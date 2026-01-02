Haftalık Finansal Bülten: 9 - 15 Eylül

1 Milyon Liranın Getirisi Şaşırtıyor!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın yüksek faiz politikasını benimsemesiyle birlikte, bazı bankaların faiz oranları %53’e kadar yükseldi. Böylelikle 32 günlük vade sonunda beklenen net kazanç miktarı 42.980,82 TL oldu.

Piyasa Özeti

BIST 100 endeksi haftaya 9.795 ile başlayıp 9.685 seviyesinde kapattı.

Dolar, geçtiğimiz hafta Türk lirası karşısında 34,00 seviyesinden 33,89 seviyesine geriledi. Gram Altın ise haftaya 2.790 ile başlayıp 2.832 seviyesine yükseldi.

Bitcoin, haftaya 55.073 dolar ile başlayıp ardından 60.026 dolar seviyesine yükseldi. Ethereum ise haftaya 2.302 dolar seviyesinden 2.419 dolar seviyesine yükseldi.

Türkiye’de Geçtiğimiz Hafta Neler Oldu?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın yüksek faiz politikasını benimsemesiyle birlikte, bazı bankaların faiz oranları %53’e kadar yükseldi. Böylelikle 32 günlük vade sonunda beklenen net kazanç miktarı 42.980,82 TL oldu.

Son dönemde, emekli maaşlarına zam yapan bankalar gündemden düşmüyor. 2024 yılı emekli maaş zammı, enflasyon verilerine dayanarak 24.000 TL’ye kadar yükseldi. Maaşlarını 30 Eylül 2024 tarihine kadar DenizBank, VakıfBank, TEB, Garanti BBVA, Akbank, ING ve Yapı Kredi gibi bankalara taşıyan emeklilerin nakit promosyon fırsatlarından yararlanabilecekleri belirtildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Eylül ayı enflasyonunun %50 seviyesine düşmesinin ardından, yıl sonu itibarıyla bu oranın %41.5’e gerilemesini beklediklerini belirtti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, girişim sermayesinde yapılacak değişikliklerin ardından Türkiye’ye gelecek yabancı kaynakların artmasını beklediklerini ifade etti.

İstifa ederek kıdem tazminatı almak isteyenlerin, SGK'dan gerekli şartları sağladıklarına dair belge temin etmeleri gerekir. Bu sayede çalışanlar, işten çıkarılmayı veya emekli olmayı beklemeden işverenden kıdem tazminatı talep edebilirler.

TÜİK’in Ağustos ayına ilişkin yaptığı reel getiri oranlarına dair açıklamalarda, finansal yatırım araçlarından biri olan külçe altının tüketici fiyat endeksi %4.01 olarak belirlendi.

KAP tarafından yapılan açıklamaya göre 35 yılı aşkın bankacılık sektöründe yer alan QNB Finansbank, ticari ünvanını QNB Bank olarak değiştirmeyi düşündüğünü açıkladı. Genel kurul, 1 Ekim 2024 tarihinde saat 11.00’da toplanacak.

Temmuz ayında memurlara yapılan maaş zammı ile birlikte evde bakım maaşı ödemeleri de merak edilmişti. İl bazlı yapılan evde bakım maaşı ödemeleri, 15 Eylül 2024 tarihinden itibaren yatmaya başladı ancak ilgili ödemeler farklı tarihlere yayılabilir. Ödemelerin yatıp yatmadığını merak eden vatandaşlar e-devlet üzerinden sorgulama yapabilirler.

Konut ve kira ödemelerinin 500 TL’yi aşması durumunda vatandaşların banka ya da PTT aracılığıyla ödeme yapması zorunlu hale getirilmişti. Ancak Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından yapılan yeni açıklamaya göre bu sınır kaldırıldı. Bu durumda kira ödemelerini elden yapan vatandaşların kira tutarının %10'u kadar ceza ödeyecekleri açıklandı.

Tüketiciler için 7 bin lirayı aşan ödemelerde finansal kuruluşları kullanma zorunluluğu getirildi.

GİB, Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde yapılan değişiklik taslağını kamuoyuna sundu. Düzenleme yürürlüğe girdiğinde, tüketicilerin 7 bin TL’yi aşan ödemelerini finansal kurumlar aracılığıyla yapmak zorunda olacakları belirtildi.

Halka Arzlar

11-12 Eylül 2024 tarihlerinde halka arz edilen Durukan Şekerleme, fonların %40-45’ini üretim kapasitesi ve güneş enerjisi yatırımlarını artırmak, %15-25’ini finansal borçların ödenmesini sağlamak, %34-40’ını ise işletme sermayesi için kullanacağını açıkladı.

Dünyada Geçtiğimiz Hafta Neler Oldu?

Küresel piyasalarda 25 baz puanlık faiz indirimi beklenirken bölgede artan resesyon endişelerinin ardından ECB başkanı Lagarde’ın faiz kararı dikkat çekti.

ABD piyasasının Eylül ayı için indirim yapması bekleniyordu. FED kararına göre yıl sonuna kadar indirimlerin devam edeceği açıklandı. Faiz kararını belirlemek için 18 Eylül saat 21.00’da toplantı gerçekleştirilmesi bekleniyor.

ABD, Ağustos ayı için enflasyon oranlarını belirledi. Yıllık enflasyon oranı %2,5 iken, aylık enflasyon oranı %0,2 olarak açıklandı.

BOJ üyesi Naoki Tamura, Japonya Merkez Bankası'nın faiz oranlarını 2024 yılının sonuna kadar en az %1'e çıkarması gerektiğini vurguladı.

Layton, petroldeki düşüşün ardından OPEC+ arzına gerek olmadığını dile getirdi ancak 2024 yılı içerisinde arz artışlarının olacağını belirtti.

Teknoloji hisselerindeki gelişmelerle Asya borsalarında yükseliş görüldü. Japonya'nın Nikkei 225 endeksi %2,77, Topix endeksi %1,91 arttı. Tokyo Electron %3,56, Renesas Electronics %2,23 yükseldi. Ayrıca Japonya'nın ÜFE oranı Ağustos ayında %2,5 arttı. Bu oranlar doğrultusunda Merkez Bankası, önümüzdeki aylarda faiz artışları olacağını belirtti.

İtalyan bankası UniCredit, Almanya’da faaliyet gösteren Commerzbank’ın hisselerini satın aldı ve hisse oranını %9.9’un üzerine çıkaracağını açıkladı.

Fransa Başbakanı Barnier, siyasi belirsizliğin ortadan kalkması için 2025’e yönelik öngördüğü bütçe taslağını hazırlayarak Ekim ayı içerisinde Fransa Meclisine sunacağını açıkladı.

Fitch’in Kıdemli Direktörü, enflasyon beklentilerinin düşmesi ve bunun sürdürülebilirliği için Türkiye'nin sıkı para politikasını devam ettirmesi gerektiğini belirtti.

Ukrayna, IMF ile ön anlaşmaya vardığı 1,1 milyar dolarlık kritik finansal yardım için icra kurulundan gelecek onayı beklediğini açıkladı.

FED’den sorumlu başkan yardımcısı Michael Barr, büyük bankaların sermayesinde %9 oranında artış beklediklerini duyurdu.

Bu Haftanın Gündemi

16 Eylül Pazartesi, Avrupa Birliği yıllık işgücü maliyet endeksi belirlenecek.

17 Eylül Salı, Amerikan Petrol Enstitüsü haftalık ham petrol stokları ile ilgili haftalık rapor yayınlayacak.

18 Eylül Çarşamba, ABD Merkez Bankası (FED) Eylül ayı faiz kararını açıklayacak.

19 Eylül Perşembe, Türkiye'de brüt döviz rezervleri açıklanacak.

19 Eylül Perşembe saat 14.00'da, Merkez Bankası Eylül ayı faiz kararını açıklayacak.

20 Eylül Cuma, Çin'in 5 yıllık kredi faiz oranı belirlenecek.

Uyarı Notu