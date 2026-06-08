Haftalık Finansal Bülten: 15-21 Temmuz

Borsada Rekor Seviye!

BIST 100 endeksi, Borsa İstanbul'da 11.186,45 puanla rekor bir seviyeye erişti.

Piyasa Özeti

BIST 100 endeksi geçtiğimiz hafta içinde rekor seviyeye ulaştı ve haftayı 11.156 seviyesinde kapattı.

Dolar ve Altın geçtiğimiz hafta Türk Lirası karşısında stabil bir görünüm ortaya koydu. Dolar 33 TL, Gram Altın ise 2.595 TL seviyesinde haftayı kapattı.

Kripto para piyasalarında, Bitcoin ve Ethereum yükselişlerini sürdürdü. Bitcoin 67.000 dolar bandını aşarken Ethereum ise 3.500 dolar değerine ulaştı.

Türkiye’de Geçtiğimiz Hafta Neler Oldu?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bankalara gönderdiği talimatla KKM hesaplarının faiz oranı alt sınırını, politika faiz oranının yüzde 80'inden yüzde 70'e indirme kararı aldı.

Kök aylıklarda yüzde 24,73 artış yapılacak ve bu artış sonrasında 12.500 TL'nin altında olan emekli aylıkları hazine desteği ile 12.500 TL'ye tamamlanacak.

Emekli maaşlarına yapılan yeni zam sonrasında bankalar emekli promosyonlarını güncelledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, yeni vergi paketinin "Çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi alınması" anlayışıyla yapıldığını ve düşük gelirli vatandaşları kapsamadığını açıkladı.

Emekli ve memur zamlarının ardından asgari ücret zammı da merak edilmeye devam ediyor. Hükümetin son açıklamaları, bu yıl asgari ücrete zam yapılmayacağını gösteriyor.

Kamuda tasarruf tedbirlerine dair kanun teklifinin birinci bölüm maddeleri, TBMM Genel Kurulu tarafından kabul edildi.

Memur ve memur emeklilerinin zamlı maaşı ve Temmuz ayının ilk 14 gününe ait maaş farkı, maaş ödeme tarihi olan 15 Temmuz'da ödendi.

Mayısta konut fiyatları yıllık bazda nominal yüzde 45 artış gösterirken, reel değerinde yüzde 14.9 azalma gösterdi.

1 Temmuz'dan itibaren bedelli askerlik ücreti yüzde 19,31 zamlanarak 217.871 TL oldu.

IMF, küresel büyüme tahminini yüzde 3,2 olarak korudu, Türkiye'nin büyüme öngörüsünü ise yüzde 3,1'den yüzde 3,6'ya revize etti.

Resmi Gazete'de yayımlanan değişiklikle, SPK'nın "Gayrimenkul Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği" güncellendi. Değişikliğe göre fonlar, brüt alanın yarısından fazlası konut olan projelere yatırım yapabilecek.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülecek teklife göre, kısa vadeli sigorta prim oranının yüzde 2,25'e yükseltilmesi SGK gelirlerini yaklaşık yüzde 12,5 artıracak.

Halka Arzlar

SPK, DCT Trading Dış Ticaret AŞ’nin halka arzını onayladı. Eşit dağıtım yöntemiyle gerçekleşecek olan halka arzda fiyat 14 TL olarak belirlendi.

Dünyada Geçtiğimiz Hafta Neler Oldu?

ABD'de enflasyonun düşük çıkması yatırımcıları heyecanlandırdı; Fed'in faiz indirimi beklentisiyle altına olan ilgi ve talep arttı.

Fed, iç politika, jeopolitik çatışmalar, yaklaşan seçimler ve enflasyon belirsizlikleri nedeniyle ABD ekonomisinde önümüzdeki 6 ayda büyümenin yavaşlayacağını duyurdu.

Haziran ayında Euro Bölgesi'nde TÜFE, yıllık yüzde 2,5 düzeyinde belirlendi.

Küresel piyasalarda Trump'ın başkanlığı kazanma ihtimalinin artmasıyla dalgalanma yaşanıyor.

Jerome Powell, ikinci çeyrekteki üç verinin, enflasyonun yüzde 2'ye düşeceğine dair güveni pekiştirdiğini açıkladı.

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, yakıt piyasasının şu an istikrarlı olduğunu, ancak olumsuz bir gelişme durumunda ağustostan itibaren benzin ihracatını tekrar durdurabileceklerini dile getirdi.

Faizleri sabit tutan AMB'nin, kritik verilerin elverişli olması durumunda Eylül ayında indirime gitmesi bekleniyor.

ABD ham petrol stoklarının üç hafta üst üste azalmasıyla petrol fiyatları yükseldi.

Çip stoklarındaki düşüş, Asya-Pasifik piyasalarında gerilemeye yol açtı.

Bu Haftanın Gündemi

Temmuz ayı faiz kararının 23 Temmuz'da 14:00'da açıklanması bekleniyor.

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