Haftalık Finansal Bülten: 5 - 11 Ağustos

Yeni Kira Zam Oranı Belli Oldu!

Temmuz ayı enflasyon verilerinin açıklanması sonucu, Ağustos ayında kiracılara yapılabilecek en fazla zam oranı %65,93 oldu.

Piyasa Özeti

BIST 100 endeksi haftaya 9.769 ile başlayıp 9.913 seviyesinde yükselişle kapattı.

Dolar ve Altın geçtiğimiz hafta Türk Lirası karşısında ivme kazandı. Dolar 33,491 TL, Gram Altın ise 2.651 seviyesinde haftayı kapattı.

Kripto para piyasalarında, Bitcoin ve Ethereum yükselişe geçti. Bitcoin haftaya 53.970 dolar ile başlayıp ardından yükselişle 61.136 seviyelerine ulaştı. Ethereum ise benzer bir tabloyla 2.415 dolar seviyesinden 2.661 dolar seviyesine ulaştı.

Türkiye’de Geçtiğimiz Hafta Neler Oldu?

Temmuz ayı enflasyon verilerinin açıklanması sonucu, Ağustos ayında kiracılara yapılabilecek en fazla zam oranı %65,93 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Temmuz ayı enflasyon verilerine göre enflasyon aylık %3,23, yıllık %61,78 olarak kaydedildi.

Kısa vadeli sigorta kolları primi %2'den %2,25'e yükseltildi ve EYT düzenlemesiyle aynı işyerinde çalışmaya devam eden emekliler için sağlanan 5 puanlık işveren primi indirimi sona erdi.

Emekli maaşlarında dilekçe tarihine göre oluşabilecek azalmaları önlemek için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı harekete geçti.

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın oluşturduğu sistemle kira sözleşmeleri yıl sonuna kadar e-Devlet üzerinden yapılabilecek ve sözleşme kayıtları Vergi Dairesi'ne otomatik olarak iletilecek.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 15 Eylül'de emlak sektöründe yeni bir düzenlemenin başlayacağını açıkladı. "İlan sitelerinde doğrulanmış ilan dönemi başlayacak. Konut sahibi, e-devlet üzerinden gayrimenkulünü seçip emlakçıyı yetkilendirecek. Yetkili emlakçılar bu satışlara aracılık edecek. Aynı sistemi otomotiv sektörüne de getireceğiz" dedi.

TCMB'nin 'Temmuz Ayı Fiyat Gelişmeleri' raporunda, yıllık enflasyonun yüksek baz etkisiyle tüm ana gruplarda düşüş gösterdiği belirtildi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yaptığı açıklamada, "Yıllık enflasyon azalıyor. Temmuz ayında aylık enflasyon geçici faktörlerden dolayı yükseldi. Buna rağmen, yıllık enflasyon Haziran'dan 9,8 puan düşerek %61,8 oldu" ifadelerini kullandı.

6 Ağustos 2024 Salı günü itibarıyla benzin fiyatlarında 1 lira 73 kuruş indirim yapıldı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Bakanlığın ihracatçılara sürekli destek verdiğini belirterek, "Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığından yaklaşık 5 milyar liralık ek bütçe istedik. Bu ek bütçe ile ihracatçılara daha fazla destek sunacağız" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2.5 milyar dolarlık dış finansman için imza aşamasına geldiklerini duyurdu ve uluslararası finans kuruluşlarıyla yapılan çalışmaların sonuç vermeye başladığını, kalkınma projelerinin düşük faizli ve uzun vadeli finansmanla desteklendiğini vurguladı.

Kredi kartı borcunu ödeyemediği için yılın ilk 6 ayında yasal takibe alınan kişi sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre %70 artarak 645 bin 474 oldu.

GİB, pos cihazı kullanımına dair düzenlemeye açıklık getirerek, "Müşteri ile ödeme yapan kart sahibinin farklı kişiler olması durumunda ceza kesilmeyecektir" açıklamasını yaptı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, yılın 3. Enflasyon Raporu'nu açıkladı. Enflasyon tahminleri ise değişmeyerek 2024 yıl sonu için yüzde 38 olarak sabit kaldı.

Yıl sonuna kadar uzatılan Türkiye Aile Destek Programı kapsamında, ilk ödemeler 9 Ağustos'ta hesaplara yatırılacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, yurt dışından sipariş edilen ürünlerin vergileri %66 ile %100 arasında artırıldı ve alışveriş limiti 30 euroya indirildi.

Halka Arzlar

Bahadır Kimya 5-6-7 Ağustos 2024 tarihlerinde hisse fiyatı 51 TL’den talep topladı.

Dünya’da Geçtiğimiz Hafta Neler Oldu?

ABD'de resesyon endişeleri küresel hisse senedi piyasalarında düşüşlere neden oldu. Fed'in endişeleri yatıştırmak için acil toplanarak faiz indirimi yapma olasılığı gündeme geldi.

ABD ekonomisiyle ilgili süregelen endişeler, küresel piyasalarda karmaşık bir tablo ortaya çıkarıyor.

ABD'de resesyon olasılığı, ekonomistlerin öngörülerine göre %25'ten %35'e çıktı.

Brent petrol vadeli işlemleri %2,4 artışla varil başına 79 dolara ulaştı, ABD ham petrolü ise 75 doları aştı.

Wall Street'teki toparlanmanın durması Asya piyasalarında karışık bir seyir yaratıyor.

Avrupa'da doğalgaz fiyatları, Ukrayna birliklerinin Sudzha'yı ele geçirdiği haberleriyle bu yılın en yüksek seviyesine çıktı.

Avustralya Merkez Bankası Başkanı Michele Bullock, faiz oranlarının daha da artırılması gerekebileceği uyarısını yineledi.

Haziranda ABD'de tüketici kredileri, 8,9 milyar dolarlık artışla tahminlerin gerisinde kaldı.

Bu Haftanın Gündemi

12 Ağustos Pazartesi günü Türkiye İşsizlik Oranı verileri açıklanacak.

14 Ağustos Çarşamba günü ABD Tüketici Fiyat Endeksi açıklanacak.

16 Ağustos Cuma günü Ağustos ayı Yıl Sonu Tüketici Fiyat Endeksi Tahmini açıklanacak.

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