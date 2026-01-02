Haftalık Finansal Bülten: 19 - 25 Ağustos

Döviz Mevduatları Neden Artıyor?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın "Merkezin Güncesi" blogunda yer alan analize göre, yaz aylarında cari fazla verilmesi döviz mevduatlarındaki artışı etkileyen faktörlerden biri olabilir. Temmuz ve Ağustos aylarında TL payındaki artış, gerçek kişiler için yavaşlamakla birlikte devam ederken, tüzel kişilerde ise TL payı tarihsel ortalamaların üzerine çıkarak istikrarlı bir seyir izliyor.

Piyasa Özeti

BIST 100 endeksi haftaya 9.866 ile başlayıp 9.672 seviyesinde kapattı.

Dolar ve Altın geçtiğimiz hafta Türk Lirası karşısında ivme kazandı. Dolar 33,977 TL, Gram Altın ise 2.800 seviyesinde haftayı kapattı.

Bitcoin haftaya 59.609 dolar ile başlayıp ardından 63.960 seviyelerine çıktı. Ethereum ise 2.619 dolar seviyesinden 2.773 dolar seviyesine çıktı.

Türkiye’de Geçtiğimiz Hafta Neler Oldu?

Dilekçe tarihine göre emekli aylıklarındaki yüzde 30-35'lik düşüş olacağı duyurulmuştu. Ancak gelişmelere göre bu düşüş, yalnızca 2024'te emekli olacakları değil, 5434'e tabi memurlar hariç tüm çalışanları etkileyecek.

2024 Ağustos emekli indirimine göre emekliler, devlet kurum ve kuruluşlarında misafirhane, PTT, sinema bileti, TCDD, öğretmenevi gibi hizmetlerden indirimli yararlanabiliyor.

İşsizlik ödeneği, kendi kusuru olmadan işsiz kalanlara verilen bir ödenektir ancak askerlik nedeniyle işten ayrılan ve dönüşte iş bulamayanlar da artık bu ödenekten faydalanabilir.

İşçilerin alacaklarına haciz koymaları konkordato ile engellenmez; Ücret Garanti Fonu 3 aya kadar ödeme yapar, ancak fesih hakkı tanınmaz.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Evde Bakım Yardımı ödemelerinin artırıldığını ve hak sahiplerine bu ay 4,9 milyar TL ödeme yapıldığını açıkladı.

2025 yılına yaklaştıkça, olası emekli ve memur zamları tartışılıyor. Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 34-42 olarak duyurdu ve halk arasında buna dayalı hesaplamalar başladı.

TCMB'nin faiz kararı sonrası Morgan Stanley, bunu 'şahin bir sürpriz' olarak değerlendirip, 2024'te faiz indirimi olmayacağı yorumunu getirdi.

TCMB Para Politikası Kurulu, politika faizini piyasa beklentilerine uygun olarak yüzde 50'de sabit tuttu.

Haziran itibarıyla Türkiye'nin yurt dışı varlıkları 341,7 milyar dolar, yükümlülükleri ise 670,2 milyar dolar olarak hesaplandı ve yükümlülükler 6 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Haziranda kısa vadeli dış borç stoku, 2023 yıl sonuna göre yüzde 2,5 artarak 180,5 milyar dolara çıktı.

Bankalar, emeklilere verilen promosyon miktarlarını güncelledi, en yüksek tutar 24 bin TL oldu.

Haziran ayında TCMB rezervlerine ilişkin IMF tabanlı gösterge, hafif bir düşüş yaşadı.

TÜİK verilerine göre, Temmuz'da 75,9 olan tüketici güven endeksi, Ağustos'ta yüzde 0,6 artarak 76,4'e çıktı.

TCMB analizine göre, son 2 ayda Kur Korumalı Mevduat'ta 14 milyar dolarlık düşüş yaşanırken, yabancı para mevduatının sadece 3,3 milyar dolar arttı.

Ocak ayında asgari ücrete ne kadar zam yapılacağı merak edilirken, Ekonomist Muhammet Bayram, asgari ücrette en az yüzde 40, refah payıyla birlikte ise yüzde 50 artış beklediğini açıkladı.

Halka Arzlar

Gündoğdu Gıda'nın halka arzında kişi başına 595 TL'lik 17 lot dağıtıldı, şirketin halka arz büyüklüğü 350 milyon TL olarak belirlendi.

600 binden fazla kişinin yer aldığı Kıraç Galvaniz halka arzında, kişi başına 984 TL değerinde 41 lot dağıtıldı ve şirket 'TCKRC' koduyla Yıldız Pazar'da işlem görmeye başladı.

Dünyada Geçtiğimiz Hafta Neler Oldu?

Eylül'deki Fed faiz indirimi kararı için beklentiler yükseliyor. Temmuz toplantısında 25 baz puan indirimin makul görüldüğü açıklandı. Net bir açıklama olmasa da veriler indirimi işaret ediyor.

Fed'in son toplantı tutanakları, çoğu yetkilinin, veriler beklenildiği gibi gelirse Eylül ayında para politikasını gevşetmenin uygun olacağını düşündüğünü gösterdi.

Küresel piyasalar, Fed Başkanı Powell'ın Jackson Hole'daki konuşmasına odaklandı. Analistler, Powell'ın veriye dayalı para politikası vurgusu yapmasını bekliyor.

Fed'in bir sonraki faiz toplantısı 17-18 Eylül'de yapılacak ve faiz kararı 18 Eylül akşamı açıklanacak.

Euro Bölgesi'nde Temmuz'da TÜFE, yıllık yüzde 2,6 seviyesine çıktı.

İsveç Merkez Bankası, politika faizinde 25 baz puanlık indirim yaparak oranı yüzde 3,50'ye düşürdü.

ABD'de 30 yıl vadeli mortgage faiz oranı yüzde 6,50'ye düşerken, mortgage başvurularında yüzde 10,1'lik bir azalma görüldü.

Fed tutanaklarının faiz indirimi beklentisini artırmasıyla dolar zayıfladı, İngiliz sterlini ve Euro ise Temmuz 2023'ten bu yana dolara karşı en yüksek seviyesine ulaştı.

Petrol fiyatları, küresel talep endişeleri nedeniyle Ocak ayındaki düşük seviyeleri yeniden gördü.

Bu Haftanın Gündemi

29 Ağustos Perşembe günü Türkiye Ekonomik Güven Endeksi açıklanacak.

29 Ağustos Perşembe günü Euro Bölgeleri’nde Ağustos ayı Tüketici Enflasyon Beklentisi açıklanacak.

30 Ağustos Cuma günü Euro Bölgeleri’nde Tüketici Fiyat Endeksi açıklanacak.

Uyarı Notu