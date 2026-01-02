Haftalık Finansal Bülten: 8-14 Temmuz

En Yüksek Getiriyi Mevduat Faizi Sağladı!

Haziran ayında en yüksek reel getiriyi, TÜFE ile indirgenmiş halde yüzde 1,62 oranıyla brüt mevduat faizi sağladı.

Piyasa Özeti

BIST 100 endeksi geçtiğimiz hafta yüzde 2'lik bir yükseliş kaydederek haftayı 11.058 seviyesinde kapattı.

Dolar ve Altın geçtiğimiz hafta Türk Lirası karşısında yükseliş gösterdiler. Amerikan Doları geçtiğimiz haftayı 33 lira seviyesinde kapatırken Gram Altın ise 2.560 seviyelerine tekrardan yükseldi.

Kripto para piyasalarında, Bitcoin son 1 haftada yüzde 9 yükselerek tekrardan 62 bin doların üzerine çıktı. Ethereum ise yüzde 11'lik bir artış göstererek 3.300 dolar seviyesini yeniden geçti.

Türkiye’de Geçtiğimiz Hafta Neler Oldu?

Emekli aylığı belirlenirken, 2000 öncesi, 2000-2008 arası ve 2008 sonrası dönemlerin kurallarına göre ayrı hesaplamalar yapılıyor.

Emekli aylığının en düşük tutarının 10 bin liradan 12 bin liraya çıkarılması için 11 Temmuz’da yapılacak cumhurbaşkanlığı toplantısı ertelendi. Nihai karar, cuma günü ABD'den dönecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ait olacak.

Güncelleme katsayısına göre 2024'te emeklilik dilekçesi verenler, 2025'te dilekçe verecek olanlardan daha yüksek maaş alacak.

Hak-İş, Türk-İş ve DİSK, ortak bir açıklama yaparak asgari ücrete hemen zam yapılmasını ve en düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesine yükseltilmesini talep etti.

15 Temmuz Pazartesi günü zamlı memur maaşlarının hesaplara yatması planlanıyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek iş gücü istatistikleriyle ilgili açıklamasında “Mevsimsel düzeltilmiş verilere göre, istihdam mayıs ayında 273 bin kişi arttı, son 12 aylık artış ise 1,3 milyona ulaştı. ⁠İş gücüne katılım oranı yüzde 54,5 ile tarihi yüksek seviyeye çıktı. İşsizlik oranı 2012 yılı Kasım ayından sonraki en düşük seviye olan yüzde 8,4'e geriledi" dedi.

1 Temmuz sonrası bedelli askerlik yapmak isteyenler yüzde 19,31 oranında artışla 217 bin 871 TL ödemek zorunda kalacak.

Kamu tasarruf önlemlerine yönelik yasa teklifi, komisyon tarafından kabul edildi.

Konut Sektörü Beklenti Anketi'ne göre, kredi faizleri artmayacak. Kredili konut satışlarının yükseleceği ve birinci el satışlardaki düşüşün yavaşlayacağı öngörülüyor. İlk çeyrekte kredili satışların azalacağını düşünenlerin oranı yüzde 68,2'den yüzde 4,5'e inerken, artış bekleyenlerin oranı yüzde 4,5'ten yüzde 50'ye çıktı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Kararlılıkla yürüttüğümüz program ile enflasyonu azaltacak ve gelir dağılımını düzeltmeyi başaracağız" ifadelerini kullandı.

Yılın üçüncü eurobond ihracı için Hazine ve Maliye Bakanlığı'na dört kat talep geldiği ve toplam 1,75 milyar dolar ihraç edildiği bildirildi.

Kredi maliyetlerinin yüksekliği nedeniyle borsaya yönelen şirketler, son 3.5 yılda 166 birincil halka arzla 164.4 milyar TL finansman sağladı. Bu süreçte bedelli sermaye artırımı ve ikincil halka arzlarla 145.1 milyar TL daha toplandı.

Dünyada Geçtiğimiz Hafta Neler Oldu?

ABD’de başkan adayı Donald Trump’a yönelik suikast girişimi küresel piyasaları etkiledi. Dolar yükselirken Bitcoin tekrardan 62 bin doların üzerine çıktı.

Haziran'da ABD'de aylık enflasyon yüzde 0.1, yıllık enflasyon ise yüzde 3 ile beklenenden düşük çıktı.

ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell, ilk çeyrek verilerinin faiz indirimi için yeterli güveni sağlamadığını ifade etti. Son enflasyon verilerinin kademeli bir iyileşme gösterdiğini ve ek olumlu verilerle enflasyonun yüzde 2'ye sürdürülebilir şekilde yaklaşacağına dair güvenin artacağını ifade etti.

Çin, hisse endekslerindeki düşüşe karşı en katı önlemlerinden birini açıkladı ve China Securities Finance Corp., 11 Temmuz’dan itibaren aracı kurumlara hisse ödünç verme işlemini askıya alacak.

Brent ham petrolü yüzde 0,5 yükselerek varil başına 86 dolara, ABD ham petrolü ise 83 dolara ulaştı.

ABD'de 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı yüzde 7 seviyesine ulaştı ve mortgage başvuruları ise yüzde 0,2 azaldı.

Haziran ayında OPEC'in ham petrol üretimi, önceki aya göre günlük 80 bin varil azalarak 26 milyon 566 bin varile geriledi.

Bu Haftanın Gündemi

15-18 Temmuz tarihlerinde Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi (ECOSOC) tarafından düzenlenen Yüksek Düzeyli Siyasi Forum, sürdürülebilir kalkınma hedefleri ve küresel ekonomik politikalar üzerine önemli tartışmalara ev sahipliği yapacak.

17 Temmuz Çarşamba günü, Türkiye’de Mayıs ayına ait sanayi üretimi verileri açıklanacak.

17 Temmuz Çarşamba günü, Türkiye’de Mayıs ayına ait cari işlemler dengesi verisi de açıklanacak.

17 Temmuz Çarşamba günü, ABD'de enflasyon verileri (CPI) ve sanayi üretimi verileri açıklanacak.

18 Temmuz'da Philadelphia Fed İmalat Endeksi gibi önemli ekonomik göstergeler yayımlanacak.

18 Temmuz Perşembe günü, İngiltere'de işsizlik rakamları ve perakende satış verileri açıklanacak.

18 Temmuz Perşembe günü, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararı açıklanacak.

