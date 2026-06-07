Haftalık Finansal Bülten: 12 - 18 Ağustos

Promosyon Zamları Belli Oldu!

Emekli maaşlarının yükselmesinin ardından, gözler promosyon ödemelerine çevrildi. Tüm bankalar, promosyon ücretlerinde güncellemeye gitti!

Piyasa Özeti

BIST 100 endeksi haftaya 9.980 ile başlayıp 9.832 seviyesinde kapattı.

Dolar ve Altın geçtiğimiz hafta Türk Lirası karşısında ivme kazandı. Dolar 33,683 TL, Gram Altın ise 2.721 seviyesinde haftayı kapattı.

Bitcoin haftaya 59.350 dolar ile başlayıp ardından 59.488 seviyelerine çıktı. Ethereum ise 2.723 dolar seviyesinden 2.643 dolar seviyesine düştü.

Türkiye’de Geçtiğimiz Hafta Neler Oldu?

Emekli maaşlarının yükselmesinin ardından, gözler promosyon ödemelerine çevrildi. Tüm bankalar, promosyon ücretlerinde güncellemeye gitti!

EYT sonrası yapılan düzenlemelerle doğum borçlanması sayesinde daha erken emekliliğin mümkün olabileceği açıklandı.

İşveren, işçinin yıllık izin kullandığını beş yıl içerisinde ispatlamak zorundadır. Aksi takdirde, kullanılmayan izin ücretinin işten ayrılırken işçiye ödenmek zorunda olduğu açıklandı.

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, yıl sonu enflasyonunun yüzde 34-42 arasında olacağını öngördü. Buna göre, yıl sonu enflasyonu yüzde 34 olursa, Temmuz-Aralık döneminde enflasyon farkı olmayacak ve yüzde 6 toplu sözleşme zammı yapılacak. Dolayısıyla bu senaryoda Ocak'ta memur maaş zammı yüzde 6 olacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in liderliğinde toplanan Finansal İstikrar Komitesi, Türkiye ve dünya ekonomisinin makroekonomik görünümünü masaya yatırdı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Haziran'da işsizlik oranının yüzde 9,2'ye çıktığını, ancak OVP tahmini olan yüzde 10,3'ün altında kaldığını ifade etti.

Benzin fiyatlarına, 15 Ağustos gece yarısından itibaren 85 kuruş zam geldi.

Merkez Bankası, fazla likiditeyi dengelemek üzere Takasbank Para Piyasası'nda işlem yapmaya girişiyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 23. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'nda enflasyonda düşüşün başladığını ve yakında herkesin rahatlayacağı seviyelere ineceğini söyledi.

Temmuzda Konut Fiyat Endeksi yıllık yüzde 38,7 arttı, ancak reel olarak yüzde 14,3 düştü.

Halka Arzlar

Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri, 15-16 Ağustos tarihlerinde saat 10.30 ile 13.00 arasında talep topladı ve 10 milyon lot dağıttı.

Kıraç Galvaniz, 14-15 Ağustos 2024, saat 09.00 ile 17.00 arasında talep topladı. Halka arz büyüklüğü 1 milyar TL olarak açıklandı.

Dünyada Geçtiğimiz Hafta Neler Oldu?

ABD enflasyon verilerine göre, Temmuz'da yıllık enflasyon yüzde 2.9, aylık enflasyon yüzde 0.2 olarak gerçekleşti; yıllık enflasyon Mart 2021'den bu yana en düşük seviyeleri gördü.

Temmuz ayında İngiltere'de Tüketici Fiyat Endeksi, yıllık yüzde 2,2 seviyesine çıkarak bu yılki ilk artışını gerçekleştirdi.

Temmuz ayında ABD'de ÜFE, aylık bazda yüzde 0,1, yıllık bazda ise yüzde 2,2 oranında artış göstererek beklentilerin altında kaldı.

Temmuz ayında ABD federal hükümetinin bütçe açığı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 artarak 244 milyar dolara ulaştı.

ABD'de açıklanan Temmuz enflasyon verisinin ardından, piyasalar Eylül'de faiz indiriminin miktarını tartışmaya başladı.

Dünyanın en büyük üç ekonomisinden gelen verilerin ardından küresel hisse senedi endeksleri değer kazandı.

Çin'de hükümetin yıllık büyüme hedefine ulaşamama ihtimali güçlendi.

İkinci çeyrekte Japonya ekonomisi, yıllık bazda beklenenin üzerinde hızlı bir büyüme yaşadı.

Japonya'nın GSYİH büyümesinin beklenenden yüksek gelmesiyle Asya-Pasifik piyasaları büyük ölçüde değer kazandı.

İran'ın İsrail'e olası saldırısı konusundaki endişeler, petrol fiyatlarını iki günlük düşüşten sonra tekrar yukarı çekti.

Bu Haftanın Gündemi

20 Ağustos 2024 tarihinde TCMB faiz kararı saat 14.00'de açıklanacak.

20 Ağustos Salı Euro Bölgesi - Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) açıklanacak.

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