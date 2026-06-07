Haftalık Finansal Bülten: 26 Ağustos - 1 Eylül

Altınla Kira Ödenir Mi?

Son zamanlarda altınla kira ödeme konusu popüler hale gelmişti. Bunun üzerine Hazine ve Maliye Bakanlığı, altın üzerinden kira ödenmesinin yasalara aykırı olduğunu ve vatandaşların bu tür işlemlerden kaçınmaları gerektiğini ifade etti.

Piyasa Özeti

BIST 100 endeksi haftaya 9.739 ile başlayıp 9.9838 seviyesinde kapattı.

Dolar ve Altın geçtiğimiz hafta farklı yönlerde ivme kazandı. Dolar 34,063 TL, Gram Altın ise 2.796 seviyesinde haftayı kapattı.

Bitcoin haftaya 62.974 dolar ile başlayıp ardından 57.454 seviyelerine düştü. Ethereum da benzer şekilde 2.680 dolar seviyesinden 2.427 dolar seviyesine düştü.

Türkiye’de Geçtiğimiz Hafta Neler Oldu?

Son zamanlarda altınla kira ödeme konusu popüler hale gelmişti. Bunun üzerine Hazine ve Maliye Bakanlığı, altın üzerinden kira ödenmesinin yasalara aykırı olduğunu ve vatandaşların bu tür işlemlerden kaçınmaları gerektiğini ifade etti.

Kıdem tazminatı ödemesi, iş akdinin bitmesiyle yapılır; ancak bazı özel durumlarda işveren veya işçinin isteği üzerine iş devam ederken de bu ödeme yapılabilir.

Hazine ve Maliye Bakanı, küçük işletmelerin işlerini kolaylaştırmak için 1,5 milyon mükellefin geçici vergi dönemlerinde enflasyon düzeltmesi kapsamından çıkarılacağını ifade etti.

Yüksek faiz ve ekonomik sıkıntılar nedeniyle kredi kartı harcamaları Temmuz ayında %12'ye kadar gerilemişti. Ancak, Temmuz sonundan itibaren harcamalar artarak Ağustos'ta %16'ya yükseldi ve toplam 335 milyar liraya ulaştı. Bu dönemde kredi kartıyla yapılan vergi ödemeleri 1 ayda 65 milyar lirayı buldu. Ayrıca Temmuz ayında zam alan özel sektör çalışanlarının internet alışverişlerinde artış görülerek, Ağustos başında 108 milyar lira ile rekor kırıldı.

IMF'ye göre, 2023 ortasından bu yana Türkiye'nin ekonomik politikalarındaki değişiklikler, kriz risklerini azaltarak güven ortamını iyileştirdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığını yaptığı Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplandı.

İSO Başkanı Bahçıvan, enflasyonla mücadelenin en önemli döneminin şimdi başladığını ve odak noktasının beklentiler ile fiyatlama davranışlarının normalleşmesi olacağını belirtti.

Ocak'tan Ağustos'a kadar süren denetimlerde, Ticaret Bakanlığı 221 bin 634 işletmeye fiyat etiketi ve listeleri nedeniyle 210,5 milyon lira ceza verdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Ağustos ayı anketine göre, Ağustos TÜFE artış beklentisi %2,17'den %2,55'e çıktı. Yıl sonu TÜFE beklentisi %42,95'ten %43,31'e yükselirken, 12 ve 24 ay sonrası beklentileri ise sırasıyla %30,02'den %28,71'e ve %19,32'den %19,30'a geriledi.

Cevdet Yılmaz, uluslararası verilere göre 2003-2023 arasında Türkiye'de kişi başına GSYH'nin %257 arttığını, dolayısıyla "Eskiden Türkiye daha müreffehti" diyenlerin yanıldığını belirtti.

Merkez Bankası Toplantı Özeti'nde, kur korumalı mevduatlardaki çözülmenin Türk lirası mevduatlara olan talebi artırdığı, KKM yenilemelerindeki azalma ile yabancı para mevduatlarda hafif bir artış görüldüğü bildirildi.

TCMB'nin Yapısal Ekonomik Araştırmalar Genel Müdürlüğü, Aslıhan Atabek Demirhan ve Simin Bayraktar imzasıyla "İklim Değişikliği ve Gıda Enflasyonu" başlıklı bir analiz yayınladı.

Ağustos ayında, 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri piyasa katılımcıları için %28.7'ye ve reel sektör için %53.8'e gerilerken, hanehalkı için %73.1'e yükseldi.

KPMG Türkiye'nin hazırladığı rapora göre, 2024'ün 2. çeyreğinde Türkiye'deki startup yatırımları 558,8 milyon dolara yükselip bir önceki yılın aynı çeyreğine göre dört katına çıkarken, işlem sayısı 77'den 58'e geriledi ve 10 milyon doların üzerindeki işlemler 7'ye ulaştı.

TÜİK'in Ağustos ayı için açıkladığı ekonomik güven endeksi, 2021 Mayıs'tan bu yana en düşük seviyede kaydedildi.

Halka Arzlar

Cem Zeytin, 1.5 milyar TL'lik halka arz büyüklüğü için 29 Ağustos - 2-3 Eylül tarihleri arasında, 09.00-17.00 saatlerinde talep toplamaya başladı.

27-29 Ağustos 2024 tarihleri boyunca Özata Denizcilik, 09.00-17.00 saatleri arasında talep topladı.

Dünyada Geçtiğimiz Hafta Neler Oldu?

Küresel piyasalarda Brent petrolün varili 77,69 dolar fiyatla işlem görüyor.

Küresel piyasalarda Nvidia'nın güçlü bilançosuna rağmen satışlar devam ederken, dikkatler ABD'de açıklanacak büyüme ve çekirdek kişisel tüketim harcamaları endeksine çevrildi.

Temmuzda 20 baz puanlık faiz indirimi gerçekleştiren Çin Merkez Bankası, bu ay faiz oranını sabit tutma kararı aldı.

Nvidia’nın satış tahminlerinin beklentilerin altında kalması ve Blackwell çipleriyle ilgili üretim sorunları, küresel piyasalarda risk iştahının düşmesine yol açtı.

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, Eylül ayında faiz indirimi kararı alınmadan önce daha fazla kanıtın gerekli olduğunu ifade etti.

Pimco, Fed faiz indirimlerinin getiri avcılığını canlandıracağını öngörüyor ve Türkiye gibi gelişen piyasa yerel para birimi tahvillerinde fırsatlar görüyor.

Euro Bölgesi'nde krediler, yüksek faiz oranlarının etkisiyle durgunluğunu koruyor.

Japonya Merkez Bankası'ndan Ryozo Himino, enflasyon doğru yöne giderse para politikasını sıkılaştırmayı sürdüreceklerini söyledi.

Bu Haftanın Gündemi

2 Eylül Pazartesi Türkiye Gayri Safi Yurtiçi Hasıla açıklanacak.

3 Eylül Salı Türkiye Tüketici Fiyat Endeksi ve Üretici Fiyat Endeksi açıklanacak.

4 Eylül Çarşamba Euro Bölgeleri’nde Üretici Fiyat Endeksi açıklanacak.

6 Eylül Cuma Euro Bölgeleri’nde Gayri Safi Yurtiçi Hasıla açıklanacak.

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