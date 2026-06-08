Haftalık Finansal Bülten: 22-28 Temmuz

Merkez Bankası Faiz Kararını Açıkladı!

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, faiz oranını piyasa öngörüleri doğrultusunda yüzde 50 olarak sabit bıraktığını açıkladı.

Piyasa Özeti

BIST 100 endeksi haftaya 11.182 ile başlayıp 10.892 seviyesinde düşüşle kapattı.

Dolar ve Altın geçtiğimiz hafta Türk Lirası karşısında stabil bir görünüm ortaya koydu. Dolar 32,992 TL, Gram Altın ise 2.564,948 TL seviyesinde haftayı kapattı.

Kripto para piyasalarında, Bitcoin ve Ethereum yükselişlerini sürdürdü. Bitcoin haftaya 68.181 dolar ile başlayıp ardından yaşadığı düşüşle 67 bin dolar seviyelerine geriledi. Ethereum ise benzer bir tabloyla 3.536 dolar seviyesinden 3.240 dolar seviyesine düştü.

Türkiye’de Geçtiğimiz Hafta Neler Oldu?

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, faiz oranını piyasa öngörüleri doğrultusunda yüzde 50 olarak sabit bıraktığını açıkladı.

16 ay önce yürürlüğe giren EYT düzenlemesinin maliyeti gündeme taşındı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2024 yılı için bu maliyetin 724 milyar TL olduğunu açıkladı.

Temmuz ayında Finansal Hizmetler Güven Endeksi (FHGE), geçen aya oranla 9,2 puanlık bir yükselişle 158,7 seviyesine yükseldi.

Emekli Sandığı'ndan emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanların temmuz ayı zam farkları 26 Temmuz’da hesaplara yatacak.

Enflasyon hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Eylülde Cumhurbaşkanımızın onayıyla Orta Vadeli Program'ı güncelleyeceğiz ve kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz. Ana çerçeve değişmeyecek" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında "Enflasyon bundan böyle daha gözle görülür şekilde azalacaktır. Milletimiz rahat olsun, Türkiye doğru yolda ve hedeflerine kararlılıkla ilerliyor" ifadelerini kullandı.

TCMB'nin Temmuz ayı piyasa katılımcıları anketinde, 12 ay sonrasına ilişkin yıllık enflasyon beklentisi yüzde 30 seviyesine indi.

Geçen yılki toplu iş sözleşmesiyle kamu işçileri ilk yarı için yüzde 45 zam aldı. Ancak bu yıl ocakta başlayanlar yüzde 24,73 zam alırken şubatta başlayanlar ise yaklaşık yüzde 15 zam alacak.

25 Temmuz gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorin grubunda 1,59 TL indirim geldi.

TBMM Genel Kurulu'nda, en düşük emekli aylığının 12 bin 500 liraya yükseltilmesini içeren kanun teklifinin ilk 7 maddesi kabul edildi.

TCMB, sterilizasyon araçlarının çeşitlendirilmesi kapsamında döviz karşılığı TL swap işlemlerine 25 Temmuz itibariyle son verdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TCMB'nin yurt içi bankalarla yaptığı swap stokunun 64,5 milyar dolardan 144 milyon dolara gerilediğini belirtti.

TÜİK'e göre, güven endeksi hizmet sektöründe yüzde 1,1, perakende ticaret sektöründe yüzde 1,5, inşaat sektöründe yüzde 0,9 oranında düşüş gösterdi.

Swap işlemlerine son verilmesi kararının mevduat faizlerini 2-3 puan yukarı taşıması bekleniyor.

MASAK Başkanlığı, kripto varlık hizmet sağlayıcıları için şüpheli işlem bildirimi rehberi ve formunu "MASAK Online" sisteminde güncelledi.

Halka Arzlar

Dct Trading Dış Ticaret 25 Temmuz itibarıyla hisse fiyatı 14 TL’den talep toplamaya başladı.

Dünya’da Geçtiğimiz Hafta Neler Oldu?

ABD'de teknoloji hisseleriyle başlayan satış baskısının şiddetlenmesi, küresel piyasalarda negatif bir seyir oluşturuyor.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), belirli spot Ethereum Borsa Yatırım Fonu (ETF) başvurularını nihai olarak kabul ettiğini açıkladı.

Fitch Ratings, Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) bankalarının iyileşen ekonomik koşullar ve daha iyi büyüme fırsatları nedeniyle Türkiye, Mısır ve Hindistan gibi önemli bölgesel pazarlarda varlıklarını artırmak için büyük bir istek gösterdiğini açıkladı.

Wall Street'te küçük şirket hisselerine olan talep artarken, yapay zeka akımının başlattığı teknoloji rallisinin geleceği belirsizliğini koruyor.

Faiz farkının kapanacağına dair beklentiler nedeniyle Japon yeni, ABD doları karşısında güç kazanmaya devam ediyor.

Petrol, Çin'deki zayıf görünüm ve ABD'deki azalan stoklar nedeniyle emtia ve hisse senedi piyasalarındaki genel düşüşle birlikte değer kaybetti.

Japonya'nın Nikkei endeksinin yüzde 3 değer kaybetmesi, Asya-Pasifik piyasalarında düşüşe yol açtı.

Wells Fargo Uluslararası Ekonomisti Brendan McKenna, Türkiye'de yıl sonunda enflasyonun yüzde 55-60 arasında olmasını ve doların 32,5 liraya düşmesini beklediğini açıkladı.

Bu Haftanın Gündemi

Fed Temmuz faiz kararını, 31 Temmuz'da yapılacak toplantının ardından saat 21.30-22.00 arasında açıklanacak.

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