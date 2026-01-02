Haftalık Finansal Bülten: 2 - 8 Eylül

Faizsiz TOGG Kredisi!

Piyasa Özeti

BIST 100 endeksi haftaya 10.110 ile başlayıp 9.771 seviyesinde kapattı.

Dolar, geçtiğimiz hafta Türk Lirası karşısında 34,07 seviyesinden 33,98 seviyesine geriledi. Gram Altın ise haftaya 2.781 seviyesinde başlayıp kaydettiği yükselişle haftayı 2.798 seviyesinde kapattı.

Bitcoin haftaya 57.724 dolar ile başlayıp ardından 54.885 seviyelerine düştü. Ethereum ise 2.448 dolar seviyesinden 2.297 dolar seviyesine düştü.

Türkiye’de Geçtiğimiz Hafta Neler Oldu?

TOGG, 2024 yılı Eylül ayına özel olmak üzere V1 RWD Standart Menzil, V1 RWD Uzun Menzil ve V2 RWD Uzun Menzil modellerinde 12 ay vade seçeneği ile 700.000 TL'ye kadar faizsiz kredi kampanyası başlattı. 12 aydan daha yüksek vade süresi isteyen kişiler için ise yine 700.000 TL'ye kadar 30 aya kadar vade seçeneceği sunacağını açıkladı ve faiz oranı %2,29 olarak belirledi.

Mevduat getirisi yıllık enflasyonu geçti. Ağustos enflasyonu yıllık yüzde 51,97 olarak açıklanırken bankaların yıllık mevduat faizleri yüzde 57 seviyelerine kadar çıkıyor. Bankaların mevduat faizlerini buradan inceleyebilirsin.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz 2025-2027 dönemine ilişkin Orta Vadeli Program'ı (OVP) kamuoyuna açıkladı. 2024 yılı büyüme beklentisi yüzde 4'ten yüzde 3,5'e çekilirken enflasyon beklentisi yine bu yıl için yüzde 33'ten yüzde 41,5'e çıkarıldı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, OVP'nin açıklanmasının ardından yaptığı açıklamalarda kısa vadede temel önceliğin dezenflasyon ve fiyat istikrarını sağlamak olduğunu söyledi.

OVP'de yer alan düzenlemede, SGK'nın kredi kartı limitlerinin gerçek gelire uygun olup olmadığını tespit etmek için veri toplayacağı belirtildi. Böylece yüksek kart limitlerinin önüne geçilmeye çalışılacak.

TÜİK'in verilerine göre Ağustos'ta yıllık tüketici enflasyonu yüzde 51,97 olarak açıklandı ve böylece son bir yılın en düşük seviyesine geriledi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye’nin kredi notunu B+’dan BB-‘ye yükseltti. Fitch, en son 8 Mart 2024'te Türkiye'nin kredi notunu "B"den "B+"ya yükseltmişti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası haftalık rezervlerini açıkladı. Merkez'in rezervleri 149 milyar 373 milyon dolara geriledi.

Kur Korumalı Mevduat'tan çıkış devam ediyor. Son 1 haftada 65.3 milyar TL'lik çıkış yaşandı.

Halka Arzlar

SPK, Durukan Şekerleme Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 17 liradan halka arzını onayladı. 11-12 Eylül'de halka arz olacak şirketin halka arz büyüklüğü 722 milyon TL olarak belirlendi. Toplamda 42 milyon 500 bin lot dağıtılacağı açıklandı.

Dünyada Geçtiğimiz Hafta Neler Oldu?

New York Fed Başkanı John Williams, koşulların faiz oranlarını düşürmek için artık uygun olduğunu söyledi.

ABD'de işsizlik ve istihdam verileri açıklandı: Ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 31 Ağustos ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 5 bin kişi azalışla 227 bine düştü. Özel sektör istihdamı ise Ağustos'ta 99 bin kişiyle piyasa beklentilerinin altında artış kaydetti.

Morgan Stanley Brent petrol ile ilgili tahminini yine düşürdü. Kurumun Brent petrol için dördüncü çeyreğe ilişkin ortalama fiyat tahmini 75 dolar oldu.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ile Euro Bölgesi'nin ikinci çeyrek gayri safi yurt İçi hasıla (GSYH) ve istihdam verilerini yayımladı. Bu verilere göre Euro Bölgesi ekonomisi, yılın ikinci çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,2 büyüme kaydetti.

Çin'de enflasyon beklentilerin altında gerçekleşti. Çin'de tüketici fiyat endeksi (TÜFE) Ağustos ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,6 arttı.

Bu Haftanın Gündemi

9 Eylül Pazartesi günü ABD tüketici enflasyon beklentileri açıklanacak.

10 Eylül Salı günü Türkiye'de Temmuz ayına ait işsizlik oranları açıklanacak.

11 Eylül Çarşamba günü ABD enflasyon verileri açıklanacak.

12 Eylül Perşembe günü Türkiye'de brüt ve net döviz rezervleri açıklanacak.

13 Eylül Cuma günü Türkiye'de Yıl Sonu Tüketici Fiyat Endeksi açıklanacak.

