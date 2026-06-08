Haftalık Finansal Bülten: 29 Temmuz - 4 Ağustos

Gümüş Altınla Yarışır Hale Geldi!

Son 11 yılın en yüksek seviyelerini gören gümüş gelecek vaat ediyor!

Piyasa Özeti

BIST 100 endeksi haftaya 10.827 ile başlayıp 10.480 seviyesinde düşüşle kapattı.

Dolar ve Altın geçtiğimiz hafta Türk Lirası karşısında ivme kazandı. Dolar 33,235 TL, Gram Altın ise 2.636,183 TL seviyesinde haftayı kapattı.

Kripto para piyasalarında, Bitcoin ve Ethereum düşüşe geçti. Bitcoin haftaya 68.244 dolar ile başlayıp ardından keskin düşüşle 61.892 bin dolar seviyelerine geriledi. Ethereum ise benzer bir tabloyla 3.270 dolar seviyesinden 2.991 dolar seviyesine düştü.

Türkiye’de Geçtiğimiz Hafta Neler Oldu?

Gümüş altınla yarışır hale geldi! Son 11 yılın en yüksek seviyelerini gören gümüş gelecek vaat ediyor!

Uzmanlar işsizlik maaşı konusunda ilk 30 güne dikkat çekiyor! İş akdi feshedildikten sonra 30 gün içinde işsizlik maaşı başvurusu yapılmazsa, her gecikilen gün maaş süresinden düşülür.

Emekli olup da beş yıl içinde işe dönenler, vergi indirimi hakkından yararlanma imkanına sahip olabilirler.

23 Temmuz'daki Para Politikası Kurulu Toplantısı özetini yayımlayan TCMB, yıllık enflasyonda kalıcı düşüş olana kadar sıkı para politikasına devam edileceğini belirtti.

150 TL olan yurt dışı çıkış harcının 500 TL olacağı duyurulmuştu. Bu değişiklik, Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra yürürlüğe girecek.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Temmuz ayı piyasa katılımcıları anketinde, 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi yüzde 30'a geriledi.

1 Ağustos'tan itibaren konutlarda tüketilen doğal gazın satış fiyatı yüzde 38 oranında artırıldı.

Cumhurbaşkanı kararıyla Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeye göre, kur korumalı mevduat hesaplarına %5 ile %7,5 stopaj uygulanacak.

Haziran sonu itibarıyla bankacılık sektörünün net kârı, BDDK verilerine göre 314 milyar 28 milyon lira olarak açıklandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, önümüzdeki sene enflasyonun 10'lu rakamlara düşeceğini belirtti.

Gelir İdaresi Başkanlığı, 2024 yılı ikinci geçici vergi dönemi için yeniden değerleme oranını %22,20 olarak belirledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, turizm ve dış dengedeki olumlu gelişmelerin sürdüğünü dile getirdi.

Ticaret Bakanı Bolat, yılın ikinci yarısında ihracattaki artış ve ithalattaki azalma eğilimlerinin süreceğini, dış ticaret dengesinin toparlanmaya devam edeceğini ifade etti.

Türkiye'nin toplam petrol ve petrol ürünleri ithalatı, mayısta geçen yıla göre %3,7 artarak 4 milyon 423 bin 682 tona yükseldi. Mevcut durumda motorin türleri ithalatı %7,3 azalarak 1 milyon 194 bin 728 tona geriledi.

Halka Arzlar

DCT Trading Dış Ticaret'in halka arz sonuçlarına göre, firma 'DCTTR' BIST kodu ile borsada yer alacak ve halka arz büyüklüğü 525 milyon TL olacak.

Dünya’da Geçtiğimiz Hafta Neler Oldu?

Federal Açık Piyasa Komitesi’nin (FOMC) faiz oranını yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tutma kararı aldı.

Temmuzda Euro Bölgesi'nde TÜFE, yıllık %2,6 artışla öngörülenin üzerinde çıktı.

Brent petrolün 80 doların üzerine çıkması, akaryakıt fiyatlarında zam olup olmayacağı konusunu gündeme getirdi.

New York borsası, Fed'in eylülde faiz indirimi sinyali vermesiyle birlikte yükseldi.

Japonya Merkez Bankası (BoJ), politika faizini %0,25'e yükseltti.

Dünya Bankası, depremde zarar gören mikro işletmeler için 600 milyon dolarlık kredi onayladı. Mehmet Şimşek, toplam kredilerin 2 milyar dolara ulaştığını duyurdu.

Fed’in faiz kararını sabit tutması piyasaları olumlu etkiledi.

Fed, enflasyonun hedefe ulaşma yolunda olduğunu ve faiz indiriminin yakın olduğunu bildirdi.

Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları, Asya borsalarının yükselmesine neden oldu.

ABD'nin ticari ham petrol stokları, bir önceki haftaya göre 3 milyon 400 bin varil azaldı.

Bu Haftanın Gündemi

TÜİK Temmuz ayı enflasyon rakamları 5 Ağustos Pazartesi saat 10.00’da açıklanacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 7 Ağustos Çarşamba günü saat 17:30'da Temmuz ayına ait hazine nakit dengesi verilerini açıklayacak.

TCMB Enflasyon Raporu, 8 Ağustos Perşembe günü saat 10:30'da yayınlanacak.

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