %43,31'den %43,14'e, 12 ay sonrası beklentisi %28,71'den %27,49'a, 24 ay sonrası beklentisi ise %19,30'dan %18,38'e düştü.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, eylül ayındaki enflasyon oranının %50’nin altında olacağını ve bu oranın yıl sonunda %41’lere gerileyeceğini beklediklerini açıkladı.

TEPAV, eylül 2024 değerlendirmesinde Türkiye’nin 270 baz puan civarında seyreden risk priminin daha düşük olması gerektiğini vurguladı. Ayrıca enflasyon hedeflerinin sürekli değiştirilmesinin para politikasına zarar verdiğini ve beklentileri iyileştirmeyi zorlaştırdığını belirtti.

Merkez Bankası, yabancı para serbest hesap faiz oranını 75 baz puan indirerek %3,75'e düşürdü.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, piyasanın enflasyon beklentilerini göz önünde bulundurarak eylül ayı enflasyon oranının %40'a kadar düşebileceğini açıkladı.

Uluslararası Büyüme Enstitüsü, Türkiye ekonomisinin 2024 yılında %2.7 oranında büyüyeceğini öngördü.

Halka Arzlar

11-12 Eylül tarihlerinde halka arz olan Durukan Şekerleme 17 Eylül Salı günü BIST'te işlem görmeye başladı. Firmanın halka arzına 689 bin 338 kişi katıldı ve toplamda 42 milyon 500 bin lot dağıtıldı. Kişi başına ortalama olarak 1037 TL değerinde 61 lot düştü.

Dünyada Geçtiğimiz Hafta Neler Oldu?

FED 2024 yılı eylül ayı faiz kararını 50 baz puan indirerek %4.75-5.00 aralığına düşürdü. Bu karar, Mart 2020’den bu yana uygulanan ilk faiz indirimi olarak kaydedildi.

Fransa Merkez Bankası Başkanı ve AMB Yönetim Konseyi Üyesi Francois Villeroy de Galhau, 2024 yılında enflasyonun %2 seviyesinde kalması için AMB'nin faiz indirimlerini sürdürmesinin gerekli olduğunu vurguladı.

JPMorgan Yönetici Direktörü Gökhan Özkan, Türkiye'nin birleşme ve satın alma aktivitelerinde Ortadoğu'dan artan ilgiye karşın, Batı'dan henüz stratejik bir yaklaşım görmediklerini dile getirdi.

FED’in faiz oranını düşürmesiyle Bank of America, 2024 yılı faiz oranlarının 125 baz puan düşerek %2,75-3 seviyesine ineceğini öngördü.

Brezilya Merkez Bankası, son iki yılın ardından ilk kez faiz artışı yaparak bu oranı %10,50’den %10,75’e yükseltti.

Bu yıl küresel güneş enerjisi kurulumlarının %29 artışla 593 gigavata çıkarak rekor kıracağı öngörüldü.

İngiltere Merkez Bankası, ağustos ayına ilişkin enflasyon oranını %0,3, yıllık enflasyon oranını ise %2,2 şeklinde belirleyerek Temmuz ayındaki enflasyon seviyesini korudu.

BOTAŞ ve TotalEnergies, 2027'den itibaren Türkiye'ye 10 yıl boyunca yıllık 1,6 milyar metreküp LNG sağlayacak bir anlaşma yaptı.

Avrupa İstatistik Ofisi, ağustos ayına ilişkin TÜFE oranını %0,1 olarak belirledi. Euro Bölgesi'ndeki tüketici fiyat endeksi ise yıllık bazda %2,2 artışla beklentileri karşıladı.

FED’in faiz kararı sonrası JPMorgan Chase ve Bank of America, 50 baz puan indirim yaparak kredi faiz oranlarını %8’e düşürdü.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi, ticari ham petrol stoklarının 1,6 milyon varil azalarak 417,5 milyon varile düştüğünü, piyasanın ise 200 bin varil azalma beklediğini açıkladı.

API verisi ve ABD'de petrol stoklarının beklenmedik artışı, petrol fiyatlarını aşağı çekti. Brent petrol 73 dolar seviyelerine inerken WTI petrol ise 69,51 dolardan alıcı buldu.

Fitch, FED'in faiz kararından sonra konut piyasasındaki baskının azalacağını, ancak ipotek oranlarının 2027'ye kadar %5'in altına inmeyeceğini öngörüyor.

Çin Merkez Bankası, temel kredi faiz oranlarını değiştirmedi. Ağustos ayı için belirlenen faiz oranı 1 yıl vadede %3,35 seviyesinde, 5 yıl vadede ise %3,85 seviyesinde sabit kaldı.

Japonya Merkez Bankası, kısa vadeli, faiz oranını %0,25'te sabit bıraktı.

Bu Haftanın Gündemi

24 Eylül Pazartesi, 16.00’da Amerikan Petrol Enstitüsü haftalık ham petrol stoklarını açıklayacak.

26 Eylül Perşembe, Türkiye brüt döviz rezervlerini açıklayacak.

27 Eylül Cuma, Türkiye ekonomik güven endeksi açıklanacak.

27 Eylül Cuma, Euro Bölgesi eylül ayına ilişkin tüketici enflasyon beklentisini açıklayacak.

Uyarı Notu

Bu raporda yer alan bilgiler TeklifimGelsin tarafından genel bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Burada yer alan bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Burada yer alan haberler ise genel niteliktedir, herhangi bir yatırım aracının alım ya da satımı için öneri niteliğinde yorumlanmamalıdır. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak mali durumunuz, risk ve getiri beklentileriniz ile uyumlu olmayan yatırım kararları vermeniz beklentilerinize uygun olmayan sonuçlar doğurabilir. Bu bültene dayanarak yapılan herhangi bir yatırımın sonucu kişiye aittir. Bu sonuçlardan dolayı https://teklifimgelsin.com ve çalışanları hiçbir sorumluluk üstlenmemektedir.